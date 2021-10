UNCATEGORIZED haunebu7 20:31

Die 11,9 Millionen Datensätze der Pandora Papers kamen von 14 verschiedenen Offshore-Dienstleistungsunternehmen in einem Durcheinander von Dateien und Formaten – sogar Tinte auf Papier – und stellten eine enorme Herausforderung für das Datenmanagement dar

Oktober 2021

Von Emilia Díaz-Struck , Delphine Reuter , Agustin Armendariz , Jelena Cosic , Jesús Escudero , Miguel Fiandor Gutiérrez , Mago Torres , Karrie Kehoe , Margot Williams , Denise Hassanzade Ajiri und Sean McGoey

Ein 2,94 Terabyte großer Datenschatz enthüllt die Offshore-Geheimnisse wohlhabender Eliten aus mehr als 200 Ländern und Territorien. Dies sind Menschen, die Steuer- und Geheimhaltungsparadiese nutzen, um Eigentum zu kaufen und Vermögenswerte zu verstecken; viele vermeiden Steuern und Schlimmeres. Darunter sind mehr als 330 Politiker und 130 Forbes-Milliardäre sowie Prominente, Betrüger, Drogendealer, Mitglieder der königlichen Familie und Führer religiöser Gruppen auf der ganzen Welt.

Das International Consortium of Investigative Journalists hat mehr als ein Jahr damit verbracht, die mehr als 11,9 Millionen Datensätze im Pandora Papers-Leak zu strukturieren, zu recherchieren und zu analysieren. Die Aufgabe umfasste drei Hauptelemente: Journalisten, Technologie und Zeit.

Was sind die Pandora-Papiere?

Die Untersuchung von Pandora Papers ist die weltweit größte journalistische Zusammenarbeit, an der mehr als 600 Journalisten aus 150 Medien in 117 Ländern beteiligt sind.

Die Untersuchung basiert auf einem Leck vertraulicher Aufzeichnungen von 14 Offshore-Dienstleistern, die vermögenden Privatpersonen und Unternehmen professionelle Dienstleistungen anbieten, die Briefkastenfirmen, Trusts, Stiftungen und andere Körperschaften in Niedrig- oder Nichtsteuergebieten gründen möchten. Die Entitäten ermöglichen es den Eigentümern, ihre Identität vor der Öffentlichkeit und manchmal vor Regulierungsbehörden zu verbergen. Oft helfen ihnen die Anbieter bei der Eröffnung von Bankkonten in Ländern mit geringer Finanzregulierung.

Die 2,94 Terabyte an Daten, die an ICIJ durchgesickert und mit Medienpartnern auf der ganzen Welt geteilt wurden, kamen in verschiedenen Formaten an: als Dokumente, Bilder, E-Mails, Tabellenkalkulationen und mehr.

Die Aufzeichnungen enthalten eine beispiellose Menge an Informationen über sogenannte wirtschaftliche Eigentümer von Unternehmen, die auf den Britischen Jungferninseln, den Seychellen, Hongkong, Belize, Panama, South Dakota und anderen Geheimhaltungsgebieten registriert sind. Sie enthalten auch Informationen über die Aktionäre, Direktoren und leitenden Angestellten. Neben den Reichen, Berühmten und Berüchtigten gehören zu den durch das Leck aufgedeckten Personen auch Personen, die kein öffentliches Interesse vertreten und in unserer Berichterstattung nicht auftauchen, wie Kleinunternehmer, Ärzte und andere, normalerweise wohlhabende, Einzelpersonen abseits des öffentlichen Rampenlichts.

Während einige der Akten aus den 1970er Jahren stammen, wurden die meisten der vom ICIJ geprüften Akten zwischen 1996 und 2020 erstellt. die Nutzung solcher Einrichtungen zum Kauf von Immobilien, Yachten, Jets und Lebensversicherungen; ihre Verwendung, um Investitionen zu tätigen und Geld zwischen Bankkonten zu bewegen; Nachlassplanung und andere Erbschaftsangelegenheiten; und die Vermeidung von Steuern durch komplexe Finanzsysteme. Einige Dokumente stehen im Zusammenhang mit Finanzkriminalität, einschließlich Geldwäsche.

Was steht in den Pandora-Papieren?

Die mehr als 330 Politiker, die durch das Leck entlarvt wurden, stammten aus mehr als 90 Ländern und Territorien. Sie nutzten Unternehmen in Geheimhaltungsgebieten, um Immobilien zu kaufen, Geld treuhänderisch zu halten, andere Unternehmen und andere Vermögenswerte zu besitzen, manchmal anonym.

