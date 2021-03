UNCATEGORIZED haunebu7 10:28

von Jon Rappoport

24. März 2021

Leser, die im letzten Jahr bei mir waren, wissen, dass ich jedes Stück der offiziellen COVID-Erzählung zerlegt habe. Faktisch. Wissenschaftlich.

Ich wusste aus 30 Jahren Erfahrung – Untersuchung von HIV / AIDS, West-Nil, SARS1, Schweinegrippe, Ebola und Zika -, worauf ich in der gefälschten COVID-Wissenschaft achten musste.

Ich möchte auch die COVID-Erzählung als okkultes Kunstwerk betrachten. Das heißt, es verwickelt die nicht informierte Person in eine Art Einweihung mit dem Versprechen einer endgültigen Offenbarung und Rettung.

Okkulte Einweihungen sind Mysterien in dem Sinne, dass dem Gläubigen Schritte und Verfahren zugeführt werden, die er nicht ergründen oder nur teilweise verstehen kann.

Das ist zweckmäßig. Die Phantasie des Gläubigen ist beschäftigt, ohne dass er es weiß. Er schreibt dem sachlichen Kauderwelsch Bedeutung zu.

Aber niemand will herausfinden, dass die Bilder und Spekulationen, die er unterhält, leer und unfruchtbar sind. Er zieht es vor zu glauben, dass eine Zeremonie hoch aufgeladen und in gewisser Hinsicht wichtig für ihn ist.

Zu Beginn, wenn „das Virus entdeckt wird“ und die Initiation eingeführt wird, klickt die Vorstellungskraft des Gläubigen und er spürt, dass er sich auf einem neuen Erfahrungspfad befindet. Er ist fasziniert:

Dies ist kein gewöhnliches Leben mehr. Das ist anders. Angst, Interesse, Aufregung und Vorfreude sind vorhanden. Welches sind genau das, was okkulte Einweihungen provozieren sollen: das vergrößerte Gefühl der Möglichkeit. Das Gewöhnliche ist weg.

„Forscher haben ein neues Virus gefunden, das einen Ausbruch verursacht.“ Virus gefunden? Was bedeutet das? Das Virus wurde isoliert. Was bedeutet das? Das Virus wurde sequenziert. Was bedeutet das? Der Gläubige kann automatisch seine eigenen Bilder und Gedanken sowie Empfindungen und Gefühle auf dieses Geheimnis anwenden.

Tatsächlich wurde der gesamte „Virusentdeckungsprozess“ hinter verschlossenen Türen in Hochsicherheitseinrichtungen in einem Heiligtum durchgeführt, in dem nur die Priester operieren können. Weil sie die Magie besitzen.

Sie haben den Feind gefunden.

Als nächstes kommt ein neues Stück Magie. Die Prüfung. Die Priester haben ein hochkomplexes System zum Anordnen und Reiben von Amuletten entwickelt, um das Vorhandensein des Virus bei einem Menschen festzustellen.

Wie haben sie das geschafft und so schnell? Durch VERSTÄRKUNG. Die Essenz der dem Patienten entnommenen Probe – an sich ein Initiationsschritt – ist so klein, dass kein Mikroskop sie registrieren kann. Durch eine aufeinanderfolgende Reihe von „Verdopplungen“ wird die Probe jedoch in ein sichtbares Objekt umgewandelt.

Und der Gläubige wird diesen (PCR-) Test machen. Ein weiterer Schritt auf der Straße.

Kleinere Priester werden dem Gläubigen das Ergebnis der Prüfung mitteilen. Positiv oder negativ. Jetzt sinkt die Bedeutung von „dem Virus“ ein: infiziert oder nicht infiziert. In beiden Fällen wird die Initiierung fortgesetzt.

Wenn infiziert, gibt es Tränke. „Antivirale.“ Ventilatoren, um das zu bringen, was der Gläubige möglicherweise nicht selbst bereitstellen kann: den Atem des Lebens.

Und ja, ein mögliches Ergebnis ist der Tod. Dies ist keine oberflächliche Einweihung. Die Einsätze sind hoch, sehr hoch.

Wir kommen natürlich zur Maske. Die Identität des Gläubigen wird geschützt. Durch das Maskieren wird man zu einem anonymen Mitglied einer sehr großen Gruppe, die alle dieselbe Zeremonie durchlaufen und sie anderen aufzwingen. Geheimgesellschaft.

Das Maskieren ist traditionell auch für Kriminelle. (Der Nervenkitzel des Gesetzlosen.)

Durch das Maskieren wird auch die Identität gelöscht. Der Gläubige kann eine neue Person finden (sich vorstellen).

Das Maskieren beinhaltet ein Gefühl des Opfers. „Ich eliminiere, wer ich war, für die Sache.“

Das Maskieren führt zu einem Hauch von Demütigung, Schuldgefühlen und Stolz. Alle Standardelemente der Initiation.

Distanzierung bietet „notwendige Isolation“, so dass der Initiationsprozess für den Einzelnen ungehindert ablaufen kann. Das Distanzieren (wie das Maskieren) trennt das Reinigen vom Unreinen.

Die Sperrung ist eine weitere Isolation. Entfernung von den Einflüssen der Außenwelt und ihren Ablenkungen. „Der Mönch in seiner Zelle.“ Großes Opfer der Mittel der finanziellen Unterstützung, um Reinheit zu erreichen. Verzicht auf gewöhnliche Arbeit (Beschäftigung) für einen höheren Zweck; Reinigung.

Und schließlich Rettung und Offenbarung – der Impfstoff. Die Injektion. Die Transformation von Körperzellen, die nun ein Protein produzieren, das die Wirkung des Immunsystems stimuliert; ein Protein, das unter normalen Umständen niemals entstehen würde. Wunder.

Immunität und Reinheit werden erreicht. Der Elite-Status wird durch das Aushalten des gesamten vorhergehenden Rituals erlangt. Ein Dokument (Wellness-Zertifikat) wird erstellt und aufgezeichnet. Der Eingeweihte kann nun wieder in die Welt eintreten. Er wird neu gemacht.

Wenn er unter der Injektion litt – nun, das war ein Teil dessen, was er ertragen musste. Wenn er starb, war auch das „würdig“. Ein Opfer auf dem Altar der Gruppe.

Natürlich ist diese COVID-Initiation keine BEWUSSTE okkulte Zeremonie. Die Person soll nicht wissen, dass sie in einem Kult ist. Er spürt Schimmer und Bäche von Ritualen. Er schwimmt zwischen ihnen. Er weiß sehr wenig, aber er fühlt sich.

Wie bei jedem okkulten Prozess wird die Realität für ihn geschaffen. Der ganze Zweck der Schritte auf der Leiter zur Erlösung ist: das Löschen des eigenen kreativen Feuers des Menschen, durch das er seine eigene Zukunft frei erfinden kann.

Tatsächlich sagen die Kultkünstler: „Sie machen kein eigenes Gemälde; Unser Gemälde macht dich. “

Durch die vorgebliche „Wissenschaft“ der Virologie (gefälschte Isolierung, gefälschte Sequenzierung) und die vorgebliche „Wissenschaft“ der Impfung (gefälschte Immunität) wird der Staat – der bereits eine autoritäre Einheit ist – zum Kult.

Vorheriges Recht (die Verfassung) ist ausgeschlossen; es ist ein Gräuel. Der neue große Feind war nicht verantwortlich: das Virus. „Ewige Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit“ wird ersetzt: „Das ewige Virus fordert die Einschränkung der Freiheit.“

„Wissenschaft“ ist die Titelgeschichte, die den okkulten hypnotischen Anreiz verbirgt.