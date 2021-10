Die größte Finanzbombe in der Geschichte der Menschheit ist zur Zündung bereit — AG News

In diesem Monat bündelt sich alles, was man in den letzten 13 Jahren (seit 2008) unter den Teppich gekehrt hatte. Da bleibt kein Auge trocken. Drückt man beispielsweise zur Lösung des Schuldenproblems in den USA am 18. Oktober auf den Knopf der Gelddruckerei, dann geht alles in Luft. Gleiches gilt für die Implosion der chinesischen…