Die Untersuchung der Pandora Papers zeigt auch, wie Banken und Anwaltskanzleien eng mit Offshore-Dienstleistern zusammenarbeiten, um komplexe Unternehmensstrukturen zu gestalten. Die Akten zeigen, dass Anbieter ihre Kunden nicht immer kennen, obwohl sie gesetzlich dazu verpflichtet sind, keine Geschäfte mit Menschen zu machen, die fragwürdige Geschäfte machen.

Die Untersuchung berichtet auch darüber, wie US-Trust-Anbieter die Gesetze einiger Bundesstaaten ausgenutzt haben, die die Geheimhaltung fördern und vermögenden ausländischen Kunden dabei helfen, Vermögen zu verbergen, um Steuern in ihren Heimatländern zu vermeiden.

In welcher Form kamen die Daten?

Die über 11,9 Millionen Datensätze waren weitgehend unstrukturiert. Mehr als die Hälfte der Dateien (6,4 Millionen) waren Textdokumente, darunter mehr als 4 Millionen PDFs, von denen einige mehr als 10.000 Seiten umfassten. Zu den Dokumenten gehörten Reisepässe, Kontoauszüge, Steuererklärungen, Firmengründungsunterlagen, Immobilienverträge und Due-Diligence-Fragebögen. Es gab auch mehr als 4,1 Millionen Bilder und E-Mails in dem Leak.

Tabellenkalkulationen machten 4% der Dokumente oder mehr als 467.000 aus. Die Aufzeichnungen enthielten auch Diashows sowie Audio- und Videodateien.

Die Pandora Papers-Informationen – die 2,94 Terabyte in mehr als 11,9 Millionen Datensätzen – stammen von 14 Anbietern, die Dienstleistungen in mindestens 38 Ländern anbieten. Die Ermittlungen der Panama Papers aus dem Jahr 2016 basierten auf 2,6 Terabyte an Daten in 11,5 Millionen Dokumenten eines einzigen Anbieters, der inzwischen aufgelösten Anwaltskanzlei Mossack Fonseca. Die Ermittlungen von Paradise Papers aus dem Jahr 2017 basierten auf einem Leck von 1,4 Terabyte in mehr als 13,4 Millionen Dateien von einer Offshore-Kanzlei, Appleby, sowie Asiaciti Trust, einem in Singapur ansässigen Anbieter, und staatlichen Unternehmensregistern in 19 Geheimhaltungssystemen.

Die Pandora Papers stellten eine neue Herausforderung dar, da die 14 Anbieter unterschiedliche Möglichkeiten hatten, Informationen zu präsentieren und zu organisieren. Einige organisierten Dokumente nach Kunden, andere nach verschiedenen Ämtern und andere hatten kein offensichtliches System. Ein einzelnes Dokument enthielt manchmal jahrelange E-Mails und Anhänge. Einige Anbieter haben ihre Aufzeichnungen digitalisiert und in Tabellenkalkulationen strukturiert; andere behielten Papierakten, die gescannt wurden. Einige PDFs enthielten Tabellenkalkulationen, die in Tabellenkalkulationen rekonstruiert werden mussten. Die Dokumente kamen in Englisch, Spanisch, Russisch, Französisch, Arabisch, Koreanisch und anderen Sprachen an und erforderten eine umfassende Koordinierung zwischen den ICIJ-Partnern.

Die Pandora Papers sammelten Informationen zu mehr als 27.000 Unternehmen und 29.000 sogenannten ultimativen wirtschaftlich Berechtigten von 11 Anbietern, also mehr als doppelt so viele der in den Panama Papers identifizierten wirtschaftlich Berechtigten.

Die Pandora Papers verbanden Offshore-Aktivitäten mit mehr als doppelt so vielen Politikern und Beamten wie die Panama Papers. Und zu den mehr als 330 Politikern und Amtsträgern der Pandora Papers aus mehr als 90 Ländern und Territorien gehörten 35 aktuelle und ehemalige Staatschefs.https://projects.icij.org/investigations/pandora-papers/charts/where-are-the-336-politicians-in-the-pandora-papers-from?initialWidth=682&childId=icij-iframe-2&parentTitle=Pandora%20Papers%3A%20An%20offshore%20data%20tsunami%20-%20ICIJ&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.icij.org%2Finvestigations%2Fpandora-papers%2Fabout-pandora-papers-leak-dataset%2F

Das neue Leck enthält auch Informationen zu Rechtsgebieten, die in früheren ICIJ-Projekten nicht untersucht wurden oder für die es nur wenige Daten gab, wie beispielsweise Belize, Zypern und South Dakota.

