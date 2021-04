UNCATEGORIZED haunebu7 16:16

In einer bizarren Wendung der Ereignisse der COVID-Impfung

Anscheinend verursachen die Ungeimpften in ihrer Umgebung negative Auswirkungen, wie unzählige Berichte und Anekdoten bestätigen. Je mehr Zeit vergeht, desto schrecklicher werden die Auswirkungen des COVID-Impfstoffs (bei dem es sich nicht um einen Impfstoff, sondern um ein Medizinprodukt und eine experimentelle Gentherapie handelt) . Wenn Sie dachten, Sie wären in Sicherheit, wenn Sie vermeiden würden, die COVID Impfung zu erhalten

Denk nochmal! Diese Berichte zeigen, dass die Ungeimpften krank werden oder irgendeine Art von Krankheit erleiden, nur weil sie sich in der Nähe des geimpften COVID befinden. Frauen spüren es am meisten, besonders im Bereich der Fortpflanzung. Sie kommen mit unregelmäßiger und schwerer Menstruation, Blutungen während der Schwangerschaft und Fehlgeburten. Andere nicht geimpfte Menschen bekommen Migräne, zufällige Blutergüsse und plötzliche Nasenbluten, nur um diejenigen herum, die den COVID-Schuss bekommen haben. Andere berichten, dass ihr Haustier gestorben ist, als es von jemandem berührt wurde, der den COVID-Stoß bekommen hat. Exkrementiert der COVID-Impfstoff Krankheitserreger? Ist das mehr als virales Shedding ? Es überträgt Krankheit auf irgendeine Weise? Was geht hier vor sich?

COVID geimpfte Frauen beeinflussen den Menstruationszyklus von nicht geimpften Frauen stark und negativ

Es ist bekannt, dass sich ihre Menstruationszyklen auf natürliche Weise synchronisieren, wenn Frauen zusammenleben oder Zeit in unmittelbarer Nähe verbringen. Während dies ein natürliches Phänomen ist, ist das, was in letzter Zeit passiert ist, entschieden unnatürlich. Chloe Angeline („Selbstheilende Mama“), die als ganzheitliche Fortpflanzungspraktikerin und Doula arbeitet und mit Fruchtbarkeits- und Schwangerschaftsgemeinschaften in Kontakt steht, hat letzte Woche dieses Video veröffentlicht, in dem Menschen, insbesondere Frauen, gewarnt wurden, auf andere Frauen zu achten , die dies tun wurden COVID geimpft. Nicht geimpfte Frauen haben unter starken und negativen Schmerzen gelitten, nur weil sie in der Nähe von COVID-Frauen waren. Sie schlägt vor, dass der COVID-Impfstoff in direktem Zusammenhang mit Unfruchtbarkeit und Sterilisation steht . Folgendes sagte sie:

„Frauen haben in ihren Menstruationsjahren und nicht in der Menstruation schwerwiegende Nebenwirkungen von Menschen in ihrer Umgebung, die diesen Shot erhalten haben. Wir sind uns nicht ganz sicher, was hier passiert. Es geht zu schnell, als dass wir es wirklich wissen könnten. Wir haben Frauen, die ihre Perioden verpassen. Wir haben Frauen, die die qualvollsten Perioden ihres Lebens haben, bis zu dem Punkt, an dem sie so stark bluten, dass es völlig untypisch ist. Frauen in den Wechseljahren haben ihre Periode zurückbekommen… in dieser Gemeinde ist bekannt, dass es Krebs ist, wenn eine Frau blutet und sie nach der Menopause ist. “ „Hier geht es darum, für die Gesundheit der Menschheit einzutreten… etwas passiert hinter den Kulissen und sie kommen nach der Gesundheit von Frauen… es senkt die Spermienzahl von Männern erheblich… sie versuchen uns zu sterilisieren… wir haben gesehen, dass Fehlgeburten fast 400%. zugenommen haben „

Es gibt auch dieses Video von einer Krankenschwester, die Berichte erhalten hat, dass COVID-Betroffene versehentlich die Haustiere von Menschen getötet haben, indem sie sie nur berührt haben. Sie hat viele Informationen auf ihrer Website gesammelt . Sie sagt:

