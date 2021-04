UNCATEGORIZED haunebu7 17:47

#allesdichtmachen: Mut-Schauspieler müssen um ihr Leben fürchten!

In 53 Videos kritisierten deutsche und österreichische Schauspieler satirisch die Corona-Diktatur. Jetzt sind die Schauspieler einem unvorstellbaren Druck ausgesetzt. Gewisse Kreise arbeiten hochmotiviert daran, den Kritikern den Garaus zu machen: Sie erstellen sogar Feindeslisten! Die Schauspieler müssen um ihr Leben fürchten. Immer mehr von ihnen geben auf und ziehen ihr Video zurück. Sie haben Angst.

Ben Becker ist schockiert: „Das ist doch ein Wahnsinn. In was für einer Zeit leben wir eigentlich? Was ist nur aus unserem Land geworden, dass man nicht mehr kritisch hinterfragen darf?“ Seine Schwester, Meret Becker, wirkte an der kritischen #allesdichtmachen-Kampagne mit. Jetzt muss sie um ihr Leben fürchten, schilderte ihr Bruder weinend gegenüber der „Bild“-Zeitung. Denn seitdem Meret Becker die Corona-Maßnahmen der deutschen Regierung kritisierte, erhält sie Morddrohungen. Weil er seiner Schwester zur Seite sprang, muss auch Bruder Ben Becker um sein Leben fürchten: „Ich sitze hier am Set in meinem Wohnwagen, und draußen stehen Leute und rufen, wo der Becker ist. Das macht Angst. Wer weiß, was noch alles passieren wird.“

HIER WEITER: https://www.wochenblick.at/allesdichtmachen-mut-schauspieler-muessen-um-ihr-leben-fuerchten/