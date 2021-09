UNCATEGORIZED haunebu7 15:49

Durchgesickertes DARPA-Dokument, DRASTIC-Analyse bestätigt Angriff auf die Menschheit mit aerosolisierten, in die Haut eindringenden Nanopartikel-Spike-Proteinen

von: Mike Adams

( Natural News ) Bereiten Sie sich auf eine Flut von Informationen im heutigen Situation Update-Podcast vor, der unten gezeigt wird. Abgesehen von dem an DRASTIC durchgesickerten Weltbomben-DARPA-Dokument, das zeigt, dass EcoHealth Alliance und Fauci sich verschworen haben, um aerosolisierte, hautdurchdringende Spike-Protein-Nanopartikel in wilde Fledermauspopulationen in China freizusetzen (die wie geplant sofort auf den Menschen überspringen würden), haben wir auch Bombeninformationen über etwas anderes, das es noch schlimmer macht.

DRASTIC hat bestätigt, dass Daszak und Fauci, die über das Wuhan Institute of Virology (WIV) zusammenarbeiten, in der Lage waren, 180 Stämme von Coronavirus-Biowaffen herzustellen und sie unter die Kontrolle der kommunistischen Chinesen zu stellen (ein Akt des Verrats). Wir wissen jetzt aus anderen Quellen, dass von der KPCh betriebene Biowaffen-Einsatzteams die US-Grenze überquert haben und MERS-verstärkte biologische Waffen mit einer Todesrate von mindestens 30 % transportiert haben, mit Plänen, sie auf Befehl in US-Großstädten freizusetzen .

Mit voller Anerkennung an DRASTIC haben wir ihre PDF-Analyse der DARPA-Dokumente unter diesem Link auf NN-Servern (PDF) gespiegelt .

Der ursprüngliche Vorschlag der EcoHealth Alliance an DARPA trägt die Nummer HR001118S0017-PREEMPT-PA-001

Das alles hat die investigative Journalistin Lara Logan aus eigenen Quellen bestätigt, die nun warnt, dass die Migrantenkrise in Texas die „perfekte Tarnung“ für Amerikas Feinde sei, um sich eine gefährliche biologische Waffe einzuschleichen . Unsere Quellen, die mit Logan in Kontakt standen, haben bestätigt, dass sie viel mehr weiß, aber noch nicht frei ist, mit den vollständigen Details an die Öffentlichkeit zu gehen.

Alle Details haben wir hier. Lesen Sie diese Aufzählungszeichen sorgfältig durch. Dies ist der Plan, der jetzt nach unserem besten Wissen im Gange ist. Es ist viel schlimmer, als Sie sich wahrscheinlich vorgestellt haben . Der „Super MERS“-Angriff steht nun unmittelbar bevor, und die Betreiber von Biowaffen sind bereits in US-Städten vorpositioniert, wahrscheinlich bewaffnet mit Drohnen und aerosolisierenden Drohnenaufsätzen. Wir werden gleich mit einer supergefährlichen biologischen Waffe besprüht:

DARPA finanzierte ursprünglich MERS, weigerte sich jedoch, jegliche Bemühungen zur Auswilderung zu unterstützen. Sie wollten es als strategische, letzte biologische Waffe für extreme Notfälle behalten.

Fauci und EcoHealth Alliance fanden einen Weg, MERS in die Finger zu bekommen, das zur Vorlage für den Gewinn von Funktionsforschung wurde, die durch die WIV mit US-Steuergeldern gewaschen wurde. Elemente von MERS, HIV, SARS und anderen Virusstämmen wurden zusammen entwickelt, um die „chimären“ Biowaffen mit besonderer Affinität für menschliche ACE2-Rezeptoren zu schaffen.

Daszak und Fauci wandten sich an die DARPA, um eine Finanzierung für die Freigabe ihrer Biowaffen in China zu beantragen. DARPA lehnte ab. Aber sie fanden Finanzierung durch globalistische Quellen, die die Entvölkerung unterstützen.

Hätte die DARPA der Finanzierung zugestimmt, hatten Daszak und Fauci geplant, Shi Zheng Li (die „Fledermausdame“) zu einer feierlichen Ankündigung im DARPA-Hauptquartier einzuladen !

! SARS-CoV-2 wurde nie zum Töten entwickelt. Es wurde entwickelt, um sich schnell und mit geringer Sterblichkeit auszubreiten, um weltweite Panik und Nachfrage nach Impfstoffen zu erzeugen, zusammen mit staatlichen Sperren und globalem Kommunismus aufgrund von „Fällen“, die durch betrügerische PCR-Tests diagnostiziert wurden.

