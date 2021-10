UNCATEGORIZED haunebu7 23:11

Aufdecken weiterer Gefahren von Graphenoxid

in Covid-19-Aufnahmen und den Beteiligten…

Sicheres Arkansas

Das „China-Virus“, NIH-Virus oder „Fauci-Virus“ wird entwirrt und legt Graphenoxid frei

*Graphenoxid-Patente unten im Artikel aufgeführt

Bevor Sie nicht richtig recherchiert haben, erhalten Sie BITTE keinen COVID-19-Schuss!

Tony Fauci finanzierte die Arbeit des Wuhan Lab zum Covid-Virus.

Big Pharma, die CDC, die FDA, das NIH, staatliche und lokale Gesundheitsbehörden und Fake Media tun alles in ihrer Macht Stehende, um die wahre Wissenschaft, die Whistleblower und die wahren Nachrichten zu diskreditieren, um die giftige COVID-19-Injektion voranzutreiben. Die COVID-19-Injektion ist ein Todesurteil, das Ihre Lebenserwartung verkürzt. Die COVID-19-Injektion verhindert NICHT, dass Sie COVID-19 bekommen. Es wurde berichtet, dass 60 bis 70 % der neuen COVID-19-Fälle von den Personen stammen, die die Injektion erhalten haben. Es besteht keine Notwendigkeit, die COVID-19-Injektion zu erhalten. Sie werden angelogen. Es gibt keinen von der FDA zugelassenen Impfstoff, um COVID-19 zu verhindern.

Sie spielen das Spiel, um die legale Erlaubnis zu bekommen, uns zu vergiften, zu „impfen“ oder uns zu injizieren und damit Milliarden von Dollar zu verdienen. Wir sehen Menschen, denen eine erregerstimulierende Computersequenz injiziert wird. Brauchen wir nicht eine genaue Reihenfolge, was der Menschheit direkt injiziert wird? Sie wurden stark getäuscht, wenn Sie glauben, Immunität erhalten zu haben, weil Sie die Impfung bekommen haben. Der Schuss ist Gift! Zeigen Sie uns die Proteinsequenz! Beweisen Sie, dass Covid-19 isoliert wurde. Handelt es sich um eine synthetische künstliche Sequenz? Wir glauben, dass diese Pandemie seit vielen Jahren als Teil der globalistischen Agenda der Vereinten Nationen geplant ist.

COVID-19 wurde 10 Jahre zuvor im Jahr 2010 geplant:

Rockefeller Lockstep 2010 war die Blaupause für die COVID-19-Pandemie 2020

Sie stellen die Hypothese auf, dass ein simulierter globaler Ausbruch Schritte, verschiedene Phasen, Gesamtzeitpläne und erwartete Ergebnisse erfordert. Dies wurde im Rockefeller Lockstep 2010 postuliert…

Lesen Sie unbedingt den Rockefeller Lockstep 2010 über den obigen Link. Dies ist eine genaue Darstellung dessen, was während dieser ganzen Pandemie passiert ist, die im Jahr 2010 geplant war.

Dann, im Jahr 2015, wurde ein „System und eine Methode zum Testen auf COVID-19“ von Richard Rothschild mit einer niederländischen Regierungsorganisation patentiert . Die betroffenen Patentnummern sind 11.024.339 und 20150366518 . Und erinnern Sie sich an Event 201, das im Oktober 2019 in New York ausgetragen wurde .

Und von da an drehten sich die Dinge… (Informationen zu bestimmten Patenten finden Sie weiter unten in unserem Artikel.)

Der Ruf der monströsen globalen Elite lautet: „Häng die Kollateralschäden auf, lass sie dir einfach injizieren.“

Denken Sie jedoch daran, dass Sie bei der Geltendmachung von Ansprüchen auf Leistungen aufgrund von Schäden aus folgenden Gründen HÖCHST BESCHRÄNKT sind:

COVID-19

Marburg

Ebola

Nervenwirkstoffe und bestimmte Insektizide (Organophophorus und/oder Carbamat)

Zika

Pandemie Influenza

Milzbrand

Akutes Strahlensyndrom

Botulinumtoxin

Pocken

Lesen Sie hier mehr über Gegenmaßnahmen und hier über Ihre Einschränkungen bei der Beantragung von Leistungen bei Körperverletzung oder Tod durch eine dieser Maßnahmen .

