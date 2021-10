UNCATEGORIZED haunebu7 22:16

In der PBS Sendung OFF THE RECORD vom 1.10.2021 mit Tim Skubick war unter anderem der Rocker Musiker und konservative Aktivist Ted Nugent aus Michigan zu Gast. Auf die Frage: „Würden Sie mit den Menschen sprechen, die glauben, dass dies eine lohnende Impfung ist, die Leben rettet, liegen sie total falsch, ist denen von der Regierung was Falsches erzählt worden?“ Antwortet Ted Nugent: „Ich befürworte die Gelegenheit zu den Leuten zu sprechen, die die Spritze bekommen haben. Ich spreche deren Sprache. Ich würde ehrlich zu ihnen sprechen. Määäh! Määh! Määh! Määh! Sie verstehen Määh.“ Tim Skubick: “ Also, die Millionen Menschen, die die Spritzen bekamen, sind alle dumm?“ Ted Nugent: „Ja.“ Quelle: https://www.pbs.org/video/oct-1-2021-…