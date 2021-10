Heute Sonntag in Amsterdam: Der größte Marsch der menschlichen Verbundenheit, 80 Gruppen – „Jetzt reicht’s“! — uncut-news.ch

Am 5. September marschierten über 100.000 Menschen vom Dam-Platz in Amsterdam aus. Am heutigen Sonntag wird ein weiterer Marsch organisiert: der „größte Marsch der menschlichen Verbindung“. Diese Initiative ist eine Zusammenarbeit von mehr als 80 Gruppen, wie auf der Website der Organisation zu lesen ist. „Wir wehren uns gegen die unverhältnismäßigen staatlichen Maßnahmen im Zusammenhang…