Mehr Zensur: Wird das gottähnliche Google unsere privaten Dokumente scannen und alle Arten von Inhalten löschen, die sie für irreführend halten? Google ist also nicht mehr sicher zu verwenden…

*Die Medien werden verwendet, um die Wahrheit und hilfreiche Informationen zu zensieren, die Pandemie zu hypen und Angst zu verursachen. COVID-19 wurde noch nie im Labor isoliert. Menschen sterben, aber woran sterben sie? Und warum dürfen die Ärzte kein Heilmittel anwenden, das wirkt, anstatt gezwungen zu werden, ein Heilmittel anzuwenden, das den Tod garantiert? Warum wird von den Nachrichtenmedien nicht über die COVID-19-Injektion und die ungünstigen Bedingungen berichtet?

VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) wird von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und der Food and Drug Administration (FDA) sowie den Behörden des US-Gesundheitsministeriums (HHS) mitfinanziert. Es wird geschätzt, dass nur 1 bis 3% der tatsächlichen Fälle jemals gemeldet werden.

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) aus den USA

VAERS-Daten: 09.07.2021 – 10.991 Todesfälle durch COVID-19-Injektion

VAERS-Daten: 09.07.2021 – 463.457 Nebenwirkungen durch COVID-19-Injektion

Gemeldet in der Datenbank der Europäischen Union für unerwünschte Arzneimittelwirkungen bei COVID-19-Spritzen

09.07.2021 – 17.503 Todesfälle durch COVID-19-Injektionen

09.07.2021 – 1.687.527 Arzneimittelnebenwirkungen bei COVID-19-Spritzen

Berichte über Graphenoxid in COVID-Impfstoffen, Masken, Tupfern und Grippeimpfstoffen

Verursacht Graphenoxid, was fälschlicherweise als Covid-19 bezeichnet wird ?

Meine Position in Bezug auf diese sogenannte ‚Pandemie‘ war schon sehr früh, dass SARS-CoV-2 oder ‚Covid-19‘ nur die Ausrede war, als Regierungsinstrument verwendet zu werden, um den Menschen große Angst einzuflößen, um ein System der totalen Kontrolle über die Massen aufbauen. Die wahre offensichtliche Biowaffe ist die fälschlicherweise als „Covid-Impfstoff“ bezeichnete giftige Injektion sowie die Taktiken und Vorschriften, die nicht nur die wirtschaftliche Aktivität zerstört, sondern auch die Gesundheit und das Immunsystem der Menschen insgesamt dezimiert haben. Dazu gehören alle Aspekte der Sperren, Quarantänen, des Arbeitsplatzverlusts aufgrund der erzwungenen Schließungen von Unternehmen im ganzen Land und weltweit, Masken- und falschen Testmandaten und der allgemeine Terror, der absichtlich von den kontrollierenden „Eliten“ und ihren Regierungspartnern herbeigeführt wird.

Welche negativen Auswirkungen hat Graphen auf die Umwelt?

Mikropartikel von Graphen können zu schweren Atemwegserkrankungen, einschließlich Lungenkrebs, führen. Der Atemtoxikologe Ken Donaldson und seine Kollegen von der University of Edinburgh haben gezeigt, wie die winzigen Graphenflocken (kaum ein paar Mikrometer groß) in das Atmungssystem des Menschen gelangen können. Diese Nanoplättchen aus Graphen können sich tief in der Lunge festsetzen. Das Immunsystem hat keinen Mechanismus, um ein inertes Material wie Graphen loszuwerden. Daher können die Nanographen-Partikel dauerhaft in der Lunge verbleiben und auf zellulärer Ebene zu schweren physiologischen Schäden am Gewebe führen.

Kurz gesagt, die Mikropartikel von Graphen haben das Potenzial, schwere Entzündungen in der Lunge zu verursachen, die zu akuten Atemwegsproblemen führen. Schließlich kann auch das in der Lunge befindliche Graphen-Blutplättchen einen Tumor entwickeln, der Lungenkrebs verursacht.

In unserem Artikel „COVID-19 Shots & Toxic Graphene Oxide“ vom 7. Juli 2021 in Secure Arkansas haben wir enthüllt, dass Graphenoxid in den COVID-19-Injektionen enthalten ist, was von spanischen Forschern berichtet wurde. Die spanischen Forscher fanden heraus, dass eine beträchtliche Dosis des Impffläschchens Graphenoxid ist. Klicken Sie hier, um den ins Englische übersetzten Zwischenbericht der spanischen Forscher anzuzeigen. (Pfizer hat bestimmte Chargen von Chantix, einem Medikament zur Raucherentwöhnung, zurückgerufen.) Könnte es bestimmte Chargen des COVID-„Impfstoffs“ geben, die stärker verdorben sind als andere?

