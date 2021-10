Professor Murswiek: Sämtliche 2G- und 3G-Regeln müssen sofort aufgehoben werden — Blauer Bote Magazin – Wissenschaft statt Propaganda

Sämtliche 2G- und 3G-Regeln müssen sofort aufgehoben werden „Murswiek ist emeritierter Professor für Öffentliches Recht an der Universität Freiburg und vertritt die Haltung, dass die Ungeimpften mit den gegenwärtigen 2- oder 3G-Regeln enorm benachteiligt werden. Dies, weil ihnen die Teilnahme am öffentlichen Leben so sehr erschwert werde, dass sie faktisch weitgehend draussen bleiben müssen.“