Studie zeigt: Vollständig geimpfte Länder haben die höchste Zahl neuer COVID-Fälle — uncut-news.ch

childrenshealthdefense.org: Die Autoren einer Studie, die am 30. September im European Journal of Epidemiology Vaccines veröffentlicht wurde, sagten, dass das alleinige Vertrauen auf die Impfung als primäre Strategie zur Eindämmung von COVID-19 und seiner negativen Folgen „überdacht werden muss„. Eine Studie, die am 30. September im von Experten begutachteten European Journal of Epidemiology Vaccines veröffentlicht…