Die juristischen Personen in den Akten von sechs Anbietern – den Gesellschaften, Stiftungen und Trusts – wurden alle zwischen 1971 und 2018 registriert. Die Aufzeichnungen zeigen, dass Anbieter und Kunden ihr Geschäft nach Untersuchungen und daraus resultierenden Regeländerungen von einer Gerichtsbarkeit in eine andere verlagern.

Wie haben Sie die Dateien durchsucht?

Nur 4 % der Dateien waren strukturiert, wobei die Daten in Tabellen organisiert waren (Tabellen, CSV-Dateien und einige „dbf-Dateien“).

Um die Informationen in den Pandora Papers zu untersuchen und zu analysieren, identifizierte ICIJ Dateien, die Informationen zum wirtschaftlichen Eigentum nach Unternehmen und Gerichtsbarkeit enthielten, und strukturierte sie entsprechend. Die Daten jedes Anbieters erforderten einen anderen Prozess.

In Fällen, in denen die Informationen in Tabellenform vorlagen, entfernte ICIJ Duplikate und kombinierte sie zu einer Master-Tabelle. Für PDF- oder Dokumentdateien verwendete ICIJ Programmiersprachen wie Python, um die Datenextraktion und -strukturierung so weit wie möglich zu automatisieren.

In komplexeren Fällen verwendete ICIJ maschinelles Lernen und andere Tools, einschließlich der Software Fonduer und Scikit-learn, um bestimmte Formulare von längeren Dokumenten zu identifizieren und zu trennen.

Einige Anbieterformulare waren handschriftlich, sodass ICIJ Informationen manuell extrahieren musste.

Nachdem die Informationen extrahiert und strukturiert waren, erstellte ICIJ Listen, die die wirtschaftlichen Eigentümer mit den Unternehmen verknüpften, die sie in bestimmten Rechtsordnungen besaßen. In einigen Fällen waren keine Informationen darüber verfügbar, wo oder wann ein Unternehmen registriert wurde. In anderen fehlten unter anderem Angaben darüber, wann eine Person oder ein Unternehmen Eigentümer des Unternehmens geworden war.

Nach der Strukturierung der Daten nutzte ICIJ grafische Plattformen (Neo4J und Linkurious), um Visualisierungen zu generieren und durchsuchbar zu machen. Dies ermöglichte es Reportern, Verbindungen zwischen Menschen und Unternehmen über Anbieter hinweg zu erkunden.

Um potenzielle Story-Themen in den Daten zu identifizieren, hat ICIJ Informationen aus dem Leak mit anderen Datensätzen abgeglichen: Sanktionslisten, frühere Leaks, öffentliche Unternehmensunterlagen, Medienlisten von Milliardären und öffentliche Listen politischer Führer.

Der schwedische ICIJ-Partner SVT erstellte Tabellenkalkulationen mit Daten, die aus Pässen extrahiert wurden, die in den Pandora Papers gefunden wurden.

ICIJ teilte Datensätze mit Medienpartnern über Datashare, ein sicheres Recherche- und Analysetool, das vom technischen Team von ICIJ entwickelt wurde. Die Batch-Suchfunktion von Datashare half Reportern dabei, einige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mit den Daten abzugleichen.

Das Leak enthält routinemäßige Dokumente, die Dienstleister für die Due Diligence sammeln – Nachrichtenartikel, Wikipedia-Einträge, Informationen des Finanzdatenanbieters World-Check – die nicht unbedingt bestätigen, ob eine Person Vermögen in einer geheimen Gerichtsbarkeit verbirgt. ICIJ nutzte maschinelles Lernen, um solche Dateien in Datashare zu markieren, sodass Reporter sie von ihren Suchen ausschließen können.

Unsere 150 Medienpartner tauschten Tipps, Hinweise und andere interessante Informationen über den globalen I-Hub von ICIJ aus, eine sichere Social-Media- und Messaging-Plattform. Während des gesamten Projekts hielt ICIJ umfangreiche Schulungen für Partner zur Nutzung der ICIJ-Technologie ab, um die Dateien zu erkunden, zu durchsuchen und besser zu verstehen.