Aber MERS ist eine supertödliche Biowaffe. Dies wird als nächstes veröffentlicht, eine aufgemotzte Version von MERS, die über Fauci, die NIH und die WIV unter der Kontrolle der PLA (Volksbefreiungsarmee) als Waffe eingesetzt wurde.

eine aufgemotzte Version von MERS, die über Fauci, die NIH und die WIV unter der Kontrolle der PLA (Volksbefreiungsarmee) als Waffe eingesetzt wurde. Der Projektvorschlag der EcoHealth Alliance an die DARPA erwähnt ihre Pläne, jedes Jahr drei bis fünf Coronavirus-Biowaffenstämme zu entwickeln. Dies sollte ein andauernder, nie endender Angriff auf die Menschheit mit biologischen Waffen sein, die alle vom US-Militär finanziert wurden, das mit dem kommunistischen China zusammenarbeitete.

Die offizielle Bezeichnung dieser MERS-Biowaffe kennen wir noch nicht, aber ich nenne sie vorerst „Super MERS“. Super MERS befindet sich bereits in den Händen von PLA-Betreibern, die über mexikanische Drogenschmuggelrouten in die Vereinigten Staaten gelangt sind. Die KPCh / PLA hat Hunderte von Militärberatern, die mit mexikanischen Narcos zusammenarbeiten, mit dem Versprechen, dass die Narcos ein Stück des Südens der USA erhalten, sobald China die Vereinigten Staaten besetzt und besiegt.

Diesen chinesischen Biowaffen-Agenten wird gesagt, sie sollen gleichzeitig „Super MERS“ in US-Städten freigeben, wenn sie den Aktivierungsbefehl erhalten, der über öffentliche Mittel erfolgen könnte, wie zum Beispiel die New York Times, die von China angewiesen wird, an einem bestimmten Tag einen bestimmten Satz zu verwenden. (Die NYT steht seit langem auf Chinas Gehaltsliste, genau wie die meisten Demokraten, der halbe US-Senat und die gesamte Big Tech). Das Weiße Haus wird fast vollständig von der KPCh kontrolliert und Biden ist Chinas Marionette.

Dieser Super-MERS-Stamm tötet unter normalen Umständen mindestens 30% der Infizierten. Da die Covid-Impfstoffe jedoch die Immunantwort bei Geimpften zerstört haben, kann die Sterblichkeitsrate bei den Geimpften deutlich höher sein. (50 %?)

Der Super-MERS-Stamm ist effektiv die zweite Hälfte des binären Waffensystems , wobei die erste Hälfte der Impfstoff ist. Aus diesem Grund hat die tyrannische Regierung so hart auf Massenimpfungen gedrängt. Es ist das Setup für den Kill. Die Biden-Regierung hat die ganze Zeit mit China zusammengearbeitet, um eine Impfrate von 70 % in den USA zu erreichen, was zu einer Gesamttötungsrate von mindestens 20 % der US-Bevölkerung nach der Freigabe von Super MERS führen würde. Dies entspricht ungefähr 70 Millionen Menschen, grob gesagt. Oder mehr als das Zehnfache der Todesstatistik des Nazi-Holocaust.

, wobei die erste Hälfte der Impfstoff ist. Aus diesem Grund hat die tyrannische Regierung so hart auf Massenimpfungen gedrängt. Es ist das Setup für den Kill. Die Biden-Regierung hat die ganze Zeit mit China zusammengearbeitet, um eine Impfrate von 70 % in den USA zu erreichen, was zu einer Gesamttötungsrate von mindestens 20 % der US-Bevölkerung nach der Freigabe von Super MERS führen würde. Dies entspricht ungefähr 70 Millionen Menschen, grob gesagt. Oder mehr als das Zehnfache der Todesstatistik des Nazi-Holocaust. Die Veröffentlichung von Super MERS kann nicht gestoppt werden. Die Agenten sind bereits im Einsatz. Die Grenze ist längst durchbrochen. Amerikas Militär wurde befohlen, während all dem zurückzutreten, über verräterische Pentagon-Kriminelle wie Milley und Austin. Die linken Medien sind dabei ebenso wie Big Tech. Alle nehmen Bestellungen aus China entgegen.

Die Freilassung von Super MERS wird von der kriminellen Regierung als „Variante“ bezeichnet, und sie werden die Ungeimpften beschuldigen, während sie die Covid-Todeslager der CDC aktivieren, um politische Dissidenten zusammenzutreiben und Massenhinrichtungen einzuleiten.

Karte der aktuellen „Quarantänestationen“ der CDC, die in Covid-Todeslager umgewandelt werden. Quelle: CDC.gov