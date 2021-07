UNCATEGORIZED haunebu7 18:59

FRAGE : Herr Armstrong, Sie haben Ihr Modell gepostet und gewarnt, dass wir bis 2032 in eine Phase eintreten, in der Totalitarismus das Ziel ist. Können Sie vielleicht genauer erklären, was das bedeutet?

ANTWORT : Während sich alle auf COVID konzentrieren und argumentieren, dass es kein Virus gibt oder dass es ohne Impfung leicht zu behandeln ist, verfehlen sie das eigentliche Ziel – unseren Abstieg in einen Zustand tyrannischer Psychose, der die totalitäre Herrschaft schafft. Der totalitäre Staat hat ein Standardspielbuch. Zuerst müssen sie Angst erzeugen. Darauf folgt die Terrorisierung der Bevölkerung. Schließlich werden sie dann nach Macht streben, indem sie Lösungen anbieten, die den Verzicht auf alle Ihre Rechte zur Sicherheit erfordern. Darauf bezog sich Ben Franklin wirklich.

Wir werden zu sozialer Distanz und zum Tragen von Masken aufgefordert, aber dies widerspricht nicht nur der wissenschaftlichen Wahrheit, da die Washington Post über die Studien zur Spanischen Grippe von 1918 berichtete, dass Masken „nutzlos“ seien, aber sie verlangten, dass wir sie einhalten. Warum? Damit sollen Bürgeraufstände (Widerstand) gegen ihre Ziele verhindert werden. In Frankreich haben sie Straßensperren errichtet, um Proteste zu verhindern – das ist rücksichtslose totalitäre Taktik, die für einen gewählten demokratischen Staat ungeeignet ist. Aus dem gleichen Grund errichteten sie während des Zweiten Weltkriegs Straßensperren . Das ist Pavlovs Hund . Das Training wird durch Isolation und Konditionierung erreicht.

Ich empfehle die Lektüre „ Die Macht der Machtlosen“ von Vaclav Havel. Er war ein Andersdenkender, der unter kommunistischer Herrschaft in der Tschechoslowakei lebte. In seiner Jugend waren Havel aufgrund der intellektuellen und bürgerlichen Erziehung seiner Familie verschiedene Bildungschancen verwehrt worden. Stalin fürchtete Intellektuelle und ließ Kondratieff sogar hinrichten, weil sein Zykluswerk vor dem Zusammenbruch des kommunistischen Staates warnte. Also schrieb Havel stattdessen international gefeierte Stücke. Trotz klarer Ängste und Frustrationen strebte Havel ein Leben für sich an. Es war dieser Trend, der sich durchsetzte und die Menschen begannen, den kommunistischen Staat als das zu sehen, was er wirklich war – Tyrannei, nicht Freiheit.

Sie werden den Totalitarismus nicht verstehen, bis Sie ihn live sehen. Wie ich schon sagte, bin ich hinter die Berliner Mauer gegangen, bevor sie fiel. Ich sah es mit meinen eigenen Augen. Die Macht der Herrscher ist auf FEAR aufgebaut . Genau damit haben sie mit der Verwendung von COVID begonnen. Ich bin nicht der einzige, der versteht, wie man einen totalitären Staat schafft. Dies ist kein Geheimnis. Andere haben dies ebenfalls studiert und die Schritte sind sehr klar. Sie verwenden dieses Modell, um die Welt für den Klimawandel umzugestalten, und wenn sie schon dabei sind, versuchen sie dank Schwabs Ideen einen kommunistischen Staat neu zu schaffen, aber sie gehen davon aus, dass er zuvor gescheitert ist, weil er nicht die ganze Welt verschlungen hat. Daher muss die ganze Welt geimpft werden. Das ist die Realität hinter dem Vorhang.

Havel bietet einen Blick darauf, wie der totalitäre Staat noch besiegt werden kann. Im Gegensatz zu den meisten Diktaturen, die lokal durch militärische Macht geschaffen wurden, verhielt sich die kommunistische Diktatur wie eine „säkularisierte Religion“, was eine zentrale Beobachtung von innen war. Der Kommunismus deckte ein breites Gebiet verschiedener Kulturen ab, aber er gab vor, in historischen sozialistischen Bewegungen verwurzelt zu sein. Ihre Paten waren Marx und Engels, die zu einem gottähnlichen Status erhoben wurden. Es stimmt, dass konventionelle und nukleare Waffen der ultimative Trumpf in diesem Machtspiel waren. Der Klebstoff, der alles zusammenhält, ist jedoch nicht die militärische Macht, sondern der soziale Druck und die Indoktrination, die es ermöglichen, diese totalitäre Ordnung aufrechtzuerhalten.

Oft sehen sich die Menschen, die die totalitären Herrscher sind, NIEMALS als böse an. Sie sehen, dass ihre Idee die Gesellschaft retten wird. Weil die Franzosen im Ersten Weltkrieg Rache an Deutschland forderten und auf ruinösen Reparationszahlungen bestanden, die eher das Volk als die politischen Führer bestraften, bereiteten sie Hitler den Aufstand wegen ihrer Unterdrückung. Sie sollten nie die Menschen für das Verhalten ihrer Führer bestrafen , die Menschen mit Angst und konditioniert auf den Punkt unterdrückt werden , wo MENTICIDE stattfindet.