„Viele Leute wollen es Shedding nennen, aber wenn die Leute an Shedding denken, denken sie… an das geschwächte Virus [Vaxxes], aber das ist es nicht. Dies ist eine Gentherapie, die Ihren Körper dazu bringt, diese Spike-Proteine ​​herzustellen. Dies ist eine mRNA-Gentherapie. Dies ist… menschliches Experimentieren. Dies ist nichts, was zuvor getan wurde. Es verändert tatsächlich die menschliche Zusammensetzung des Körpers… dieser Prozess beginnt im menschlichen Körper und hört nicht auf. Es kommt in ihrem Atem heraus, es kommt durch ihre Poren heraus, also Spike-Proteine ​​… das ist es, was bei Menschen Reproduktionsprobleme verursacht, das ist es, was die Sterilisation von Menschen verursacht. Frauen… und Männer…, die mit Menschen in Kontakt gekommen sind, die diese Impfung hatten… sind plötzlich mit seltsamen Blutergüssen übersät… Frauen im Alter von 10 Jahren beginnen ihre Periode früh, 11-Jährige bekommen 2 Perioden im Monat, Menschen, die an schwerer Migräne leiden… Menschen mit Fäusten von der Größe ihrer Fäuste, Menschen, die jahrelang in den Wechseljahren waren und plötzlich schwere Perioden hatten… Männer [deren Ehepartner den Impfstoff hatte] gehen ins Bett und wachen mit blauen Flecken auf. Es besteht die Gefahr, dass Menschen totgeborene oder beschädigte Feten haben, wenn sie sich in der Nähe von Menschen befinden, die dieses [COVID vax] hatten, weil es Fehlgeburten beeinflussen und verursachen kann. Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, ob der menschliche Körper diesen Mechanismus der Herstellung des Fötus jemals abschalten wird Spike-Proteine, damit die Leute, die diese Impfung bekommen haben, sie für immer produzieren können… “

Es ist sicherlich ein bizarres Phänomen. Diese 2 Frauen sind nicht die einzigen, die davor warnen. Es gab auch Artikel wie diesen mit dem Titel Ungeimpfte Frauen melden Fehlgeburten nach Interaktionen mit geimpften Personen, die zeigen, dass dies ein weit verbreitetes Phänomen wird. In einer kürzlich am runden Tisch diskutierten Diskussion analysierten 5 bekannte Ärzte (Dr. Sherri Tenpenny, Dr. Larry Pavlovksy, Dr. Carrie Madej, Dr. Christiane Northrup und Dr. Lee Merritt) dieses Phänomen. Es gibt jedoch immer noch mehr Fragen als Antworten. Dr. Tenpenny erklärte, dass sie glaubt, dass das, was passiert, eine Art Übertragung ist, die nicht vergießt. Dr. Pavlovksy erinnerte uns daran, dass COVID die klinische Präsentation ist„Von der Vergiftung des Blutes“, wie durch Blutgerinnung und niedrige Blutsauerstoffwerte gesehen werden kann , keine typische Virusinfektion.

Der COVID-Impfstoff-Zusammenhang zwischen Unfruchtbarkeit, Sterilisation und Entvölkerung

Viele Ärzte schlagen nicht zu und nennen laut einen Spaten einen Spaten. Der deutsche Mikrobiologe Dr. Sucharit Bhakdi, der die offizielle COVID-Erzählung entlarvt hat, hat kürzlich auf die Rolle des COVID-Betrugs in der Entvölkerungsagenda hingewiesen, als er sagte, dass „ COVID-Impfstoffe“ eine globale Katastrophe und eine Dezimierung des Menschen verursachen sollen Population.“ Dr. Michael Yeadon, ein ehemaliger Chief Scientific Officer und Vice President bei Pfizer, war auch mutig , als er sagte , dass„Wenn jemand in den nächsten Jahren einen erheblichen Teil der Weltbevölkerung schädigen oder töten wollte, wird dies durch die derzeit eingerichteten Systeme ermöglicht. Ich bin der Ansicht, dass es durchaus möglich ist, dass dieser [COVID-Impfstoff] für eine massive Entvölkerung eingesetzt wird. “ Yeadon hat zusammen mit Wolfgang Wodarg eine Petition in Europa eingereicht, in der eine Aussetzung beantragt wird, um alle klinischen Studien mit COVID / SARS-CoV-2 auszusetzen, bis ein Studiendesign erstellt wird, das die erheblichen Sicherheitsbedenken berücksichtigt.