Die spanischen Forscher, die Graphenoxid in COVID-Aufnahmen entdeckt haben, stellen auch fest, dass diese giftige Verbindung auch:

Förderung der Thrombusbildung (Blutgerinnsel)

Rote Blutkörperchen schädigen

Blutgerinnung

Das Immunsystem schädigen

Entzündliches Syndrom oder systemische oder Multiorganentzündungen

Schleimhäute entzünden und zu einem Geschmacks- oder Geruchsverlust beitragen – oder sogar zu einem ungewöhnlichen metallischen Geschmack im Mund führen, der berichtet wurde

Inhaliertes GO führt zu einer Entzündung der Schleimhäute und damit zu Geschmacks- und Geruchsverlust

Üben Sie magnetische Eigenschaften aus, sobald Sie sich in einem Organismus befinden – was die bizarren Aufnahmen von Menschen erklären könnte, die nach ihren Stößen magnetische Gegenstände an den Armen halten

Kurz gesagt, Graphenoxid verhält sich genau wie das vermeintliche SARS-CoV-2 der offiziellen Version und erzeugt die gleiche Symptomatik von schwerem COVID-19. Wenn es auf neuronaler Ebene installiert wird, verursacht es Neurodegeneration oder mit anderen Worten neurologisches COVID-19

Für diejenigen, die immer noch nicht davon überzeugt sind, dass Graphenoxid einer der Bestandteile der Covid-19-Injektion sein könnte, klicken Sie hier, um ein Peer-Review-Papier des Nanoscale Journal mit dem Titel „Funktionalisierte Graphenoxid-Dienste als neuartiger Impfstoff-Nano-Adjuvans zur robusten Stimulation von Zellimmunität“.

Zusammenhang zwischen Graphenoxid und elektromagnetischen Feldern

Da es bis heute keinen wissenschaftlichen Beweis für eine tatsächliche Sequenzierung und Isolierung von SARS-CoV-2 gibt, vermuten wir mit vielen glaubwürdigen Hinweisen, dass die COVID-19-Erkrankung tatsächlich die Nebenwirkung der Einführung von Graphenoxid in den Körper auf verschiedene Weise ist .

Wir denken hier nur nach, aber wenn Sie die COVID-19-Spritze erhalten haben und ein MRT haben … was wird mit Ihnen passieren? Ein MRT ist per Definition und Zweck die Magnetresonanztomographie.

Hinweis: Vielleicht möchten Sie etwas N-Acetyl-Cystein (NAC) nehmen. Die FDA wirbt dafür, dass es illegal ist. (Einige sagen, dass dies auf neue klinische Untersuchungen zur Verwendung von NAC bei COVID-19 zurückzuführen ist.) Dieser Nährstoff hilft, schädliche Proteine ​​​​für Zellrezeptoren zu blockieren.

Im Folgenden werden die US-Patente nach folgenden Begriffen durchsucht:

