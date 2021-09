UNCATEGORIZED haunebu7 16:45

11. PCR-Tests wurden nicht entwickelt, um Krankheiten zu diagnostizieren. Der Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)-Test wird in den Medien als „Goldstandard“ für die Covid-Diagnose bezeichnet. Aber der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Erfinder des Verfahrens beabsichtigte nie, es als diagnostisches Werkzeug zu verwenden, und sagte dies öffentlich :

PCR ist nur ein Verfahren, mit dem man aus etwas ganz viel machen kann. Es sagt dir nicht, dass du krank bist oder dass das, was dir am Ende passiert ist, dich verletzen würde oder so.“

12. PCR-Tests sind in der Vergangenheit oft ungenau und unzuverlässig. Die „Goldstandard“-PCR-Tests für Covid sind dafür bekannt, viele falsch-positive Ergebnisse zu liefern, indem sie auf DNA-Material reagieren, das nicht spezifisch für Sars-Cov-2 ist.

Eine chinesische Studie ergab , dass derselbe Patient am selben Tag zwei unterschiedliche Ergebnisse aus demselben Test erhalten konnte . In Deutschland sind Tests bekannt, die auf Erkältungsviren reagiert haben . Eine Studie aus dem Jahr 2006 ergab, dass PCR-Tests für ein Virus auch auf andere Viren ansprachen . Im Jahr 2007 führte die Abhängigkeit von PCR-Tests zu einem „Ausbruch“ von Keuchhusten , der nie wirklich existierte . Einige Tests in den USA reagierten sogar auf die negative Kontrollprobe .

Der verstorbene Präsident von Tansania , John Magufuli, reichte Proben von Ziegen-, Papaya- und Motoröl für PCR-Tests ein, die alle positiv auf das Virus zurückkamen.

Bereits im Februar 2020 räumten Experten ein, der Test sei unzuverlässig. Dr. Wang Cheng, Präsident der Chinesischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften, sagte gegenüber dem chinesischen Staatsfernsehen: „Die Genauigkeit der Tests beträgt nur 30-50%“ . Auf der eigenen Website der australischen Regierung heißt es: „Es stehen nur begrenzte Beweise zur Verfügung, um die Genauigkeit und den klinischen Nutzen der verfügbaren COVID-19-Tests zu beurteilen.“ Und ein portugiesisches Gericht entschied, dass PCR-Tests „unzuverlässig“ seien und nicht zur Diagnose verwendet werden sollten.

Eine detaillierte Aufschlüsselung der Fehler von PCR-Tests können Sie hier , hier und hier lesen .

13. Die CT-Werte der PCR-Tests sind zu hoch. PCR-Tests werden in Zyklen durchgeführt. Die Anzahl der Zyklen, die Sie verwenden, um Ihr Ergebnis zu erhalten, wird als „Zyklusschwelle“ oder CT-Wert bezeichnet. Kary Mullis sagte : „Wenn Sie mehr als 40 Zyklen durchlaufen müssen […], stimmt etwas ernsthaft mit Ihrer PCR nicht.“

Die MIQE-PCR-Richtlinien stimmen zu: „[CT]-Werte über 40 sind aufgrund der implizierten geringen Effizienz verdächtig und sollten im Allgemeinen nicht gemeldet werden“, gab Dr. Fauci selbst sogar zu, dass alles über 35 Zyklen fast nie kultiviert werden kann .

Dr. Juliet Morrison, Virologin an der University of California, Riverside, sagte der New York Times : Jeder Test mit einer Zyklusschwelle über 35 ist zu empfindlich… Ich bin schockiert, dass die Leute denken, dass 40 [Zyklen] ein positives Ergebnis darstellen könnten…A ein vernünftigerer Cutoff wäre 30 bis 35″ .

Im selben Artikel sagte Dr. Michael Mina von der Harvard School of Public Health, dass die Grenze bei 30 liegen sollte, und der Autor weist weiter darauf hin, dass eine Reduzierung der CT von 40 auf 30 die „Covid-Fälle“ in einigen Bundesstaaten um reduziert hätte bis zu 90% .

Die eigenen Daten der CDC deuten darauf hin, dass keine Probe über 33 Zyklen kultiviert werden könnte, und das deutsche Robert-Koch-Institut sagt, dass nichts über 30 Zyklen wahrscheinlich infektiös ist .

Trotzdem ist bekannt, dass fast alle Labore in den USA ihre Tests mindestens 37 Zyklen und manchmal sogar 45 durchführen . Die NHS- „Standardarbeitsanweisungen“ für PCR-Tests legen die Grenze auf 40 Zyklen fest.

Nach unserem Wissen über die CT-Werte sind die meisten PCR-Testergebnisse bestenfalls fragwürdig.

14. Die von der Weltgesundheitsorganisation (zweimal) zugelassenen PCR-Tests ergaben falsch positive Ergebnisse. Im Dezember 2020 veröffentlichte die WHO ein Briefing-Memo zum PCR-Prozess , in dem Labore angewiesen wurden, sich vor hohen CT-Werten zu hüten, die zu falsch positiven Ergebnissen führen:

Wenn Proben einen hohen Ct-Wert aufweisen, bedeutet dies, dass viele Zyklen erforderlich waren, um das Virus nachzuweisen. Unter manchen Umständen ist die Unterscheidung zwischen Hintergrundrauschen und der tatsächlichen Anwesenheit des Zielvirus schwierig festzustellen.

Dann, im Januar 2021, veröffentlichte die WHO ein weiteres Memo , diesmal warnte sie, dass „asymptomatische“ positive PCR-Tests erneut getestet werden sollten, da sie falsch positiv sein könnten:

Stimmen die Testergebnisse nicht mit dem klinischen Bild überein, sollte eine neue Probe entnommen und mit derselben oder einer anderen NAT-Technologie erneut getestet werden.

15. Die wissenschaftliche Grundlage für Covid-Tests ist fraglich. Das Genom des Sars-Cov-2-Virus wurde angeblich im Dezember 2019 von chinesischen Wissenschaftlern sequenziert und dann am 10. Januar 2020 veröffentlicht. Keine zwei Wochen später hatten deutsche Virologen (Christian Drosten et al.) angeblich das Genom verwendet, um Assays zu erstellen für PCR-Tests.

Sie schrieben ein Papier, Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR , das am 21. Januar 2020 zur Veröffentlichung eingereicht und dann am 22. Januar angenommen wurde. Das heißt, das Papier wurde angeblich in weniger als 24 Stunden „peer-reviewed“ . Ein Prozess, der in der Regel Wochen dauert.

Seitdem hat ein Konsortium von über vierzig Biowissenschaftlern die Rücknahme des Papiers beantragt und einen ausführlichen Bericht verfasst, in dem 10 Hauptfehler in der Methodik des Papiers beschrieben werden .

Sie haben auch die Veröffentlichung des Peer-Review-Berichts der Zeitschrift beantragt, um zu beweisen, dass das Papier den Peer-Review-Prozess tatsächlich durchlaufen hat. Das Journal muss noch nachkommen.

Die Corman-Drosten-Assays sind die Wurzel jedes Covid-PCR-Tests weltweit. Ist das Papier fragwürdig, ist auch jeder PCR-Test fragwürdig.

