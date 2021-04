UNCATEGORIZED haunebu7 10:18

Ganz Großbritannien ist in Trauer! Der aufgrund seines Hanges, nie ein Blatt vor den Mund zu nehmen, verstarb der beim Volk beliebte Prinz Philip im biblischen Alter von 99 Jahren. Über sieben Jahrzehnte lang stand er treu an der Seite seiner berühmten Gattin Königin Elisabeth II. – aber definitiv nicht in ihrem Schatten. Seit Freitag ist es traurige Gewissheit: Der Herzog von Edinburgh hat die Welt der Lebenden verlassen.

Wo immer er auch hinging und den Mund aufmachte: Ein Fettnäpfchen war nie weit. So sehr es manchen Weltverbesserer entsetzte, wenn er wieder einmal etwas politisch unkorrektes sagte, das nicht ins sonst so starre Protokoll passte, umso mehr feierte ihn das Volk. Und es kamen in all den Jahren wirklich einige legendäre Zitate zusammen. Die ganze Welt bekundete ihr Beileid nach dem Verlust eines Mannes der alten Schule. Am 10. Juni wäre er hundert Jahre alt geworden.

weiter: https://www.wochenblick.at/tod-nur-wochen-nach-impfung-kult-prinz-philip-%e2%80%a099-hinterlaesst-grosse-luecke/