April: Der Monat des Widders



Der griechische Gott Ares regiert den Krieg

Das Wichtigste zuerst Wenn man sich auf die Mythologie des Widders bezieht, ist es wichtig zu beachten, dass zwei Unterscheidungen zu treffen sind. Mythen über „Widder, der Widder“ unterscheiden sich von Mythen über „Widder, der griechische Gott“ (dessen Name häufiger „Widder“ geschrieben wird). In der griechischen Mythologie ist Ares der Kriegsgott. Es ist wichtig, zwischen der Rolle, die Ares (griechische Mythologie) spielt, und der Rolle, die seine Schwester Athena (griechische Mythologie) spielt, zu unterscheiden. Athena war auch ein Gott (eine Göttin) des Krieges, aber im Gegensatz zu Ares war Athena strategisch und diszipliniert, wo Ares chaotisch und destruktiv war. Dass diese beiden griechischen Götter die beiden verschiedenen Seiten des Krieges repräsentieren, ist sehr aussagekräftig dafür, wie die alten Griechen den Krieg betrachteten. Wenn Athena Napoleon war, dann war Ares Rambo.

Ares war bekannt für seine Lust am Blut, seine chaotische Natur und seine gedankenlose Aggression. Interessanterweise werden einige dieser Merkmale (in viel geringerem Maße) denen zugeschrieben, die in der Astrologie unter Widder, dem Widder, geboren wurden.

Nur sehr wenige Einwohner sind sich dessen bewusst, aber diejenigen, die wirklich die Welt regieren, konsultieren Astrologie und Mythologie, Numerologie und Mythologie genauso viel (und noch mehr) als sie sich auf die „harten Wissenschaften“ beziehen. TPTB, die den gesamten Planeten über eine World Shadow Government (WSG) regieren, haben ihre wichtigsten „Ereignisse“ immer nach den Sternen konzipiert und zeitlich festgelegt. Sie beschäftigen die besten existierenden Astrologen und führen ihre vielen Unternehmungen nach dem Arcana der okkulten Astrologie und Numerologie.

Für diejenigen, die diese Fragen untersucht haben, ist es jetzt ziemlich offensichtlich, dass das Geschäft der herrschenden Eliten perfekt auf den Zusammenfluss von Astrologie (z. B. Widder), Numerologie (z. B. Potenzzahlen 11, 22 und 33) und Chronologie (z. B. Shemitah) abgestimmt ist Phänomen). Denken Sie daran, dass dieselbe Kabale alle heute verwendeten wichtigen chronologischen Systeme eingerichtet hat. Die Weltschattenregierung ist in der Tat sehr akribisch bei der Durchführung ihrer Schwarzoperationen und der Durchführung ihrer Terroranschläge unter falscher Flagge an bestimmten Daten und an bestimmten Orten, um ihre Auswirkungen und gewünschten Auswirkungen auf die planetare Zivilisation erheblich zu verstärken.

Ihr Geburtsdatum und -ort, Ihre DNA und Blutlinie

Wussten Sie, dass diejenigen, die Planet Earth, Inc. besitzen und betreiben, Zugriff auf das Geburtsdatum und den Geburtsort jedes Menschen haben, der jemals hier geboren wurde? Sie haben auch eine riesige Datenbank mit den DNA-Aufzeichnungen und der Blutliniengeschichte jeder einzelnen Person, die heute lebt. Alle Geburtsdaten, auf die sie schnell und einfach zugreifen können, liefern ihnen diese Informationen und vieles mehr.

