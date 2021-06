In der neuesten Ausgabe des Berichts „SARS-CoV‑2 variants of concern and variants under investigation in England – Technical briefing 16“ vom 18.6. gibt es Informationen, die nicht so recht zu denen passen, die überwiegend in hiesigen Medien zu finden sind. In der Zusammenfassung heißt es: »… – die neuesten Daten zeigen, dass die Delta-Variante 91…