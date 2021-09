UNCATEGORIZED haunebu7 16:47

ASYMPTOMATISCHE INFEKTION“

16. Die Mehrzahl der Covid-Infektionen verläuft „asymptomatisch“. Bereits ab März 2020 zeigten in Italien durchgeführte Studien, dass 50-75% der positiven Covid-Tests keine Symptome aufwiesen. Eine weitere britische Studie vom August 2020 ergab, dass bis zu 86% der „Covid-Patienten“ überhaupt keine viralen Symptome aufwiesen .

Es ist buchstäblich unmöglich, zwischen einem „asymptomatischen Fall“ und einem falsch positiven Testergebnis zu unterscheiden.

*

17. Es gibt nur sehr wenige Beweise für die angebliche Gefahr einer „asymptomatischen Übertragung“. Im Juni 2020 sagte Dr. Maria Van Kerkhove, Leiterin der Abteilung für neu auftretende Krankheiten und Zoonose der WHO:

Nach den uns vorliegenden Daten scheint es immer noch selten zu sein, dass eine asymptomatische Person tatsächlich an eine sekundäre Person weiterleitet.“

Eine Metaanalyse von Covid-Studien, die im Dezember 2020 vom Journal of the American Medical Association (JAMA) veröffentlicht wurde, ergab, dass asymptomatische Träger eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 1% haben, Menschen in ihrem Haushalt zu infizieren . Eine andere Studie, die 2009 zu Influenza durchgeführt wurde , ergab:

…begrenzte Beweise für die Bedeutung der [asymptomatischen] Übertragung. Die Rolle asymptomatischer oder präsymptomatischer Influenza-Infizierter bei der Krankheitsübertragung wurde möglicherweise überschätzt…“

Angesichts der bekannten Mängel der PCR-Tests können viele „asymptomatische Fälle“ falsch positiv sein.[ Fakt 14 ]

*

TEIL V: VENTILATOREN

18. Beatmung ist KEINE Behandlung von Atemwegsviren. Mechanische Beatmung wird und wurde nie zur Behandlung von Atemwegsinfektionen jeglicher Art empfohlen. In den frühen Tagen der Pandemie stellten viele Ärzte den Einsatz von Beatmungsgeräten zur Behandlung von „Covid“ in Frage.

In The Spectator schrieb Dr. Matt Strauss:

Beatmungsgeräte heilen keine Krankheiten. Sie können Ihre Lungen mit Luft füllen, wenn Sie selbst dazu nicht in der Lage sind. Sie werden im Bewusstsein der Öffentlichkeit mit Lungenerkrankungen in Verbindung gebracht, dies ist jedoch nicht ihre häufigste oder am besten geeignete Anwendung.

Der deutsche Pneumologe Dr. Thomas Voshaar, Vorsitzender des Verbandes pneumatologischer Kliniken, sagte :

Als wir die ersten Studien und Berichte aus China und Italien lasen, haben wir uns sofort gefragt, warum die Intubation dort so verbreitet ist. Dies widersprach unseren klinischen Erfahrungen mit viraler Pneumonie.

Trotzdem empfehlen die WHO , die CDC , das ECDC und der NHS, Covid-Patienten zu beatmen, anstatt nicht-invasive Methoden zu verwenden.

Dies war keine medizinische Politik, die darauf abzielte, die Patienten bestmöglich zu behandeln , sondern die hypothetische Ausbreitung von Covid zu reduzieren, indem Patienten daran gehindert wurden, Aerosoltröpfchen auszuatmen.

*

19. Beatmungsgeräte haben Menschen getötet. Putting jemand an einem Beatmungsgerätdie an Grippe, Lungenentzündung, chronische obstruktive Lungenerkrankung leiden, oder jede andere Bedingungdie die Lungen schränktAtmung oder betroffen, wird nicht jede dieser Symptome lindern. Tatsächlich wird es mit ziemlicher Sicherheit noch schlimmer und viele von ihnen töten.

Intubationstuben sind eine Quelle potenzieller eine Infektion als „beatmungsassoziierten Pneumonie“ bekannt, die Studien betrifft zeigen bis zu 28% aller Menschen auf Ventilatoren setzen , und tötet 20-55% der Infizierten .

Die mechanische Beatmung schädigt auch die physikalische Struktur der Lunge, was zu einer „beatmungsinduzierten Lungenverletzung“ führt , die die Lebensqualität dramatisch beeinträchtigen und sogar zum Tod führen kann.

Experten schätzen, dass 40-50% der beatmeten Patienten unabhängig von ihrer Erkrankung sterben . Weltweit starben zwischen 66 und 86% aller „Covid-Patienten“, die Beatmungsgeräte angelegt hatten.