Graphenoxid Gesamt: 4144 Patente

Graphenoxid und Pfizer Gesamt: 5 Patente

Graphene Oxide und Johnson & Johnson Gesamt: 3 Patente

Graphenoxid und Universität Gesamt: 1513 Patente

Graphenoxid und mRNA Gesamt: 57 Patente

Graphenoxid und Impfstoff Gesamt: 35 Patente

Graphenoxid und Wirkstoffabgabe Insgesamt: 268 Patente

Graphenoxid und Grippe insgesamt: 4 Patente

Graphenoxid und Influenza Gesamt: 42 Patente

Graphenoxid und Lungenentzündung Gesamt: 13 Patente

Spike Protein Gesamt: 728 Patente

Spike Protein und Sequenz Gesamt: 688 Patente

Spike Protein und Impfstoff Gesamt: 600 Patente

Spike Protein und Injektionen Gesamt: 532 Patente

DARPA Insgesamt: 12.701 Patente

Coronavirus Gesamt: 6545 Patente

SARS-CoV-2 Insgesamt 140 Patente

SARS-CoV-2 and Pneumonia Total 50 patents

In Bezug auf die Gesamtzahl der Graphen – Patente, China hält allein deutlich mehr als 50% des weltweiten Aktien- und dient als führendes Land in diesem Bereich. Weitere Informationen zu Graphen bei der Verabreichung von Therapeutika finden Sie hier . Wenn Sie mehr über die Graphen-Patentlandschaft erfahren möchten, klicken Sie hier. Ja, wenn Sie sich Graphen-Artikel ansehen, können Sie viel lernen, weil es RIESIG ist. Vom 20. bis 24. September 2021 findet eine virtuelle Veranstaltung statt . Dies wird Europas führende Graphen-Konferenzwoche sein. Graphen ist die Aktie Nummer eins, die man im Auge behalten sollte. Forscher im medizinischen Bereich kennen Graphenoxid. Es wird in der biologischen Technik, Energiespeicherung und Verbundmaterialien verwendet.

Erklärung zur Virusisolierung (Dies ist ein vierseitiges medizinisches PDF-Dokument, das gelesen werden muss)

Das SARS-CoV-2-Virus wurde nie isoliert oder gereinigt. Infolgedessen kann keine Bestätigung der Existenz des Virus gefunden werden.

Das US-Gesundheitsministerium (über CDC, NIH, NIAID und deren finanzierte Labors sowie kommerzielle Partner) hielt Patente auf jedes vorgeschlagene Element medizinischer Gegenmaßnahmen und deren Finanzierung. In diesem Wissen… haben sich Dr. Fauci, Dr. Gao (China CDC) und Dr. Elias (Bill and Melinda Gates Foundation) verschworen, um Terrorakte gegen die Weltbevölkerung zu verüben – einschließlich der Bevölkerung der Vereinigten Staaten?? ? Was ist die Definition von inländischem Terrorismus?

18 USC § 2331 §§ 802 – Akte des inländischen Terrorismus, die zum Tod amerikanischer Staatsbürger führen

Abschnitt 802 des USA PATRIOT Act (Pub. L. No. 107-52) erweiterte die Definition von Terrorismus, um den „inländischen“ im Gegensatz zum internationalen Terrorismus abzudecken. Eine Person beteiligt sich an inländischem Terrorismus, wenn sie eine „menschenlebensgefährdende“ Handlung begeht, die einen Verstoß gegen die Strafgesetze eines Staates oder der Vereinigten Staaten darstellt, wenn die Handlung offensichtlich darauf abzielt: (i) einen Zivilisten einzuschüchtern oder zu zwingen Population; (ii) die Politik einer Regierung durch Einschüchterung oder Zwang zu beeinflussen;

Dr. Anthony Fauci hat uns lange genug eingeschüchtert und genötigt, und er hat sogar versucht, die Regierung mit den gleichen Mitteln zu beeinflussen. Er erschreckt und bedroht uns seit Jahren!

Schauen Sie sich außerdem Faucis Remedesivir-Medikament an, das sie an COVID-19-Patienten geben, die das Krankenhaus betreten.

Vorsicht! Warum wird Remdesivir in Krankenhäusern gepusht? Wir möchten einen besonderen Hinweis zu Remdesivir hinzufügen, das von Gilead Sciences, Inc. hergestellt wird, dem sehr gefährlichen Medikament, das Krankenhäuser nach dem Protokoll der National Institutes of Health (NIH) gezwungen haben, Covid-Patienten zu geben. Es hat eine exorbitante Sterblichkeitsrate. Hier sind die Nebenwirkungen von Remdesivir von Drugs.com „Schwere Nebenwirkungen (z. B. multiples Organdysfunktionssyndrom, septischer Schock, AKUTE NIERENVERLETZUNG, Hypotonie) berichtet in 23%;“) Remdesivir verursacht also akutes Nierenversagen und/oder mehrere Organe Dysfunktion, septischer Schock und Hypotonie bei 23% aller Patienten. Dies ist eine tragische Nachricht und sollte für den menschlichen Gebrauch inakzeptabel sein.

Mutige und sehr edle Ärzte warnen die Öffentlichkeit vor den Covid-Schüssen! Ein Arzt, ein Kanadier, Dr. Hoffe gibt an, dass die Blutgerinnsel, die in den Unternehmensmedien als „selten“ bezeichnet werden, alles andere als selten sind, basierend auf seinen eigenen Tests an seinen eigenen Patienten, die kürzlich eine der Spritzen erhalten hatten. So behauptet Dr. Hoffe, bei 62 % seiner Patienten, denen ein mRNA-Schuss injiziert wurde, Hinweise auf kleine Blutgerinnsel gefunden zu haben.

