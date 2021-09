UNCATEGORIZED haunebu7 09:48

Innerhalb weniger Stunden nach den berüchtigten Angriffen vom 11. September 2001 begann Cutting Edge die abscheuliche okkulte Hand der Illuminaten zu sehen, sozusagen ihre „Unterschrift“. Wir haben eine Reihe von Artikeln herausgegeben, die diese Verwendung der Zahl „11“ detailliert beschreiben und beweisen, dass die Illuminaten der planende, aktive Agent hinter diesen Angriffen waren. Sobald Sie verstehen, wie diese Tragödie von Elfen untermauert wird, werden Sie verstehen, dass die Illuminaten sorgfältig ihre Fingerabdrücke überall auf diesem Ereignis platziert haben. Warum sollten sie das tun? Sie würden die Wahrheit vor den Massen verbergen wollen, während sie sie den elitären Okkultisten auf der ganzen Welt mitteilen.

Wir müssen schnell den Grund überprüfen, warum diese Zahl für die Illuminaten so besonders ist. Lassen Sie uns kurz die grundlegende, zugrunde liegende Verwendung dieser speziellen Zahl untersuchen. Um das richtig zu verstehen, müssen Sie verstehen, dass der Okkultist Paulus’ Erklärung eines Heiden, eines Satanisten, in Römer 1,25 buchstäblich erfüllt: „… der Schöpfer …“

So wurden viele der Götzen der vergangenen heidnischen Gesellschaften in Gestalt von Fischen, Vögeln, Tieren, der Sonne, dem Mond und den Sternen geformt. Okkultisten verehren jedoch auch die Wissenschaft und die Mathematik, die der Wissenschaft zugrunde liegt. Sie glauben buchstäblich, dass Zahlen eine ganz eigene Kraft besitzen.

Hören Sie sich die Erklärung eines der größten Satanisten der Geschichte, W. Wynn Wescott, an, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts äußerst einflussreich war. „Die Anhänger des Pythagoras … bezogen jedes Objekt, jeden Planeten, jeden Menschen, jede Idee und jede Essenz auf die eine oder andere Zahl auf eine Weise, die den meisten Modernen im höchsten Grade seltsam und mystisch erscheinen muss. ‚Die Ziffern des Pythagoras‘, sagt Porphyr, der um 300 n. Chr. lebte, „waren Hieroglyphensymbole, mit denen er alle Vorstellungen über die Natur der Dinge erklärte“, und dieselbe [numerische] Methode, die Geheimnisse der Natur zu erklären, wird im Neuen noch einmal beharrt Offenbarung der ‚Geheimlehre‘ von HP Blavatsky. ‚Zahlen sind ein Schlüssel zu den alten Ansichten der Kosmogonie – im weitesten Sinne, geistig wie physisch betrachtet, zur Evolution der heutigen Menschheit; alle Systeme der religiösen Mystik basieren auf Zahlen. Die Heiligkeit der Zahlen beginnt mit der Großen Ersten Ursache, dem Einen, und endet erst mit der Nichts oder Null – dem Symbol des unendlichen und grenzenlosen Universums.„Die okkulte Macht der Zahlen“ , W. Wynn Westcott, p. fünfzehn.]

Um es noch einmal zu wiederholen: „… ‚Zahlen sind ein Schlüssel zu den alten Ansichten der Kosmogonie … sowohl spirituell als auch physisch … zur Evolution der gegenwärtigen menschlichen Rasse; alle Systeme der religiösen Mystik basieren auf Zahlen. Die Heiligkeit“ von Zahlen …“

Außerdem ist die Zahl 11 wichtig, weil:

„Die Zahl 11 ist die Wassermannzahl, da der Wassermann das 11. Zeichen des Tierkreises ist.“ [Pastor David Meyers, Last Trumpet Ministries; Juli 2001]

Der Satanist setzt immer große Macht in Zahlen, besonders der Satanist der Schwarzen Magie. Wie wir in früheren Artikeln festgestellt haben, sagt uns Daniel 8:23-25, dass die vom Antichrist praktizierte Religion Schwarze Magie ist; Darüber hinaus sagt uns Offenbarung 17:17, dass die letzten 10 Könige dieselbe Denkweise und Religion haben wie der Antichrist. Daher waren wir nicht überrascht, dass beide Präsidenten Bush Black Magic Praktiker der Skull & Bones Society sind und dass Bill und Hillary Clinton Black Magic Satanists praktizierten [Siehe unseren Abschnitt, Clinton verstehen , https://www.cuttingedge.org/ Artikel/Skandale.cfm ]