Eines der Themen dreht sich um das Protein Syncytin-1 , eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Schwangerschaft. Wie ich dokumentiert habe, gibt es kein SARS-CoV-2, daher gibt es kein „Spike-Protein“. Abgesehen davon besteht für einen Moment eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zwischen menschlichen Syncytinen und dem angeblichen SARS-CoV-2-Spike-Protein (Auch wenn es sich um ein digitales oder theoretisches Modell handelt). Die Bedeutung davon ist, dass Antikörper gegen das angebliche SARS-CoV-2-Spike-Protein auch wie Anti-Syncytin-Antikörper wirken. Wenn Sie also den COVID-Impfstoff erhalten, der Sie zur Herstellung dieser Antikörper veranlasst, können diese das natürliche Syncytin Ihres Körpers angreifen und zerstören. Für schwangere Frauen würde dies die Bildung einer Plazenta verhindern und somit geimpfte Frauen unfruchtbar machen.

Was genau ist in dem COVID Impfstoff programmiert, um zu tun oder zu werden?

Wir befinden uns mitten in einem riesigen menschlichen Experiment. Niemand weiß genau, wie sich das entwickeln wird. Beachten Sie diese Zitate aus dem Top-Messing bei Moderna:

„MRNA ist wie Software. Sie können einfach die Kurbel drehen und viele Produkte in die Entwicklung bringen. “ – Moderna CEO Stéphane Bancel „Wenn Sie das ändern könnten… wenn Sie eine Codezeile einführen oder eine Codezeile ändern könnten, stellt sich heraus, dass dies tiefgreifende Auswirkungen auf alles hat, von der Grippe bis zum Krebs… Wir hacken tatsächlich die Software des Lebens. ” – Moderner Chief Medical Officer Tal Zaks

Was genau soll der COVID Impfstoff programmieren oder werden?

Einige glauben, dass die Neue Weltordnung (NWO) nur Menschen töten und die Bevölkerung von „nutzlosen Essern“ bis zu einem bestimmten Punkt senken will. Nach diesem Punkt (von dem ich annehme, dass es sich um ein bestimmtes Verhältnis handelt, in dem sie berechnen, dass sie jede zukünftige Rebellion leicht unterdrücken können) sind sie mehr daran interessiert, Menschen unter ihrer Kontrolle zu haben als Tote (erinnern Sie sich, dass Brzezinski über Töten oder Kontrollieren spricht? ) ;; Mit anderen Worten, sie wollen menschliche Sklaven. Dies wird nicht die altmodische Idee der Sklaverei sein (Menschen in Ball und Kette, die Protokolle tragen und harte Arbeit leisten). Die Sklaven der Zukunft werden technologische Sklaven sein, programmiert, um ihre Knechtschaft zu lieben, wie Aldous Huxley vorausgesagt hatte. Wenn die NWO-Manipulatoren ihren Weg finden, werden diese technologischen Sklaven kaum Menschen sein, da ihre Genetik kontinuierlich verändert wurde, um der herrschenden Elite zu dienen.

Abschließende Gedanken

Frauen bluten unkontrolliert. 10-jährige Mädchen, die noch nie eine Periode hatten, bekommen plötzlich ihre erste Periode. Frauen in den Wechseljahren bluten plötzlich wieder. Dieser COVID-Nicht-Impfstoff zielt eindeutig auf unsere Fortpflanzungssysteme ab und verursacht Chaos. Da dieses Phänomen so neu ist, können wir in dieser Phase nur Daten sammeln und Fragen stellen. Wer kennt den genauen Mechanismus, durch den die COVID vaxxed ungeimpfte Menschen dazu bringt, diese seltsamen Auswirkungen zu erleiden? Abschließend möchte ich sagen, dass ich mich nicht wundern würde, wenn sich herausstellen würde, dass der COVID-Nichtimpfstoff aufgrund der Neuverdrahtung des genetischen Codes der Menschen auch ihre physischen und energetischen Felder beeinflusst. Da wir in einem holographischen Universum leben, kann diese Veränderung oder Störung auf dem Gebiet Menschen in der Nähe über Resonanz oder Frequenz beeinflussen, zunächst auf einer unsichtbaren Ebene.

Makia Freeman ist Herausgeberin der Website The Freedom Articles für alternative Medien / unabhängige Nachrichten , Autorin des Buches Krebs: Die Lügen, die Wahrheit und die Lösungen und leitende Forscherin bei ToolsForFreedom.com . Makia ist auf Steemit und LBRY .

