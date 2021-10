UNCATEGORIZED haunebu7 10:35

Die spanische Gesundheitsbehörde räumt ein, dass sie weder über eine SARS-COV-2-Kultur noch über ein Verzeichnis von Laboratorien mit Kultur- und Isolierungskapazität für Tests verfügt.

Die Farce beginnt zu bröckeln, und wir wissen nicht, was sich die Regierung, die Massenmedien und der ausverkaufte Gesundheitssektor einfallen lassen werden, um uns weiterhin die Geschichte von einem Virus zu verkaufen, das noch falscher erscheint als die These von Pedro Sánchez.

Nach einer Anfrage der Vereinigung Liberum, der Biologen für die Wahrheit und einer Privatperson an das Gesundheitsministerium, Informationen über das Virus zur Verfügung zu stellen, wegen dem wir unter einer regelrechten Gesundheitsdiktatur leiden und gegen das, wie wir uns erinnern, ein experimentelles Medikament geimpft wird, musste das Gesundheitsministerium in einem schriftlichen Dokument einräumen, wie es von einem Gericht verpflichtet wurde, dass es weder über das isolierte Virus noch über Kulturen davon verfügt.

Sie geht sogar so weit zuzugeben, dass sie weder über eine SARS-COV-2-Kultur noch über ein Verzeichnis von Laboratorien verfügt, die in der Lage sind, Kulturen anzulegen und für Tests zu isolieren“. Darüber hinaus schiebt sie die Verantwortung für Diagnose und Behandlung auf die Angehörigen der Gesundheitsberufe ab und räumt ein, dass „Tests allein in der Regel nicht ausreichen, um die Krankheit zu bestimmen“.

Ja, meine Herren. Die Tests, mit denen Entscheidungen über Einschlüsse, Schließungen, Isolierungen, Patientenbehandlungen, Impfungen und absolut diktatorische Maßnahmen zur Beendigung der Freiheiten aller getroffen wurden, „reichen in der Regel nicht aus, um die Krankheit festzustellen“, so das Ministerium selbst.

Und nun eine Botschaft an alle Geimpften: Nehmt dieses Dokument und geht zu eurem Hausarzt, zu eurem Gesundheitszentrum und bittet um Erklärungen, denn man hat euch etwas in den Körper gegeben, von dem derjenige, der es euch gegeben hat, nicht einmal weiß, wofür es ist oder was in euch ist. Werden die Menschen damit aufwachen oder werden sie weiterschlafen?