Sie sehen, auf diese Weise überlässt TPTB absolut nichts dem Zufall. Auf einer bestimmten Ebene wissen sie also alles, was sie über jeden von uns wissen müssen. Unsere karmischen Blaupausen werden durch unsere astrologische Geburtsurkunde enthüllt, so wie unser Schicksal durch unsere Blutlinien getragen wird. Natürlich ist die Natur nur ein Teil dieses sehr komplizierten Puzzles des Schicksals. Es ist bekannt, dass Pflege die Zukunft eines Menschen verändern kann, dessen Natur darin besteht, Gutes oder Böses zu tun. Ernährung ist hier wirklich der bestimmende Faktor, aber nicht, wenn die Natur so stark ist, dass sie nicht außer Kraft gesetzt werden kann. Dies wird geschehen, wenn die karmischen Einflüsse so stark sind, dass das Schicksal buchstäblich in Stein gemeißelt ist.

Daher wissen sie (TPTB) ohne Zweifel genau, wer diese alten Seelen sind, die ebenso vorhersehbar unverbesserlich wie unlösbar sein werden. Wie sie in Amerika sagen, haben sie ihre Nummer – ALLE – buchstäblich und im übertragenen Sinne. Dabei ist sich die herrschende Kabale durchaus bewusst, wer ihnen genau Probleme bereiten wird und wie sie dies tun könnten. Wenn die Tabelle des Abtrünnigen als Schriftsteller oder Redner vielversprechend ist, wird diese Person höchstwahrscheinlich ein Thomas Paine oder Thomas Jefferson oder Sir Thomas More oder Thomas Merton oder Thomas Mann oder Thomas à Becket. Ja, TPTB sind auch besessen von Onomastik, die sich mit der esoterischen Bedeutung des eigenen persönlichen Namens befasst. Sowohl die Numerologie des vollständigen Namens einer Person als auch ihre etymologische Herkunft spiegeln den energetischen Eindruck wider, der mit der aktuellen Inkarnation des Individuums verbunden ist. Wenn sie im Monat Widder geboren werden, werden sie mutig und mutig, impulsiv und wegweisend sein. Sie werden ihre Missionen im Leben wie ein Rammbock vorantreiben.

Was hat das alles mit April 2016 zu tun?

Die vorangegangenen Enthüllungen wurden nur präsentiert, um den Leser zu beeindrucken, dass sie wirklich Ihre Nummer haben, genauso wie sie ihre verschiedenen numerologischen Systeme verwenden, um das globale Wirtschafts- und Finanzsystem zu kontrollieren . Alles, was die herrschende Kabale tut, ist perfekt abgestimmt und koordiniert, um eine maximale Wirkung auf das menschliche Bewusstsein zu erzielen, mit dem ausdrücklichen Ziel, die vollständige Kontrolle über das gesamte Erdreich auszuüben. Dies ist ihre Domäne, so denken sie, und sie sind entschlossen, den Ort rund um die Uhr vollständig zu sperren.

Zu diesem Zweck verwenden sie routinemäßig bestimmte Monate, um bestimmte Ziele zu erreichen. Der Monat April war aus vielen Gründen immer einer ihrer Favoriten. Das Wetter ist nicht nur sehr schön, da der Frühling in voller Blüte steht, viele Menschen auf der ganzen Welt haben auch das ausgewachsene Frühlingsfieber . Es sind jedoch die mit Widder verbundenen astrologischen Energien, die sie wirklich gerne nutzen. Sie tun dies, indem sie die Schwingungen des Krieges nutzen, die der Astrologie und Numerologie des Monats April innewohnen. Das Fenster vom 15. April bis Ende April ist normalerweise eine sehr aktive Zeit für diese eingefleischten Kriegstreiber.

Würde man die individuelle Astrologie und Numerologie aller Regierungssoldaten und Söldnersoldaten des Glücks gründlich erforschen, würde sich herausstellen, wie sie alle auf dieser Schlacht oder diesem Schlachtfeld in Einklang gebracht wurden, um sie auf gute Weise zu bekämpfen. Da die meisten Männer ursprünglich vom Mars stammen, genau wie die meisten Frauen von der Venus, sollte klar sein, wie einfach es immer war, die kriegstreibenden Männer in nahezu jedes Kriegsschauplatz der Schöpfung zu bringen. Ebenso wissen TPTB genau, wie einfach es ist, die Kriegsschreie mit diesem Schlachtruf oder dieser Schlachthymne, diesem vom Militär verwalteten Impfstoff oder dieser Freizeitkriegsdroge zu verstärken.

