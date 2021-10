Ex-Präsident der Vatikanbank: „Pandemie ist ein Werkzeug für den Großen Reset“. — uncut-news.ch

Ettore Gotti Tedeschi, Präsident der Vatikanbank von 2009 bis 2012, sagte in einem von der RAIR Foundation USA übersetzten Interview, dass Henry Kissinger in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren den Grundstein für den Großen Reset in Form der „Neuen Weltwirtschaftsordnung“ gelegt habe. „Da der erste Reset in den 1970er Jahren zu mehreren Fehlern…