Was haben Sie recherchiert und wie haben Sie es organisiert?

Nachdem ICIJ Dokumente identifiziert hatte, die Informationen über die Eigentümer von Offshore-Gesellschaften enthielten, und die Informationen nach Anbietern strukturiert hatte, vereinheitlichte ICIJ die Daten in einer zentralisierten Datenbank.

Dies stellte ICIJ und seinen Medienpartnern einen einzigartigen Datensatz von wirtschaftlichen Eigentümern von Unternehmen in Geheimhaltungsgebieten zur Verfügung.

ICIJ beseitigte Doppelspurigkeiten in den Daten und identifizierte Schlüsselelemente wie Staatsangehörigkeit des Eigentümers, Wohnsitzland und Geburtsort. So konnten wir beispielsweise fast 3.700 Unternehmen mit mehr als 4.400 Begünstigten russischer Staatsangehörigkeit finden – die meisten unter allen Nationalitäten in den Daten. Die Zahl umfasst 46 russische Oligarchen.

ICIJ untersuchte und analysierte auch die Nutzung von US-Trusts, unter anderem mithilfe von Stichwortsuchen und Abgleichen mit öffentlichen Daten.

Infolgedessen identifizierte ICIJ mehr als 200 Trusts, die zwischen 2000 und 2019 in den USA angesiedelt oder gegründet wurden, wobei die größte Zahl in South Dakota registriert ist. Die Trusts waren mit Personen aus 40 Ländern (ohne die USA) verbunden. ICIJ identifizierte zwischen 2000 und 2019 Vermögenswerte in einzelnen Trusts im Wert von 67.000 bis 165 Millionen US-Dollar. Die Daten zeigen, dass US-Trusts Vermögenswerte im Gesamtwert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar hielten. Dazu gehörten US-Immobilien- und Bankkonten in Panama, der Schweiz, Luxemburg, Puerto Rico, den Bahamas und anderswo.https://projects.icij.org/investigations/pandora-papers/charts/which-us-states-have-the-most-trusts-in-the-pandora-papers?initialWidth=682&childId=icij-iframe-3&parentTitle=Pandora%20Papers%3A%20An%20offshore%20data%20tsunami%20-%20ICIJ&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.icij.org%2Finvestigations%2Fpandora-papers%2Fabout-pandora-papers-leak-dataset%2F

Um die Analyse von US-basierten Trusts durchzuführen, sammelte ICIJ manuell Informationen über die Gründer, die als Settlors bekannt sind. die Begünstigten und die von den Trusts gehaltenen Vermögenswerte. ICIJ konnte Daten zu Trusts aus 15 US-Bundesstaaten und dem District of Columbia identifizieren und sammeln.

ICIJ und seine Medienpartner verwendeten Stichwortsuchen, um Politiker in den Daten zu identifizieren, und nutzten Passinformationen, um bei der Identifizierung zu helfen.

ICIJ verwendete öffentliche Aufzeichnungen, um Details zu den Unternehmen zu überprüfen und sicherzustellen, dass die in den Daten genannten Personen tatsächlich die mit diesen Namen identifizierten politischen Führer waren. Wir haben einige Falschmeldungen gefunden und verworfen. Zu den Quellen, die für die Recherche verwendet wurden, gehörten die Dow Jones Risk and Compliance-Datenbank, Sayari, Nexis, OpenCorporates, Immobiliendatensätze in den USA und Großbritannien sowie öffentliche Unternehmensdatensätze. Mehr als 330 Politiker und hochrangige Beamte, darunter 35 Länderführer, wurden bestätigt.

ICIJ strukturierte die Informationen in einer Tabelle und führte sie zwei Runden der Faktenprüfung durch. Daten zu Politikern wurden auch in den Profilen unserer Power Players-Funktion visualisiert.

ICIJ hat die Milliardärslisten von Forbes mit den Pandora Papers abgeglichen, um mehr als 130 Personen zu finden, die Einrichtungen in Geheimhaltungsgebieten hatten. Mehr als 100 von ihnen hatten im Jahr 2021 ein Vermögen von mehr als 600 Milliarden US-Dollar.

ICIJ analysierte 109 sogenannte Verdachtsmeldungen an Finanzbehörden, die von den panamaischen Anwaltskanzleien Alemán, Cordero, Galindo & Lee oder Alcogal eingereicht wurden, und erfuhr, dass 87 der Formulare zur Bekämpfung der Geldwäsche erst verfasst wurden, nachdem Behörden oder Journalisten dies öffentlich gemacht hatten identifizierte die Kunden der Kanzlei als an mutmaßlichem Fehlverhalten beteiligt.

