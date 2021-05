UNCATEGORIZED haunebu7 12:49

Von Dr. Ariyana Love

Sterilisation und Übertragung

Wir haben anderthalb Jahre enormen Stress durchgemacht. Jetzt müssen wir aufstehen und Maßnahmen ergreifen, um die Zukunft der Menschheit zu retten. Ärzte aus der ganzen Welt müssen weiterhin darüber sprechen, dass Covid-19 ein beispielloses biologisches Experiment und ein Angriff auf die Menschheit sowie ein beschleunigter Völkermord ist.

Tausende persönliche Zeugnisse werden online über COVID-19 Biotech-Injektionen ausgetauscht, die mit den gemeldeten Nebenwirkungen zusammenfallen, was darauf hinweist, dass die Biotech-Waffen auf die reproduktive Gesundheit von Frauen abzielen und die Bevölkerung sterilisieren. Die Ungeimpften werden durch die Geimpften durch einen Übertragungsmechanismus sterilisiert, den wir noch nicht verstanden haben.

Es gab Ärzte, Experten und Branchenkenner wie Dr. Michael Yeadon und Geert Vanden Bossche, die die Pfeife geblasen und uns vor Virusausscheidung durch die Vaxxed gewarnt haben, die die Gesunden infizieren könnten. In der Tat entwickeln Menschen, die mit jemandem in Kontakt kommen, der mit den experimentellen Medizinprodukten vaxxed wurde, aber selbst nicht vaxxed wurde, Covid-19-Symptome, einschließlich Blutgerinnung, Blutungen, Fehlgeburten, Hautausschläge und mehr.

Bei einer weiteren Analyse erklärt Dr. Christiane Northrop, dass sich das „Ausscheiden aus einem Impfstoff stark von dem unterscheidet, was wir mit dem Covid-19-Schuss beobachten“. Das Ausscheiden ist ein natürliches Ereignis bei Impfungen, aber da Covid-19 kein Impfstoff ist, müssen wir nicht in Bezug auf das Ausscheiden, sondern in Bezug auf die Übertragung denken .

Wir haben schließlich unwiderlegbare Beweise aus Pfizers eigenen Dokumenten, die besagen, dass die Übertragung des tödlichen Covid-19-Giftes sowohl beim Einatmen als auch beim Hautkontakt alles, was sich im Vax befindet, vom Vaxxed zum Unvaxxed überträgt. Die Sterilität durch gebrauchte Übertragung war Pfizer schon immer bekannt und war in der Tat das Ziel. Dies ist eine absichtliche Sterilisation der Bevölkerung mit Biotech-Waffen.

Dieses Video enthält eine Zusammenstellung von Experten, die uns wichtige medizinische Informationen zu den Covid-19-Injektionen geben.

Weltärzte und Krankenschwestern setzen Dire-Warnung aus: Halten Sie sich von mRNA-geimpften Menschen fernhttps://www.bitchute.com/embed/P8DqPUsYZMlr/?feature=oembed#?secret=96yoWWnrwE

Inokulation bedeutet „Ihnen wurde eine Zelltechnologie injiziert, die den Mechanismus trägt, aus Riobosomen aus einer synthetischen mRNA ein Protein herzustellen“, erklärt Dr. Christiane Northrop.

Dies ist eine Vergewaltigung Ihrer Zellen und ein erzwungenes genetisches Experiment ohne Einverständniserklärung der Studienteilnehmer und verstößt somit gegen die Nürnberger Codes. Die Menschheit hat die Pflicht, das Völkermord-Experiment von Big Pharma sofort einzustellen.

Transkript des Kinderarztes Larry Pavelskey:

„Wenn Studien zu Injektionen durchgeführt werden, bei denen es sich vermutlich um Impfstoffe handelt, benötigen wir manchmal 7, 10 oder sogar 15 Jahre, um wirklich zu verstehen, was die Injektion für den Körper und für die Menschen um uns herum bewirkt. Daher wird automatisch davon ausgegangen, dass wir, wenn die Behörden sagen, dass diese Injektionen sicher sind, tatsächlich Daten und angemessene Beobachtungsdaten haben, um zu verstehen, ob diese Injektionen sicher sind oder nicht. Unter dem Strich haben wir nicht genügend Daten, um die Sicherheit zu verstehen.