Satanisten glauben, dass ein sorgfältig geplantes Ereignis nach den richtigen Zahlen durchgeführt werden muss, sonst kann es nicht erfolgreich sein. Sie unternehmen große Anstrengungen, um ein Ereignis mit den richtigen Zahlen zu erreichen. Wie Wescott erklärt: „… so ist 11 die Essenz von allem, was sündig, schädlich und unvollkommen ist.“ [Ebd., p. 100] Während also 11 sehr wichtig ist, sind auch Multiplikationen wichtig, wie 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 und 99.

Lassen Sie uns nun die gewaltigen Fälle Revue passieren lassen, in denen die Anschläge vom 11. September durch die Macht der „11“ stattfanden.

9/11-ANGRIFFE — EINE ÜBUNG MIT DER NUMMER „11“

1. Die erste 11 wird durch den Tag gebildet, an dem sich diese Tragödie ereignete, den 11. September.

2. Die zweite 11 wird gebildet, indem der 9. Monat September und das Datum [1 plus 1] addiert werden, wodurch eine weitere 11 gebildet wird.

3. Die dritte 11 wird von der Flugzeugnummer gebildet, die zuerst in den World Trade Tower abgestürzt ist. Dieses Flugzeug war American Airlines Flug #11.

4. Die vierte 11 wird durch die Flugzeugnummer gebildet, die in das Pentagon abgestürzt ist. Dieses Flugzeug war United Airlines Flug #77 [11 x 7].

5. Die fünfte 11 wird vom North Twin Tower des World Trade Centers gebildet und war 110 Stockwerke hoch [11 x 10]

6. Die sechste 11 wird vom South Twin Tower gebildet, das World Trade Center war 110 Stockwerke hoch [11 x 10]

[HINWEIS: Die Träger dieser Türme waren 22″ voneinander entfernt! — 11×2; http://www.skyscraper.org/tallest/t_wtc.htm ] [Der Bau begann 1966. Dies ist nicht nur das Gründungsjahr der Church of Satan, wenn man die Ziffern zusammenzählt, ergeben sie eine weitere „22“ – 1+9+6+6 = 22; Ebd.] [Der erste Aufzug „Skyshaft“ wurde im 44. Stock installiert — 11×4 — Ebd.] [Die Türme waren 1.368 bzw. 1.362 Fuß groß. „1.368“ entspricht beim Hinzufügen „18“ oder „6+6+6“. „1.362“ hinzugefügt entspricht „12“, einer „6+6“, einer weiteren „11×6“; Ebd.]

7. 7. Die Architektur der Zwillingstürme des World Trade Centers – die Zwillingstürme bildeten eine 11, wie sie vor dem Angriff standen8. Die achte ’11‘ wird von einem der zum Scheitern verurteilten Flügen gebildet, bei denen die Besatzung ’11‘ betrug.

9. Die neunte „11“ wird dadurch gebildet, dass der 11. September der 254. Tag des Jahres ist. Wenn Sie 2 + 5 + 4 hinzufügen, erhalten Sie ’11‘

10. Die zehnte ’11‘ wird gebildet, weil nach dem 11. September noch 111 Tage im Jahr übrig sind.

11. Die elfte „11“ wird durch die historische Tatsache gebildet, dass der Staat New York der elfte Staat war, der der Union beitrat, um die 13-Staaten-Konföderation zu gründen, die die Unabhängigkeit von England erklären würde.

12. „11 Jahre auf den Tag“ — Am 11. September 1990 hielt Präsident George Bush (Sr.) eine Rede vor dem Kongress mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung“. Auf den Tag genau 11 Jahre nachdem Präsident Bush diese Rede gehalten hatte, in der er die Neue Weltordnung lobte und sie für eine unvermeidliche Tatsache erklärte, wurde ein mächtiger Schlag versetzt, um die Welt endgültig in dieses globale Weltsystem zu bringen. Ein weiteres berüchtigtes Zitat von Präsident Bush stammte ebenfalls aus dieser irakischen Invasion von Kuwait, als er im August 1990 sagte, dass „diese Invasion nicht bestehen soll, weil sie die Neue Weltordnung bedroht“. Als der Senior Bush diesen Begriff der breiten Öffentlichkeit vorstellte, begannen ihn alle zu verwenden. Dan Quayle trat in vielen Fernsehsendungen auf, erklärte diesen Begriff und erzählte allen, was für ein wunderbares Konzept es war.