Hier ist sein Zitat:

Die Blutgerinnsel, von denen wir hören, von denen die Medien behaupten, dass sie sehr selten sind, sind die großen Blutgerinnsel, die Schlaganfälle verursachen und auf CT-Scans, MRT usw bei jedem Scan. Sie können daher nur mit dem D-Dimer-Test nachgewiesen werden.

Wir, die Leute, sollten besser aufwachen!

US-Staatsanwalt reicht Klage gegen US-Regierung wegen 45.000 Impftoten ein

Lassen Sie uns alle versuchen, Dr. Jose Romero im Auge zu behalten, der eine Doppelrolle als Vorsitzender des CDC ACIP-Komitees und des Gesundheitsministeriums von Arkansas innehat.

Wichtiges problematisches CDC-Treffen in Atlanta: Sie können den Live-Webcast am Donnerstag , 22. Juli 2021, verfolgen . Hier ist der Entwurf für die Tagesordnung der Sitzung. Es beginnt um 11:00 Uhr Eastern Daylight Time (oder 10:00 Uhr Central Daylight Time; 8:00 Uhr Pacific Daylight Time).

Die bevorstehende Ausschusssitzung des mächtigen beratenden Ausschusses für Immunisierungspraktiken (ACIP) der korrupten CDC wird von dem bedauerlichen Dr. Jose Romero für Impfstoffempfehlungen abgehalten und geleitet. (Die CDC legt ihren unverschämten Impfplan für Erwachsene und Kinder auf der Grundlage der Empfehlungen dieser kleinen ACIP-Ausschussmitglieder fest. Der Ausschuss besteht aus 15 „besonderen“ Regierungsmitarbeitern , einschließlich des Vorsitzenden.)

Die medizinische Tyrannei, die auf dem ganzen Planeten vor sich geht, muss aufhören! Die Weltbevölkerung auf dieser Erde wird jetzt als Geisel gehalten und leidet unter großer Not aufgrund des Schadens, den die einst vertrauenswürdige medizinische Gemeinschaft zugefügt hat.

Noch einmal, wie lange hat die finstere Weltelite das schon geplant?

DHS-TRAININGSKURS: VORBEREITUNG AUF DIE ÖFFENTLICHE MASSENQUARANTÄNE VON NICHT GEIMPFTEN LÄNDLICHEN AMERIKAERN

Hier ein verstörender Ausschnitt:

Das Department of Homeland Security bietet Strafverfolgungsbehörden, Mitarbeitern des Gesundheitswesens und anderen Regierungsmitarbeitern einen Schulungskurs an, in dem detailliert beschrieben wird, wie eine öffentliche Massenquarantäne von Ungeimpften in ländlichen Gebieten der Vereinigten Staaten vorbereitet und durchgeführt wird. (Siehe MGT 433)

Haben Sie sich sogar den Impfplan der CDC für kleine Babys angesehen ? Der Impfplan sieht nicht nur vor, dass sie bei der Geburt geimpft werden, sondern sogar während die Mütter sie im Mutterleib tragen (angeblich gegen Keuchhusten)! Warum geben wir diese Impfstoffe Babys, die noch nicht einmal die Gelegenheit hatten, ihr Immunsystem zu entwickeln?

Sind wir so schüchtern, dass wir das Gefühl haben, uns mit dem Establishment positionieren zu müssen? Katastrophal wollen die korrupten Bundesbehörden und ihre milliardenschweren Kumpels von Privatkonzernen den Covid-Schuss beauftragen.

Die Gesundheitsbranche ist zu einem Monopol geworden und zu einem bösen Geld raubenden Medizinkartell geworden, das anscheinend darauf bedacht ist, mit einer Entvölkerungsagenda Schritt zu halten. Seien Sie ehrlich… Unser Gesundheitssystem hat versagt: Es heilt nicht und zeigt uns, dass es die Absicht hat, Schaden anzurichten. Was ist mit dem hippokratischen Eid? „Erstens, schade nicht.“

Sind Sie abschließend in der Lage, die Lügen der COVID-Erzählung zu erkennen und zu durchschauen? Ist es nicht an der Zeit, die Ängste, Lügen und Täuschungen der Öffentlichkeit zu überwinden? Fangen wir an, unsere kritischen Denkfähigkeiten einzusetzen. Sagen Sie einfach „NEIN“ zu experimentellen Medikamenten!