Die andere Sache ist, dass wir in der Öffentlichkeit glauben gemacht werden, dass dies ein Impfstoff gegen eine Virusinfektion ist. Die ganze Welt denkt also, dass dies ein Impfstoff ist, der uns vor einer SARS-CoV-2-Virusinfektion schützt. Und wenn Sie einen Impfstoff haben, der als Impfstoff wirksam sein soll, sollten Sie eine Antikörperimmunität gegen das SARS-CoV-2-Virus haben. Und das wurde mit diesen Injektionen nie dahingehend bewertet, ob wir eine Antikörperimmunität gegen ein SARS-CoV-2-Virus haben oder nicht.

Stattdessen haben wir die genetische Information eines Teils des SARS-CoV-2-Virus, das als Spike-Protein bezeichnet wird. Und die Technologie, die verwendet wird, ist eine Technologie zur Herstellung dieser Injektion, die in der Impfstoffwissenschaft oder -methodik noch nie zuvor mit Erfolg eingesetzt wurde. Wir nehmen also im Wesentlichen die genetischen Anweisungen, die ein synthetisches Spike-Protein zu einem Teil des SARS-CoV-2-Virus machen, und geben diese Anweisungen in den Körper ein und bitten den menschlichen Körper, die genetischen Anweisungen von zu übernehmen das Spike-Protein und machen mehr daraus in unserer eigenen Maschinerie.

Es wurde gezeigt, dass Spike-Protein in der natürlich vorkommenden SARS-CoV-2-Virusinfektion Gehirnentzündungen und neurologische Schäden, Herzinfarkte und Lungenerkrankungen, Lebererkrankungen, Nierenerkrankungen und die Interaktion mit dem männlichen und weiblichen Fortpflanzungssystem sowie die Beeinflussung verursacht Blutbindung an Sauerstoff und Blutgerinnung. Und so wissen wir, dass die natürlich vorkommende Krankheit von SARS-CoV-2 aufgrund der Wirkung des Spike-Proteins Menschen mit all diesen Arten von systemischen Krankheiten krank macht. Und jetzt nehmen wir diese genetischen Anweisungen für Spike-Proteine ​​und bitten unseren Körper, mehr aus diesem Spike-Protein herzustellen. Indem wir mehr aus diesem Spike-Protein herstellen, erzeugen wir im Wesentlichen die Symptome und die Krankheit von Covid-19, indem wir Menschen das Potenzial geben, Hirnschäden und neurologische Schäden, Lungenerkrankungen, Lebererkrankungen, zu erleiden.

Und es gibt keine Studie, die zeigt, ob der Körper, wenn er mit der Herstellung dieses synthetischen Spike-Proteins beginnt, jemals die Produktion dieses Spike-Proteins abschaltet oder nicht. Und so ist bekannt, dass Spike-Protein das menschliche Gewebe ziemlich schädigt. Und so wissen wir, dass Spike-Protein im Speichel gefunden wurde. Wir wissen, dass es im Anus gefunden wurde und wir müssen die Frage stellen, ob es in den Ausatmungsmolekülen gefunden wird, die aus unserem Atem kommen? Wird es in der Haut gefunden, wenn wir schwitzen und riechen, kommen Spike-Proteine ​​heraus? Und wenn ja, wirkt sich das auf andere Menschen aus, mit denen wir in Kontakt kommen? Was wir also gesehen haben, ist eine massive Zunahme derjenigen, denen die Injektion verabreicht wurde, von Blutgerinnungsproblemen, Fehlgeburten, Totgeborenen, Unfruchtbarkeit, Schlaganfällen, Herzinfarkten, Autoimmunerkrankungen und dem Tod, um nur einige zu nennen .

Es sollte also sicherlich ein Verdacht bestehen, wenn Sie sehen, dass Menschen in der Umgebung der injizierten Personen, die nicht injiziert wurden und die Symptome von Covid bekommen, zusätzlich zu Fehlgeburten, Blutungen und unregelmäßigen Menstruationszyklen einen sehr, sehr starken Verdacht aufkommen lassen.

Nun ist das Spike-Protein, wie uns gesagt wird, nur spezifisch für das SARS-CoV-2-Virus. Wenn Ihr Körper das synthetische Spike-Protein herstellt, sollten Sie einen Antikörper produzieren, der das Spike-Protein angreifen soll. Jetzt wissen wir nicht, ob diese Spike-Protein-Produktion weiter und weiter und weiter geht, und das würde dazu führen, dass die Antikörper-Produktion auch weiter und weiter und weiter geht. Und wir stellen fest, dass die genetischen Anweisungen des Spike-Proteins nicht nur für das SARS-CoV-2-Virus spezifisch sind. Die genetischen Anweisungen des Spike-Proteins sind auch ähnlich oder gleich wie viele Proteine, die im Körper selbst existieren. Wenn wir also einen Antikörper gegen die genetischen Anweisungen des Spike-Proteins produzieren wollen, Diese Antikörper werden jedes Stück Proteingewebe im Körper finden, das den genetischen Anweisungen des Spike-Proteins entspricht. Und dieser Antikörper gegen die genetischen Anweisungen des Spike-Proteins wird einen Angriff auf eines der Proteine ​​und Gewebe im Körper hervorrufen, die den genetischen Anweisungen des Spike-Proteins ähnlich oder gleich sind.

