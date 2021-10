Spanien: trotz dritter «Impfung» 22 Personen infiziert — uncut-news.ch

Gesundheitsbehörde IB-Salut erklärt, dass eine Auffrischungsimpfung «die Ansteckung an sich nicht verhindern kann». Sie reduziere allerdings «deutlich das Risiko schwerer und lebensbedrohlicher Krankheitsverläufe». Der spanische Corona-Komödienstadel hat einiges zu bieten. Wie das deutschsprachige Wochenblatt Mallorca-Zeitung berichtet, gibt es in der Seniorenresidenz Fontsana in Palma mittlerweile 21 Bewohner und einen Mitarbeiter, die offiziell als «Covid-19-Infizierte» gelten.…