ICIJ las auch mehrere tausend öffentlich zugängliche Mitarbeiterprofile und fand heraus, dass mehr als 220 Anwälte aus 35 Ländern der riesigen Anwaltskanzlei Baker McKenzie zuvor Regierungsposten in Behörden wie Justizbehörden, Finanzämtern, der EU-Kommission und Büros bekleidet hatten der Staatsoberhäupter.

ICIJ hat auch Forschungen und Analysen durchgeführt, um die Rolle der Offshore-Finanzierung beim Verstecken von Raubkunst und antiken Relikten zu untersuchen, die Behörden und Gemeinden zurückfordern wollen.

Schließlich identifizierte die Pandora Papers-Untersuchung mehr als 500 BVI-Unternehmen, die Kunden von Mossack Fonseca waren, der Anwaltskanzlei im Zentrum des Panama Papers-Skandals, und verlagerten ihr Geschäft in der Folgezeit auf andere BVI-Anbieter, die wir in den Daten fanden.

ICIJ hat auch panamaische Unternehmen aus den Panama Papers-Daten mit Daten abgeglichen, die für das Panama-Unternehmensregister auf OpenCorporates verfügbar sind, und fand heraus, dass mindestens 113 Unternehmen zwischen dem 3. April 2016 und 2020 registrierte Agenten gewechselt und einfach nach Alcogal gezogen waren. Zusammen mit The Miami Herald Data Team zählte ICIJ auch 759 BVI-Unternehmen, die im Rahmen des sogenannten „Mossfon-Projekts“ des Anbieters speziell in Erwägung gezogen haben, zu Trident Trust zu wechseln.

Wie groß ist der Anteil aller Offshore-Anbieterdaten der Welt, den das Pandora Papers-Leak darstellt?

Die Untersuchung von Pandora Papers bietet einen umfassenden Einblick in Geheimhaltungsgerichte und Offshore-Dienstleister, aber die Daten waren unvollständig.

Die Qualität der Daten variiert je nach Anbieter. In einigen Fällen enthielten die an Unternehmen gebundenen Daten keine Informationen über die Gerichtsbarkeit, in der sie registriert waren, den Zeitraum, in dem eine Person mit einer juristischen Person verbunden war, oder über Vermittler. Die Daten boten noch immer wichtige Informationen über Eigentümer und in einigen Fällen Transaktionen und andere finanzielle Details.

Die 14 Anbieter, die Dienstleistungen in mindestens 38 Jurisdiktionen angeboten haben, sind Teil einer größeren Branche von Offshore-Diensten, die weltweit tätig ist. Es ist schwer zu sagen, wie viel von dem Universum der Anbieterdaten wir haben, wahrscheinlich nur ein kleiner Bruchteil.

In den BVI zum Beispiel, wo sechs oder fast die Hälfte der in den Pandora Papers aufgeführten Anbieter als registrierte Agenten gehandelt haben, gehören sie nach Angaben der BVI Financial Services Commission zu mindestens 101 Unternehmen, die in dieser Funktion tätig sind. Im März 2021 waren mehr als 370.000 Unternehmen aktiv, etwa ein Dutzend pro Einwohner des kleinen Inselstaates.https://projects.icij.org/investigations/pandora-papers/charts/who-are-the-firms-at-the-heart-of-the-pandora-papers?initialWidth=682&childId=icij-iframe-4&parentTitle=Pandora%20Papers%3A%20An%20offshore%20data%20tsunami%20-%20ICIJ&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.icij.org%2Finvestigations%2Fpandora-papers%2Fabout-pandora-papers-leak-dataset%2F

Warum gibt es hier so viele „ultimative wirtschaftliche Eigentümer“ – UBOs – als in früheren Leaks?

Ein erheblicher Teil der Informationen zum wirtschaftlichen Eigentum in den Pandora Papers stammt aus Berichten, die von Anbietern für das Beneficial Ownership Secure Search System (BOSS) der BVI erstellt wurden, das nach der Veröffentlichung der Panama Papers im Jahr 2016 eingerichtet wurde. Diese Informationen sind der Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Ein BVI-Gesetz von 2017 verlangt von Anbietern, den BVI-Behörden die Namen der wirklichen Eigentümer der dort registrierten Unternehmen zu melden. Das Leck identifizierte viele Dokumente, die solche Informationen enthielten.