Laut der „verdeckten Krankenschwester“ wurden Beatmungsgeräte in New York so unsachgemäß eingesetzt, dass sie die Lungen der Patienten zerstörten:https://www.youtube.com/embed/UIDsKdeFOmQ

Diese Politik war bestenfalls Fahrlässigkeit und im schlimmsten Fall potenziell vorsätzlicher Mord. Dieser Missbrauch von Beatmungsgeräten könnte für einen Anstieg der Sterblichkeit in den Jahren 2020/21 verantwortlich sein [Fakten 2 & 6 ]

*

TEIL VI: MASKEN

20. Masken funktionieren nicht. Mindestens ein Dutzend wissenschaftlicher Studien haben gezeigt, dass Masken nichts tun, um die Ausbreitung von Atemwegsviren zu stoppen.

Eine im Mai 2020 von der CDC veröffentlichte Metaanalyse ergab „keine signifikante Verringerung der Influenza-Übertragung durch die Verwendung von Gesichtsmasken“ .

Eine andere Studie mit über 8000 Probanden ergab, dass Masken „nicht wirksam gegen laborbestätigte virale Atemwegsinfektionen oder gegen klinische Atemwegsinfektionen zu sein schienen“.

Es sind buchstäblich zu viele, um sie alle zu zitieren, aber Sie können sie lesen: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Oder lesen Sie eine Zusammenfassung von SPR hier .

Obwohl einige Studien durchgeführt wurden, die behaupten, dass die Maske bei Covid funktioniert, sind sie alle ernsthaft fehlerhaft. Als Daten stützte man sich auf selbstberichtete Umfragen . Ein anderer war so schlecht konzipiert, dass ein Expertengremium ihn zurückzog . Ein dritter wurde zurückgezogen, nachdem sich seine Vorhersagen als völlig falsch erwiesen hatten .

Die WHO hat im Lancet eine eigene Metaanalyse in Auftrag gegeben, aber diese Studie befasste sich nur mit N95-Masken und nur in Krankenhäusern. [Für einen vollständigen Überblick über die schlechten Daten in dieser Studie klicken Sie hier .]

Abgesehen von wissenschaftlichen Beweisen gibt es viele praktische Beweise dafür, dass Masken die Ausbreitung von Krankheiten nicht aufhalten.

Zum Beispiel hatten North Dakota und South Dakota nahezu identische Fallzahlen , obwohl einer ein Maskenmandat hatte und der andere nicht:

In Kansas hatten Landkreise ohne Maskenmandat tatsächlich weniger Covid-„Fälle“ als Landkreise mit Maskenmandat. Und obwohl Masken in Japan sehr verbreitet sind, hatten sie 2019 den schlimmsten Grippeausbruch seit Jahrzehnten .

*

21. Masken sind schlecht für Ihre Gesundheit. Das Tragen einer Maske über einen längeren Zeitraum, das mehrmalige Tragen derselben Maske und andere Aspekte von Stoffmasken können Ihrer Gesundheit schaden. Eine lange Studie zu den schädlichen Auswirkungen des Tragens von Masken wurde kürzlich vom International Journal of Environmental Research and Public Health veröffentlicht

Dr. James Meehan berichtete im August 2020, dass er eine Zunahme von bakterieller Lungenentzündung, Pilzinfektionen und Gesichtsausschlägen beobachtete.

Es ist auch bekannt, dass Masken Mikrofasern aus Kunststoff enthalten , die beim Einatmen die Lunge schädigen und potenziell krebserregend sein können.

Kinder, die Masken tragen, fördern die Mundatmung, was zu Gesichtsdeformitäten führt .

Menschen auf der ganzen Welt sind aufgrund einer CO2-Vergiftung beim Tragen ihrer Masken ohnmächtig geworden, und einige Kinder in China erlitten sogar einen plötzlichen Herzstillstand .

*

22. Masken sind schlecht für den Planeten. Millionen und Abermillionen von Einwegmasken werden seit über einem Jahr pro Monat verwendet. Ein Bericht der UNO ergab, dass die Covid19-Pandemie wahrscheinlich dazu führen wird, dass sich der Plastikmüll in den nächsten Jahren mehr als verdoppeln wird. , und der überwiegende Teil davon sind Gesichtsmasken.

Der Bericht warnt weiter, dass diese Masken (und andere medizinische Abfälle) Abwasser- und Bewässerungssysteme verstopfen werden, was sich auf die öffentliche Gesundheit, die Bewässerung und die Landwirtschaft auswirken wird.

Eine Studie der University of Swansea ergab, dass „Schwermetalle und Kunststofffasern freigesetzt wurden, wenn Einwegmasken in Wasser getaucht wurden“. Diese Materialien sind sowohl für Menschen als auch für Wildtiere giftig.

*