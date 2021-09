Video: Sofia Benharira, 16 Jahre alt, stirbt nach Pfizer-„Impfstoff“, zwei Herzinfarkte, Thrombose. Möge sie in Frieden ruhen. — Blauer Bote Magazin – Wissenschaft statt Propaganda

Video: Sofia Benharira, 16 Years Old, Dies Following Pfizer “Vaccine”, Two Heart Attacks, Thrombosis. May She Rest in Peace. „Sofia Benharira, 16 Jahre alt, starb an den Folgen der Impfung von Pfizer. Eine Schülerin des Lycée Valabre de Luynes-Gardanne (13) in Aix-en-Provence starb am 21. September, 7 Tage nachdem sie die Pfizer-Spritze erhalten hatte. 2…