13. Als Präsident Bush am 16. September New York City besuchte, wurde er mit einem Feuerwehrmann abgebildet, der einen Helm mit den Zahlen „164“ trug, die zusammen eine „11“ ergeben.

14. Flug 11 – 92 an Bord – 9 + 2 = 11

15. Flug 77 – 65 an Bord – 6 + 5 = 11

16. Während der Krise am Dienstag wurden Kinder im Bereich der Twin Towers in eine „sichere Schule“ in der 11th Street verlegt

17. Die einzige in Betrieb befindliche Fähre war die Nummer 11, in der 33rd Street.

18. Präsident Bush befahl, am 22. September [11 x 2] US-Flaggen zu hissen. Dieses Datum bedeutet, dass die Flaggen nach den Anschlägen 11 Tage lang mit Halbstab wehen werden.

ERSTAUNLICHE ÜBERPRÜFUNG DER VERWENDUNG VON „11“ IN DER GESCHICHTE

Gemeinsame Themen: Krieg, Gewalt, Kampf

1. Als die Illuminaten den Ersten Weltkrieg beendeten, hatten sie gerade den ersten Krieg von Albert Pikes okkultem Plan zur Produktion von Antichrist erfolgreich abgeschlossen [Read NEWS1056 ]. So beendeten sie es absichtlich am 11. Monat [November], dem 11. Tag , um die 11. Stunde . Die Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens wurde somit von drei Elfern untermauert!2. Als die Illuminaten Präsident Kennedy ermordeten, wurde er gemäß der okkulten Zahlensignatur von elf getötet [11]. Er wurde im 11. Monat , am 22. Tag und am 33. Breitengrad getötet. Er wurde auch auf dem Freimaurer-Dealey-Platz getötet, der heute mächtigsten Geheimgesellschaft der Welt, für die die Zahl 11 äußerst wichtig ist.

3. 11. September 1609 – Der Entdecker Henry Hudson segelte in den Hafen von New York und entdeckte Manhattan Island und den Hudson River, den Ort, an dem die Twin Towers gebaut wurden! [ http://www.september11news.com/Sept11History.htm ]

4. 11. September 1941 – Der Bau des Pentagon begann offiziell. [Ebd.] So wird das Pentagon auf den Tag genau 60 Jahre später angegriffen. Die Zahl „6“ ist für den Okkultisten eine wichtige Zahl. Die Zahl der Menschen ist „6“; die Zahl der „perfekten“ Regierung des Menschen ist „66“ und die Nummer des perfekten Führers aller Zeiten ist „666“.

5. 11. September 1972 — Bei den Olympischen Spielen 1972 in München wurde die Welt in den Terrorismus eingeführt. . Es nahmen 121 Länder teil (11X11=121), und 11 israelische Athleten wurden getötet. Genau 29 Jahre (2+9=11) nachdem dieser terroristische Horror endete, ereignete sich ein weiterer verabscheuungswürdigerer Horror – die Terroranschläge vom 11. September 2001.

6. 11. September 1772 — Ungefähr 300 Indianer und 50 britische Soldaten begannen mit der Belagerung von Fort Henry. Forscher und Historiker dieser Belagerung sind verwirrt über die Bedeutung eines Kommentars in einem Dokument, das diese Ereignisse beschreibt. Es wurde in einem Brief von Lydia Cruger (11 Buchstaben) aufgezeichnet und scheint ein passender Kommentar zu diesem Abschnitt zu sein. Sie schrieb: „Die Belagerung begann um die Sonne eine Stunde hoch, Montag, den 11., jedenfalls den 11..“ [ebd.]

