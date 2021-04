UNCATEGORIZED haunebu7 18:05

Prince Philip Dies @ Age 99

Das heutige Datum steht am 4. September in Großbritannien.

Königin Elizabeth ist 94 Jahre alt

Prinz Philip summiert sich auf 81 .

81 ist 9 × 9

Prinz Philip starb heute, am 9. April, dem 99. Tag des Jahres:

Die einzige Zahl, die in alphabetischer Reihenfolge 99 ergibt, ist 13 .

Erinnern Sie sich daran, wie Prince 2016 am Geburtstag der Königin starb.

63

Prinz Philip wurde offiziell der Herzog von Edinburgh genannt .

Er war ein Gemahl des Vereinigten Königreichs gemäß seiner Ehe mit Königin Elizabeth, die am 6. Februar offiziell den Thron bestieg.

Die Gematria von 63 scheint für diese Geschichte sehr relevant zu sein.

Philip starb in Windsor Castle an einem Datum mit einer primären Numerologie von 54 :

Mondfinsternis „Offenbarung“

Die Zahlen 13 und 63 haben beide Reverse Gematria von 117 :

Der 26. Mai ist 5/26 geschrieben . Das ist die umgekehrte Gematria von Prinz Philipps Geburtsname.

Ich habe viel über die bevorstehende Totale Mondfinsternis wurde das Bloggen auf 26.5 / 2021 , als das Datum auf den gematria des einen Vers in der Offenbarung praktisch identisch ist , die sowohl erwähnt eine Sonnen- und Mondfinsternis:

Der Geburtstag von Philip am 10. Juni fällt auf – der 10. Juni ist das Datum der ersten Sonnenfinsternis in diesem Jahr. Es ist eine ziemlich bedeutende ringförmige Sonnenfinsternis – es ist das, wofür der Gateway Arch in St. Louis gebaut wurde.

Big Ben / Great American Eclipse Rätsel

In London, England, lebt Big Ben . Die Riesenuhr wurde am 21. August 2017 in Vorbereitung auf vier Jahre Reparaturen abgeschaltet. Am selben Tag, dem 21. August 2017, wurde die USA von einer totalen Sonnenfinsternis heimgesucht:

Es gibt einen berühmten NFL-Quarterback namens Big Ben – Steelers QB Ben Roethlisberger. Siehe meinen Beitrag über die vielen Rätsel, an denen er beteiligt ist.

In Wochen umgerechnet stellen wir fest, dass seit dieser ersten Sonnenfinsternis 189 vergangen sind:

Windsor Castle wurde am 2. Oktober als britisches Denkmal ausgewiesen:

Philip starb im Alter von neunundneunzig Jahren . Diese zweite Sonnenfinsternis tritt im Jahr 2024 auf .

Big Ben befindet sich am nördlichen Ende des Palace of Westminster .

313 ist die 65. Primzahl

Königliche Hochzeitsrätsel

Die königliche Hochzeit von Harry und Meghan fand am 19. Mai am 19. Mai statt .

Die Nummer 519 kann auf den Kopf gestellt werden, um die gleichen Ziffern wie 156 zu erhalten .

Ben Roethlisberger sitzt derzeit bei 156 Karrieresiegen. Dies ist eine primäre Nummer für den Eclipse-Code.

Philip starb 1056 Tage (oder 150 Wochen, 6 Tage) nach der königlichen Hochzeit von Prinz Harry:

Die 156. Primzahl ist 911 . Sein Tod fiel 9 Jahre, 11 Monate (oder 119 Monate, 11 Tage) nach der königlichen Hochzeit von Prinz William:

Diese Hochzeit fand am 119. Tag des Jahres statt:

Griechenland Rätsel

Prinz Philip wurde in Griechenland als Sohn von Prinz Andrew und Prinzessin Alice von Battenberg geboren. Ich weise häufig darauf hin, wie zusätzliche Rätsel meine Messung zum Unabhängigkeitstag einer Nation finden können .

216 ist 6 x 6 x 6

Auf Griechisch summiert sich Philip ( Φίλιππος ) auf 35 :

991 ist die 167. Primzahl

Philipps vollständiger Geburtsname hat 167 Gematria mit Feier der griechischen Revolution in Reduktion.