CAPTAGON: Tonnen von Amphetamin-Drogen nach Syrien geschmuggelt, um den ISIS-Terrorismus zu befeuern

Jetzt werden viele die Frage stellen, ob der Widder von Jahr zu Jahr offiziell am oder um den 19. oder 20. April endet. Und ja, das ist richtig, außer dass hier verschiedene astrologische Systeme am Werk sind. Wie folgt:

Unter dem tropischen Tierkreis durchläuft die Sonne dieses Zeichen meistens zwischen dem 20. März und dem 19. April eines jeden Jahres. Diese Zeitdauer ist genau der erste Monat des Solar Hejri-Kalenders (Farvardin). Unter dem Sternzeichen Stern durchläuft die Sonne derzeit vom 15. April bis 15. Mai (ungefähr) den Widder.

Hier ist ein historisches Beispiel dafür, wie TPTB die früheren Widder-Energien nutzen, um ihre Angriffskriege rund um den Globus zu führen.

Die Invasion des Irak 2003 dauerte vom 20. März bis zum 1. Mai 2003 und war der Beginn des Irak-Krieges, der von den Vereinigten Staaten als Operation Iraqi Freedom bezeichnet wurde (vor dem 19. März hieß die Mission im Irak Operation Enduring Freedom, eine Verschleppung) aus dem Krieg in Afghanistan).

Dieser Eroberungs- und Kontrollkrieg wurde nicht nur absichtlich am 20. März begonnen, sondern an diesem Tag begonnen, um eine mehrjährige Kampagne von Krieg und Terrorismus einzuleiten, um den gesamten Nahen Osten in ein regionales Kriegs- und Konfliktschauplatz zu verwandeln.

Das Neue Atlantis steigt… und fällt dann,

nachdem es durch die epochalen Kriege der Konflikte zwischen Kali Yuga und der Eisenzeit gestoppt wurde



Was hat die kontrollierende Kabale im April noch getan?

Machen Sie keinen Fehler, vom 15. bis 30. April ist die wahre Spielzeit für die schelmischen Eliten. Dies ist der Zeitpunkt, an dem sie ihre Schlachtpläne aufstellen, um sowohl lokal als auch global eine optimale Wirkung zu erzielen. Die “ Deutschen führten am 22. April 1915 Giftgas ein“, das war das erste Mal, dass chemische Waffen in großem Umfang eingesetzt wurden.

Interessant ist auch, dass Adolf Hitler am 30. April 1945 angeblich Selbstmord begangen hat.

Der Falklandkrieg wurde am Freitag, den 2. April 1982 offiziell begonnen.

Am 30. April 1975 fällt Saigon und die Nordvietnamesen nehmen Saigon ein; Der Krieg in Vietnam endet.

Der gesamte orchestrierte arabische Frühling war tatsächlich auf die kriegerischen Frequenzen des Hauptmonats Frühling – April – abgestimmt. In vielen Ländern des Nahen Ostens gab es im März und April 2011 und 2012 die heftigsten Proteste und Revolutionen.

Der andauernde Syrienkrieg begann am 15. März 2011. Der aktuelle Bürgerkrieg in der Ukraine wurde am 6. April 2014 begonnen.

Was folgt, ist eine weitere Liste bedeutsamer Ereignisse im April, die in dieselbe April-Zeitleiste fallen. Jedes dieser akribisch hergestellten Ereignisse war äußerst folgenreich und wurde erfunden, um ein gewünschtes Ergebnis der WSG zu erzielen. Übrigens gibt es einen sehr guten Grund, warum ihre Aprilkriege und Attentate immer auf March Madness folgen.