7. 11. September 1776 — Eine gescheiterte Friedenskonferenz mit den Briten wurde abgehalten. Der Krieg, der am 19. April 1776 [dem ersten Tag der 13-tägigen satanischen Feier „Das blutige Opfer des Tieres“] begonnen hatte, ging weiter. [Ebd.] Nach dem Fall New Yorks an die Briten fand eine Friedenskonferenz

zwischen General Howe und drei prominenten Vertretern des Kontinentalkongresses – Benjamin Franklin, John Adams und Edward Rutledge – statt. Nachdem Howe die Schlüsselstadt der Amerikaner erobert hatte, dachte er, er hätte Anspruch auf eine Friedensregelung. Die Amerikaner, die im Juli ihre Unabhängigkeit erklärt hatten, hielten eine Trennung von England für nicht verhandelbar. Die Konferenz vom 11. September 1776 endete und der Krieg dauerte sieben Jahre.

8. 11. September 1777 – Der erste Tag, an dem die amerikanische Flagge in der Schlacht von Brandywine verwendet wurde. [Ebd.] Die Briten besiegten die Amerikaner, angeführt von George Washington, aber Old Glory flog zum ersten Mal!

9. 11. September 1922 — Trotz arabischer Proteste wird am 11. September 1922 in Palästina ein britisches Mandat ausgerufen. Das Mandat trat Ende September 1922 in Kraft. [ebd.] 11, aber das Jahr bildete eine zweimal „11“ — (11×2)

10. 11. September 1941 — Die 1. US-Armee überquert die Grenze zu deutschem Territorium. Außerdem fand die Quebec-Konferenz zwischen Englands Premierminister Winston Churchill statt. [ebd.]

11. September 1973 – Der chilenische Präsident Salvador Allende wird bei einem brutalen, gewalttätigen Militärputsch unter der Führung von General Augusto Pinochet getötet. [Ebd.] Henry Kissinger war stark in diesen Angriff verwickelt, und sollte er jemals vor einem internationalen Gericht angeklagt werden, würde er angeklagt, diesen Putsch zu planen und die Ermordung Allendes anzuordnen. [„The Latest Kissinger Empörung: Warum ist ein bewährter Lügner und gesuchter Mann für die 9/11-Untersuchungen verantwortlich?“, von Christopher Hitchens, 27. November 2002]



SPIRITUELLE EREIGNISSE AM 11. SEPTEMBER IN DER GESCHICHTE

+ 11. September 3 v. Chr. – Der Historiker Dr. Ernest L. Martin erschien 1976 zum ersten Mal zu diesem Thema, und 1981 veröffentlichte er seine Forschungen in „ Die Geburt Christi neu berechnet“ . 1991 wurde das Buch als „The Star that Astonished the World“ wiederveröffentlicht. Dr. Martin enthüllte in seinem Buch, dass die Zeichen am Himmel in der Nacht von Jesu Geburt an nur einem Tag im Jahr 3 v. Chr. Auftraten, und zwar genau am 11. September 3 v. Chr. zwischen 18:15 und 19:49 Uhr EUROPÄISCHE SOMMERZEIT. [ebd.]

+ 11. September 4000 v . Chr . . — Laut hebräischen Schriften war der 11. September 1999 der 6.000. Jahrestag der Erschaffung Adams und das erste Jahr des

hebräischen Kalenders. [ebd.]

Finden Sie diese beiden Ereignisse an einem 11. September nicht absolut umwerfend? Wenn Sie feststellen, dass es wahrscheinlich scheint, dass Gott den 11. September zweimal in der Geschichte benutzt hat, um dramatisch in das Weltgeschehen einzugreifen, müssen Sie sich fragen, ob die Illuminaten auch versuchen, Gott zu schlagen, indem sie den 11. September und die Zahl „11“ so oft in der Welt verwenden Geschichte. Wir haben bereits bemerkt, dass die Bibel dem Antichristen in Daniel 7:7-8 „11“ zuweist, was bedeutet, dass die Illuminaten von Gottes allmächtiger Macht gezwungen wurden, dem Antichristen dieselbe Zahl zuzuordnen; Es scheint jedoch, dass Satan begierig wäre, eine solche Zahl zuzuweisen, wenn er dachte, er würde Gott und seinem System einen Schlag versetzen, indem er diese Zahl und dieses Datum so oft verwendet.

MÖGLICHE ENDGÜLTIGE ERSTAUNLICHE NUTZUNG DES 11. SEPTEMBER

Von allen Symbolen der Illuminaten schreit keines so kühn, klar und stolz das Endziel der Neuen Weltordnung – die erfolgreiche Inszenierung des Antichristen – wie das unvollendete Pyramidensymbol auf der Rückseite des amerikanischen Ein-Dollar-Scheins. Lassen Sie uns kurz die Bedeutung dieser unvollendeten Pyramide auf unserem Ein-Dollar-Schein aus dem Seminar 2 „Amerikas Führung der Neuen Weltordnung“ überprüfen . Sobald Sie die Bedeutung des Symbols auf unserem Geld verstanden haben, können Sie die Bedeutung aktueller Ereignisse besser verstehen.

