Kommentar auf die veröffentlichten Chats von Schmid &Co

Und? Was ist an all den Aussagen nun strafrechtlich relevant? Genau, rein gar nichts. Vielmehr zeigen die nun massenweise heimlich und auf intransparenten Wegen veröffentlichten Kurznachrichten auf, dass gewisse Medien, Redakteure und Journalisten selbst Politik machen, indem sie mit ihrer Berichterstattung die öffentliche Meinung manipulieren und damit Wahlergebnisse beeinflussen wollen – freilich ohne sich jemals einem Wählervotum und einer Rechenschaft stellen zu müssen.

Mich würden ja die Gespräche der ORF-Mitarbeiter interessieren. Auch hier liegt seit Jahrezehnten der berechtigte Vorwurf im Raum, dass eine Berichterstattung praktiziert wird, die zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung und zur Beeinflussung der Stimmung in der Bevölkerung dient.

Sind Medien und manche ihrer Redakteure und Journalisten die wahren Lenker unserer Republik? Sind Medien und Redakteure nun die propagierte 4. Säule der Gewaltenteilung, ohne sich einem Wählervotum stellen zu müssen? Oder sind Medien und manche ihrer Redakteure die kolportierte Schattenregierung?

Für mich steht fest, dass es eine Staatsreform braucht. Und zwar eine gründliche, damit die österreichische Bevölkerung nicht zum willfährigen Stimmvieh degradiert und missbraucht wird. Letztlich bleibt eine bitterliche Erkenntnis: Österreich ist bereits eine gelenkte und illiberale Demokratie, die mit Hilfe von inszenierten, orchestrierten Skandalen korrumpiert und unterminiert und von demagogischen, undemokratischen Kräften attackiert wird.

FAZIT:

Österreich braucht die direkte Demokratie, um der Bevölkerung das wertvolle Instrument der verpflichtenden Volksabstimmung zur Korrektur des korrumpierbaren Parlamentarismus und der illiberalen Vorgänge in der parlamentarischen Demokratie zu ermöglichen.