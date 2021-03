UNCATEGORIZED haunebu7 21:09

In erster Linie soll diese globale Psyop

die Welt zu

Bidens Green New Deal zwingen

Es wird ein epochaler Krieg zwischen den mächtigsten und wohlhabendsten Illuminatenfamilien geführt, die gegenwärtig die Welt regieren.

Genau wie der Rest der Menschheit gibt es diejenigen, die sich auf dem Gipfel des Höhepunkts der Weltmachtpyramide befinden und sich auf gegenüberliegenden Seiten des Zauns befinden.

Zum Beispiel sind einige dieser jahrhundertealten Verbrecherfamilien hoffnungslos süchtig nach ihren Erdöleinnahmen, während andere Hardcore-Greenies sind, die den Planeten in ein Paradigma ohne Kohlenwasserstoffbrennstoff umwandeln wollen. Sie wollen die Erde wieder in ihren früheren Glanz als „Garten Eden“ versetzen, auch wenn dies bedeutet, dass dabei 7 Milliarden Menschen getötet werden.

Wetterkriege und vom Menschen verursachte Katastrophen

Aus diesem Grund wurde Texas im Laufe der Jahre so oft durch so verheerende Wetterkämpfe gedrosselt, insbesondere durch Geoterrorismus, der die Öl- und Gasraffinierungskapazität des Staates lähmen soll.

In ähnlicher Weise wird Big Oil über die Suez-Abschaltung die Nachricht gesendet, dass es jetzt an der Zeit ist, sich von Öl und Gas als dominierender Energiequelle für die Energieversorgung der Weltwirtschaft zu entfernen.

Tatsächlich wird die globalistische Kabale der Neuen Weltordnung von Global Warmers bevölkert , die entschlossen sind, eine vollständige Kohlenstoffkontrollmatrix zu aktivieren, um die gesamte planetare Zivilisation über eine geplante One World Government zu kontrollieren .

Die lange geplante globale kommunistische Regierung ist der primäre Durchsetzungsarm der NWO-Kabale, die entschlossen ist, den CO2-Fußabdruck jedes Einzelnen zu minimieren, um weltweit eine drakonische totalitäre Kontrolle durchzusetzen.

Dieses tyrannische Schema basiert auf der offensichtlich falschen Vorstellung von vom Menschen erzeugtem CO2 und seinem Beitrag zum globalen Klimawandel, der eine völlig falsch dargestellte Beziehung ist. Ja, menschliche Aktivitäten (insbesondere die Öl- und Gasindustrie) erzeugen ihren Anteil an CO2, aber Kohlenstoff ist nicht das eigentliche Problem. Die Global Warmers wissen genau, dass die Operation des globalen Klimawandels unter falscher Flagge durch das weltweite Regime für chemisches Geoengineering verursacht wird, das rund um die Uhr auf dem Planeten tätig ist.

Mit anderen Worten, es ist das ununterbrochene Sprühen von Chemtrail-Aerosolen zusammen mit anderen wasserdampfproduzierenden Geoengineering-Technologien, die seit dem Zweiten Weltkrieg für alle Wetteränderungen und Klimamanipulationen verantwortlich sind.

WICHTIGE PUNKTE:

Wasserdampf

– Wasserdampf führt die Liste von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Die Erde produziert kontinuierlich Wasserdampf, der verdunstet und dann in die Atmosphäre gelangt. Wolken, Nebel und Dunst sind Teil des Wasserdampfs, wobei Dampf das Hauptnebenprodukt bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe ist. Wasserdampf macht bis zu 70 Prozent des gesamten Treibhauseffekts aus.

Es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass Wasserdampf das Treibhausgas Nummer 1 ist. In Bezug auf das Gesamtvolumen und die Gesamtwirkung, die sich direkt auf die aktuellen globalen Trends des Klimawandels auswirken, übersteigt Wasserdampf CO2 bei weitem. Noch wichtiger ist, dass der tatsächliche Prozentsatz an künstlichem CO2, auch als anthropogener Kohlenstoff bekannt, ein Bruchteil dessen ist, was von der Biosphäre ausschließlich der Menschheit produziert wird .

Trotzdem wollen die Globalisten, dass jeder fälschlicherweise glaubt, dass menschliches Handeln allein für den geotechnischen Klimawandel verantwortlich ist, insbesondere für das aktuelle Paradigma der Öl- und Gasenergie. Es hat wirklich eine vom Menschen verursachte globale Erwärmung gegeben, da Wasserdampf durch chemische Geoengineering-Operationen weltweit in immensen Mengen hergestellt wird, aber The Powers That Be (TPTB) vernachlässigt es, uns über diese monströse Täuschung zu informieren.

Suezkanal Psyop

So wie die gefälschte BP-Ölpest von 2010 im Golf von Mexiko entwickelt wurde, um die ganze Welt von Öl und Gas abzuhalten, haben wir jetzt die Schließung des Suezkanals, die durch ein Mammutcontainerschiff verursacht wurde, das gezielt positioniert wurde, um Rohöl abzuschalten Tankerverkehr.

Beobachten Sie genau wie bei der GOM-Ölpest, wie lange TPTB dieses spannende Drama durch den Frühling zieht, um das gesamte Big Oil- Unternehmen zu untergraben und in Frage zu stellen … als Mittel, um jede Nation in die Feder von „Green New Deal“ zu locken “ Beachtung.

Ja, Erdölprodukte werden sich letztendlich als Fluch für die menschliche Existenz erweisen, aber der einzige Weg zum Übergang zu realer, nicht gefälschter globalistischer grüner Energie ist die frei gegebene Zustimmung und die erzwungene Zusammenarbeit der Weltgemeinschaft der Nationen, nicht durch das Diktat einer zukünftigen despotischen One World Government .

WICHTIGE PUNKTE: Wie so viele Kriege und bewaffnete Konflikte, Bombenanschläge und Massenerschießungen, von Menschen verursachte Katastrophen und Umweltkatastrophen wird der Zeitraum vom 20. März bis Ende April voraussichtlich von der regierenden Kabale entführt, um diese äußerst zielgerichteten Kataklysmen auszulösen (siehe die gekürzte Liste) unten). Es gibt viele Gründe dafür, von denen der am wenigsten bekannte darin besteht, die freudigen und hoffnungsvollen Energien, die mit dem Frühling verbunden sind, in die Angst und Besorgnis umzuleiten, die durch ihre böswilligen Verschwörungen und böswilligen Verschwörungen erzeugt werden. Die Hauptwaffe der Kabale gegen die Menschheit seit jeher ist Angst. Sie wissen, dass Angst einen Menschen schneller lähmen wird als Strychnin… und erfinden daher ständig Katastrophen, um Massenangst zu erzeugen, um zu verhindern, dass 99% die 1% für ihre mehrjährigen Verbrechen gegen die Menschlichkeit erfassen.