* Die Pyramide repräsentiert die Vergangenheit. Beachten Sie, dass der Schlussstein dieser Pyramide nicht vorhanden ist, was auf eine unvollendete Situation hinweist. Diese unvollendete Situation sollte in Kraft bleiben, bis die Alte Weltordnung zerstört und durch die Neue Weltordnung ersetzt wurde. * Signale an Unternehmen – „Ankündigung der Geburt“ * Novus Ordor Seclorum – „Neue Weltordnung“ * Schlussstein – Auge des Horus [Theokratie der ägyptischen Mystik] = Auge des Satans oder Luzifer * MDCCLXXVI auf der unteren Steinschicht = 1776 [1. Mai Beltaine, Zweiter Hochheiliger Tag des Jahres] Am 1. Mai 1776 wurde eine Neue Weltordnung geboren, als die Meister der Illuminaten gegründet wurden, deren Gründung sein sollte gebaut auf Verderbtheit und Rebellion. Sein Anführer wäre Satan. * Dreizehn Schichten zur Pyramide = Die Zahl ’13‘ ist die okkulte Zahl von Verderbtheit und Rebellion.

Lassen Sie mich Ihnen mit diesen Fakten erzählen, was wir über die Geschichte dieses Symbols wissen. Obwohl es 1782 offiziell von einem Treffen der kontinentalen Kongressabgeordneten der Freimaurer zur Schaffung gewählt wurde, wurde das Symbol aus Angst vor der Öffentlichkeit verborgen, das amerikanische Volk würde es als das satanische Symbol erkennen, das es wirklich war.

Im Jahr 1935 teilten ihnen der Leitende Geist von Präsident Roosevelt und Landwirtschaftsminister Wallace jedoch mit, dass die Zeit gekommen sei, dieses Symbol auf die Rückseite des Ein-Dollar-Silberzertifikats zu setzen, da sich die Menschen weit, weit von ihren christlichen Wurzeln und ihrem Bewusstsein entfernt hätten sowohl der Bibel als auch der „Tricks“ und „Strategien“ Satans.

Präsident Roosevelt genehmigte 1935, dass die Großen Siegel – sowohl die unvollendete Pyramide als auch der Adler – auf die Rückseite des Ein-Dollar-Scheins gedruckt werden sollten. Die Lücke zwischen 1935 und 2001 beträgt 66 Jahre , die Zahl der perfekten Regierung des Antichristen.

Wir haben von der Website des US-Außenministeriums erfahren, dass die Platten der Großen Siegel am 26. Juni 1935 beim Bureau of Engraving and Printing eingegangen sind [ http://www.state.gov/www/publications/great_seal.pdf ]

Das genaue Erstdruckdatum konnten wir nicht herausfinden; Der 26. Juni ist jedoch nur 2 1/2 Monate vor dem 11. September 1935. Dies scheint eine angemessene Frist für das Bureau of Engraving zu sein, um die Platten vorzubereiten, um sie für den ersten Druck vorzubereiten.

WENN der erste Lauf der Silbernen Zertifikate mit der unvollendeten Pyramide, die die Neue Weltordnung verkündet, am 11. September 1935 stattfinden würde, würde die Lücke zwischen diesem ersten Lauf und dem gewaltigen Schlag, der zur Erlangung der Neuen Weltordnung getroffen wurde, auf den Taggenau 66 Jahre betragen! Wenn einer von Ihnen Zugriff auf eine Ressource hat, die das genaue Datum der ersten Ausführung verraten könnte, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

FAZIT

Wir haben in der Vergangenheit so viele Verwendungen der Zahl „11“ und „September 11“ aufgedeckt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass all diese Vorkommnisse zufällig sind, absolut null ist! Die Illuminaten verehren die Zahl „11“ absolut und haben sich dem 11. September als Datum verpflichtet, an dem sie wichtige Daten in der Vergangenheit inszeniert haben, Daten, die für das globale System des kommenden Antichristen entscheidend sind.

https://www.cuttingedge.org/news/n1756.cfm