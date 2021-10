UNCATEGORIZED haunebu7 16:11

in Viertel der Befragten in Städten im Epizentrum des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo gab an, dass sie nicht glauben, dass die Krankheit real ist.

Die Umfrage in der Fachzeitschrift Lancet Infectious Diseases unterstreicht das Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber Behörden wie der Weltgesundheitsorganisation und dem Gesundheitsministerium der Demokratischen Republik Kongo bei ihren Bemühungen, die Krankheit einzudämmen.

Experten kämpfen seit ihrem Auftreten im August letzten Jahres darum, die Epidemie in der Region Nord-Kivu der Demokratischen Republik Kongo zu beenden.

Inzwischen gab es mehr als 1.000 Fälle der Krankheit, darunter mehr als 600 Todesfälle.

Angst und Misstrauen gegenüber den Behörden waren ein Kennzeichen des Ausbruchs , der in einer besonders unsicheren Region der Demokratischen Republik Kongo stattfindet. Angriffe auf Gesundheitskliniken und Arbeiter waren an der Tagesordnung, und die internationale Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) musste sich zurückziehen, nachdem eine ihrer Kliniken niedergebrannt worden war.

Auf einer Pressekonferenz Anfang dieses Monats verurteilte die Präsidentin der Organisation , Joanne Liu, die hartnäckigen Taktiken zur Kontrolle des Ausbruchs, bei denen Polizei und Armee Menschen dazu zwingen, Behandlungszentren aufzusuchen, sich impfen zu lassen oder strenge Infektionskontrollverfahren bei Bestattungen einzuhalten.