Warum so viele Weltführer und Politiker in den Daten?

Bei Alcogal und Trident Trust fanden wir eine große Anzahl von aktuellen und ehemaligen Politikern und Amtsträgern als Kunden. Die meisten ihrer Unternehmen waren in den BVI und Panama registriert. Zu den Kunden von Alcogal zählen fast die Hälfte der in den Pandora Papers genannten Politiker und Beamten. In den Daten zum wirtschaftlichen Eigentum, die ICIJ strukturieren konnte, war fast die Hälfte der Unternehmen mit Alcogal verbunden. Alcogal, mit Hauptsitz in Panama, hat unter seinen Gründern mehrere Politiker, von denen einer als Botschafter Panamas in den Vereinigten Staaten diente.https://projects.icij.org/investigations/pandora-papers/charts/how-many-politicians-did-each-firm-in-the-pandora-papers-serve?initialWidth=682&childId=icij-iframe-5&parentTitle=Pandora%20Papers%3A%20An%20offshore%20data%20tsunami%20-%20ICIJ&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.icij.org%2Finvestigations%2Fpandora-papers%2Fabout-pandora-papers-leak-dataset%2F

Warum so viele wirtschaftliche Eigentümer aus Russland und Lateinamerika?

Einige der Anbieter haben, basierend auf ihrem Standort und den Rechtsordnungen, in denen sie geschäftlich tätig sind, wie z. B. Zypern, einen großen Anteil russischer Kunden, die nach Nationalität die größte Gruppe in den Pandora Papers-Daten darstellen.

In den Pandora Papers hatten mehr als 30 % der Unternehmen, die Dienstleistungen von Demetrios A. Demetriades LLC oder DadLaw, einem Anbieter mit Sitz in Zypern, erhielten, einen oder mehrere Russen als wirtschaftliche Eigentümer. In ähnlicher Weise hatten mehr als 40% der Unternehmen, die Dienstleistungen von der auf den Seychellen ansässigen Alpha Consulting Group erhielten, einen oder mehrere Russen als wirtschaftliche Eigentümer. Auch Alcogal und Fidelity Corporate Services Limited gehörten zu den Anbietern mit den meisten russischen Kunden.

Ein Großteil der in den Daten aufgeführten wirtschaftlich Berechtigten stammt aus Lateinamerika. Mehr als 90 der mehr als 330 Politiker und Beamten in den Daten stammen aus Lateinamerika. Argentinien, Brasilien und Venezuela gehören zu den Ländern mit den meisten wirtschaftlich Berechtigten. Den durchgesickerten Daten zufolge hat Alcogal mit Hauptsitz in Panama die größte Gruppe lateinamerikanischer Kunden.

Wo sind die US-Bürger und die multinationalen Konzerne?

Wenn es um die Gründung von Offshore-Gesellschaften, Stiftungen und Trusts geht, wählen Parteien aus verschiedenen Teilen der Welt und mit unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedene Anbieter und Rechtsordnungen für ihre Mantelgesellschaften aus.

Die Dokumente von Pandora Papers decken eine große Anzahl von Anbietern ab, aber offensichtlich nicht alle oder sogar die meisten von ihnen, und viele Rechtsordnungen sind in den Daten nicht enthalten.

In früheren ICIJ-Untersuchungen, einschließlich der Paradise Papers von 2017, kam das Leck von einer renommierten Anwaltskanzlei mit einer größeren Unternehmenspraxis, Appleby. Als Ergebnis enthielten die Daten mehr Dokumente über multinationale Unternehmen. Bermuda und die Kaimaninseln, die beliebte Zufluchtsorte für Unternehmen sind, gehörten zu den Jurisdiktionen mit einer großen Präsenz in diesem Leck.

Was US-Bürger betrifft, so identifizierte ICIJ in den Pandora Papers mehr als 700 Unternehmen mit mit den USA verbundenen wirtschaftlichen Eigentümern; Amerikaner waren auch unter den Top 20 der in den Daten vertretenen Nationalitäten. In den Pandora Papers gehören Russland, das Vereinigte Königreich, Argentinien, China und Brasilien zu den Ländern mit der höchsten Vertretung der wirtschaftlich Berechtigten.

In den Paradise Papers hatten US-Bürger eine größere relative Präsenz.