UNCATEGORIZED haunebu7 21:25

Reposted aus den sozialen Medien Die immergrüne Schifffahrt gehört Ghislaine Maxwells Ehemann und Vater (Inderin: Ich konnte das nicht bestätigen, habe aber erfahren, dass die immergrüne Schifffahrt in Privatbesitz ist). Das Rufzeichen der Schiffe H3RC… wie in Hilary Rodham Clinton und russische Marineschiffe haben das Schiff umzingelt. EVERGREEN FALLING: [24. März] Hillarys Codename von der CIA sagt alles: Evergreen war die Zooe-Reederei, die beim Handel mit Kindern aus Ländern wie Haiti eingesetzt wurde. Viele der Entschlüsselungen in den letzten Wochen haben die Schwere der Wahrheit über Haiti und die Auswirkungen auf die Demokratische Partei in den Griff bekommen. Vor einigen Tagen wurde ein Schiff von Evergreen Cargo im Suezkanal [Ägypten] untergebracht. Der Kapitän des Schiffes segelte in einem Kurs, der, wenn er von oben verfolgt wird, das Bild eines Penis erzeugt… Dies scheint darauf hinzudeuten, dass diese katastrophale Navigation beabsichtigt war! Welche Art von Fracht wird auf diesem Schiff entdeckt? Nahezu jeder „Fact Checker“ in der Branche schwärmte von einer Geschichte aus dem Mai 2017, in der behauptet wurde, dass ein Überfall auf ein immergrünes Frachtschiff, das von Afrika abfuhr und im Hafen von Baltimore ankam, auch Opfer von Menschenhandel aus Ländern wie Jemen und Syrien beherbergte als Drogen und andere illegale Schmuggelware. Der Name des Schiffes? „Der Chelsea“. Das Rufzeichen für eines ihrer Schiffe hieß sogar „H3RC“ !! Evergreen besitzt zufällig mehrere Schiffe mit dem Namen „Chelsea“, was zufällig der Name der Tochter von HRC ist. Die Symbolik ist unbestreitbar. Zufälligerweise hat ein Pflegeheim namens Evergreen Court in Spring Valley, New York, am 23. März Feuer gefangen. Oft sind Deepstate-Kommunikationen in solche Katastrophen getarnt. Sie werden Gebäude voller Menschen opfern, nur um einfache Botschaften zu kommunizieren: „Evergreen geht in Flammen auf“. Nur ein Zufall? Menschenhandel, insbesondere in Ländern der 3. Welt, in denen Menschen von der Elite als untermenschlich eingestuft werden, dreht sich um den Handel mit 4dr3n0chr0m3. Der Name „Evergreen“ nimmt also an …„Evergreen Chemtrails“ für atemberaubende Forschung !! Äh, anstatt einen Repost durchzuführen, machen Sie einfach eine Suche und seien Sie bereit zu erfahren, wie sich die Chemtrail-Operationen entwickeln. https://duckduckgo.com/?q=evergreen+chemtrails&atb=v255-1&ia=web Viele seltsame immergrüne Sachen, oder? Wer führt Krieg gegen die Menschheit? Sieht so aus, als würden wir es herausfinden. Ist das alles ein Zeichen dafür, dass der Deepstate fertig ist? Was ist, wenn die Öffentlichkeit Beweise für Frachtschiffe sieht, die mit Menschenhandel gefüllt sind? Es gibt kein Zurück zum „Normalen“ … Es gibt nur hier. Sei jetzt hier. Hier kann die Wahrheit gehört werden. Jetzt, da die Hillary-Verbindungen zum menschlichen Handel bekannt werden und auch bekannt wird, dass die Hillary, die vor der Öffentlichkeit vorgeführt wurde, geklont wird, können wir sehen, dass künstliche Lebensformen kontrolliert werden müssen, sonst neigen sie dazu, über Menschen zu herrschen. Die Menschheit MUSS ihre Kreationen kontrollieren … das ist Teil des Schöpfungsprozesses. Warten die Russen? Die Augen der Welt schauen zu. Wird es einen Showdown geben?

Szabóné Matusek sagt: Jetzt macht alles Sinn.

Das immergrüne Frachtschiff des Vaters / Ehemanns von Ghislane Maxwells steckt im Suezi-Kanal fest. Der SS-Codename von Hillary war immergrün. Schiffe werden für den Kinderhandel eingesetzt. Die ganze russische Marine wartet genau dort ……. Putin hat sie verfolgt Putin ist an der Umsetzung der weltweiten Deep State Cabal beteiligt. Warten Sie einfach, bis sie einen Teil der Ladung abgelegt haben und herausgefunden haben, was sich darin befindet. Dies könnte der Start der Lawine sein.

Liebe und Segen für die ganze Menschheit und für diejenigen, die vom Menschenhandel betroffen sind… möge die Menschheit frei sein. Q Prognostizierte Zukunft für 2018: „Definieren Sie Evergreen. Wann rufst du einen Klempner an? “ Wenn Q dieses jüngste Ereignis vorhersagte, was könnte dies bedeuten? Die Veranstaltung war vorgeplant. Hier ist eine Theorie: Die weißen Hüte WUSSTEN ALLES… also wussten sie, dass die Darkhats ein Ereignis planten, das einen Angriff auf die Wirtschaft der Welt bedeuten würde. Die weißen Hüte wussten auch, dass dieselben Schiffe möglicherweise menschliche Nutzlast tragen. Und die Schlepper … Mossad und Barack? Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir einen Film sehen. Es bedeutet auch, dass die Schlange sich selbst frisst. Erinnern Sie sich… an die Kunst des Krieges… könnte dies ein Schachmatt sein? Genieße die Show und pass gut auf dein Inneres auf … es ist nur eine Fahrt.