Deshalb werden Sie (eine Zunahme von) Autoimmunerkrankungen sehen, aber vor vielen Monaten gab es einen Artikel in der europäischen Literatur, in dem mehrere Proteine ​​in den Post- und weiblichen Reproduktionssystemen enthalten waren, bei denen ähnliche genetische Anweisungen festgestellt wurden zu den genetischen Anweisungen des Spike-Proteins. Und die Wissenschaftler äußerten die Besorgnis, dass wir, wenn wir die genetischen Anweisungen des Spike-Proteins in den Körper injizieren und den Körper veranlassen, einen Antikörper gegen diese genetischen Anweisungen des Spike-Proteins herzustellen, auch den Körper veranlassen, einen Antikörper gegen das Männchen herzustellen und weibliche Fortpflanzungssysteme, weil diese Proteine ​​im männlichen und weiblichen Fortpflanzungssystem ähnliche Anweisungen wie das Spike-Protein hatten.

Und so haben die Experten auf der ganzen Welt Folgendes getan. Als sie diese wissenschaftliche Besorgnis hörten, sagten die Experten auf der ganzen Welt: „Oh, aber die Menge der genetischen Anweisungen der Proteine ​​im männlichen und weiblichen Fortpflanzungssystem ist so gering, dass sie den genetischen Anweisungen des Spike-Proteins so ähnlich sind, dass es eigentlich nicht sein sollte.“ Ich mache keinen Unterschied. “

Und meine Damen und Herren, so haben wir die Wissenschaft erhalten, die besagt, dass es keine Bedenken hinsichtlich der Unfruchtbarkeit bei Männern bzw. Frauen geben sollte. Es gab keine Studien, es gab nur eine Meinung, die besagte, dass die genetischen Anweisungen der Proteine ​​auf dem männlichen und weiblichen Fortpflanzungssystem so kleine Ähnlichkeiten mit dem Spike-Protein hatten, dass es keine Rolle spielen sollte und daher auch keine Rolle spielte.

Was wir also bei Frauen sehen, die die Injektion erhalten, ist eine sehr große, hundertprozentige Zunahme (500% – 600%) von Fehlgeburten und Totgeborenen ihrer Babys, die alle dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet werden.

Und jetzt sehen wir, dass Frauen, die sich in der Nähe von anderen befinden, denen injiziert wurde, die gleiche Erfahrung machen, die den Verdacht aufkommen lassen muss, dass nicht nur diese Messenger-RNA den Körper dazu bringt, kontinuierlich Spike-Protein zu produzieren, sondern auch dieses Spike-Protein wahrscheinlich aus dem Atem, dem Speichel, der Haut und wer weiß, wo sonst im Körper es vergossen wird. Das basiert nur auf dem, was wir zu wissen glauben, in diesen Injektionen.

Dr. Tenpenny und ich haben dies mehrfach diskutiert, dass möglicherweise andere Messenger-RNA-Proteine ​​in den Körper injiziert werden, die dazu führen würden, dass der Körper alle Arten von Proteinen herstellt, die uns möglicherweise nicht bewusst sind. “

Transkript beenden.

Der Leiter der FDA hat erklärt, dass seine 17.000 Mitarbeiter und er selbst keine Covid-19-Impfungen genehmigen oder genehmigen werden. Sie haben keine Tests durchlaufen und sie haben sich nicht als wirksam erwiesen. Von Minute zu Minute finden nach diesem Experiment schwere unerwünschte Ereignisse statt, und die Todesfälle häufen sich.https://www.bitchute.com/embed/ogkMRYRzUGuK/?feature=oembed#?secret=8rlTf2SGOM

Hören Sie sich jetzt diese kraftvolle Botschaft und Zusammenfassung des Geschehens aus Nova Scotia, Kanada, an.

„Werden Sie diesen Covid-Erzählungen weiterhin folgen oder werden Sie aufstehen „, fragt ein Bürgerreporter über den MRNA Death Toll Telegram-Kanal.https://www.bitchute.com/embed/E4fEuwXvCncZ/?feature=oembed#?secret=TdoKl0AlvY