Stanley Milgram begründete den Trugschluss, dass die Deutschen die Juden töteten, weil sie irgendwie anders waren. Er führte dieses Experiment durch und fand heraus, dass Menschen in den Vereinigten Staaten auch Menschen foltern würden, wenn sie von einer Behörde dazu aufgefordert würden. Das war sein Buch – Gehorsam gegenüber der Autorität. Alle deutschen Wachen antworteten auf Nachfrage einfach, dass sie Befehle befolgten. Das war ihre Denkweise und es ist wichtig zu verstehen, dass dies der Schlüssel zur Schaffung eines totalitären Staates ist. Sie haben dieses COVID genutzt, um ihr Ziel zu erreichen, Menschen einer Gehirnwäsche zu unterziehen und die Gesellschaft in Gruppen aufzuteilen, damit sie sich nicht gemeinsam gegen ihren Herrn erheben. Wir haben also Black Lives Matter, das hilft, die Gesellschaft nach Rassen zu spalten. Sie werden auch Spaltungen in der Religion herbeiführen und versuchen, andere gegen die religiöse Rechte zu wenden, die sie als die Neonazis von heute bezeichnen. Sie sind gegen die Religion, genau wie die Kommunisten, denn Religion führt zum Gebet und zum Glauben an einen Retter von ungefähr und nicht an die Herrscher des totalitären Staates.

Die Hexenjagden von Salem waren ein klassisches Modell totalitärer Macht. Sie erzeugten die Angst, dass es Hexen gibt, die vom Teufel kontrolliert werden und ihre Gesellschaft bedrohen. Die Menschen haben sich wie heute gegeneinander gewendet. In Großbritannien forderten sie die Leute auf, sich zu melden, wenn sie sahen, wie ihr Nachbar ihr Haus verließ. Diese Taktiken sind bekannt. Was sie gerade tun, ist diesem totalitären Spielbuch entnommen.

Eine wichtige Waffe im Kampf gegen den Totalitarismus ist HUMOR . Sie müssen die Führer lächerlich machen und sie als das entlarven, was sie wirklich sind, denn in ihrer Vorstellung sind sie nicht böse, Sie sind nur widerspenstig. Der COVID-Trick beginnt zu sinken, da es keine massive Todeswelle gegeben hat. Als nächstes werden sie sich dem Klimawandel widmen und erwarten, dass die Preise für Flugreisen dramatisch steigen. Sie versuchen, den internationalen Reiseverkehr zu reduzieren und werden höchstwahrscheinlich die Anzahl der Flüge und neue Steuern einschränken, die die Preise verdoppeln sollen. Wir werden sogar sehen, dass Flugreisen im Inland im Preis steigen. Sie versuchen auch bewusst, Fleisch zu reduzieren und bezahlen die Bauern, keine Lebensmittel anzubauen, um eine Panik zu erzeugen, die sie dann mit dem Klimawandel in Verbindung bringen.

Wir MÜSSEN uns bemühen, die Nachricht zu verbreiten und die Tatsache aufzudecken, dass sie über COVID gelogen haben. Aber lassen Sie sich nicht auf Behauptungen ein, es sei kein Virus, wurde nicht isoliert und all diese Argumentation. Es führt nirgendwo hin und verfehlt den ganzen Punkt. Dies ist eine Verschwörung, und die Tatsache, dass sie auf diesem Impfstoff bestehen, ist Teil des Machtspiels, um die hirnlosen Schafe von denen zu trennen, die zuerst denken, und die Machthaber zu befragen, die sowieso nie die Wahrheit sagen. Sich darauf einzulassen, ob es ein Virus ist oder nicht, lenkt ab und wird den Tag nicht gewinnen. Sie werden einen falschen Arzt herausbringen, der dafür bezahlt wurde, alles zu widerlegen, was Sie sagen.

Unsere Politiker sind sich der Ziele hier vielleicht gar nicht bewusst, denn sie sind NICHT die Leute, die sich dieses Komplott ausgedacht haben. Das kommt vom Weltwirtschaftsforum, Gates und Soros, die Geld und Einfluss verwendet haben, um den größten Teil der Welt in diese Richtung zu täuschen, und wie Hitler sehen sie sich nicht als böse, sondern als Retter der Welt. Wir sind einfach zu dumm, um zu wissen, was das Beste für uns ist.

Als ich zu dem privaten Debüt von Schwabs Film The Forum eingeladen wurde, war ich schockiert, denn es sollte um seine 50-jährige Leistung gehen. Es stellte sich heraus, dass es eine Promo für den Great Reset war, bei der Schwab Greta und Jeniffer Morgan von Green Peace einlud, eine wichtige Rolle beim Verkauf der wahren Agenda – des Klimawandels – zu spielen. Dieser Film debütierte in New York und war der Startschuss für den Great Reset . Ich bedankte mich bei Schwab für die Einladung und wir gaben uns die Hand und er dankte mir fürs Kommen. Wie so viele Ereignisse in meinem Leben schien ich an der Schlüsselstelle zu sein, an der Dinge begannen, wie zum Beispiel 1985, als ich die G5 – jetzt G20 – ins Leben rief. Ich nehme an, ich war auch bei der Veranstaltung, die den Umzug für den Great Reset begann .

Wir müssen einen Schritt zurücktreten und diese Strategie als das betrachten, was sie ist. Sie haben die Gesellschaft konditioniert und wir sehen immer noch ein paar Menschen, die Masken tragen, weil sie einer Gehirnwäsche unterzogen wurden und sich jetzt dadurch „sicher“ fühlen. Händeschütteln wurde durch Stoßen mit den Ellbogen ersetzt, was zur sozialen Distanzierung beiträgt, um Versammlungen zu verhindern, die zu Aufständen führen könnten. Verstehe den Spielplan. Benutze HUMOR , um sie lächerlich zu machen. Denken Sie daran, Widerstand ist nicht zwecklos.

