Ein Gastbeitrag von Prof. Dr. Ulrich Kutschera

Wäre vor zwei Jahren außerhalb der Karnevalszeit eine erwachsene Person mit einer umgeschnallten FFP2-Maske – die ich als „Freiland-CO2-Selbstbegaser & Schadmikroben-Inkubator“ bezeichnen möchte – durch eine deutsche Innenstadt gelaufen, wäre das wohl ein Fall für den Psychiater gewesen. Der Mann oder die Frau leide wohl an geistiger „Ich-bin-der-verkannt-geniale-Chefchirurg“-Verwirrung, hätte eine mögliche Ferndiagnose gelautet. Heute gehört es zum Stadtbild, medizinische Laien, als maskierte „Heilkundige“ getarnt, beobachten zu müssen.

Diese Männer und Frauen zeigen nicht mehr ihr „wahres Gesicht“, sondern verkleiden sich draußen gerne auch mal als „Professor(in) Sauerbruch“, könnte man – ironisch! – vermuten.

Diese humorvolle Einleitung führt mich zum Thema dieses Beitrags. Solange es noch gesetzlich erlaubt ist, kann sich jeder Erwachsene freiwillig draußen maskieren, das ist sein gutes Recht, aber bei unseren Kindern hört dieser „Corona-Spaß“ auf. Diverse Studien belegen, dass Masken im Freiland nutzlos – ja schädlich – sind, insbesondere für die agil-atmungsaktiven Kinder. Sind die Heranwachsenden durch die über offene Grenzen importierten Wuhan-SARS-CoV-2-Viren derart gefährdet, dass eine Masken- und Impfpflicht in Betracht gezogen werden sollte?

Eine neue US-Studie des hierzulande weitgehend unbekannten Prof. Marty Makary (Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore, USA) belegt, dass das Sterberisiko für unter 18 Jahre alte Jungen und Mädchen noch erheblich geringer ist, als bisher in allen Studien angenommen wurde. Wie dieser Mediziner im „Wall Street Journal“ dargelegt hat, ist die in den USA kontrovers diskutierte „Zahl 335“ zu hoch (Makary, M.: The flimsy evidence behind the CDCs push to vaccinate children. WSJ July 19,1–4; 2021).

