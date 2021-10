UNCATEGORIZED haunebu7 09:42

Wir befinden uns im Krieg, Leute – ein einseitiger Krieg. Die Freiheitskämpfer Amerikas haben sich verirrt und können nicht erkennen, dass Feinde tief in ihrer Mitte stecken. Das liegt daran, dass der heutige Krieg psychologisch ist. Kein Gegner der Freiheit hat es je zuvor geschafft, durch militärischen Kampf die ganze Welt zu erobern – die Menschheit hat immer gesehen, was auf sie zukommt, und hat sich gewehrt. Aber diesmal ist es anders. Amerikaner und Menschen in anderen freien Nationen haben keine Ahnung, dass sie seit der Einführung von Covid-19 einem feindlichen Angriff ausgesetzt waren und dass eine teuflische Militärpsyop im Gange ist.

Amerikas infiltrierte Regierung und Militär stehen zusammen mit China an der Spitze dieser psychologischen Operation. Unter dem Deckmantel der kommunistischen Nachhaltigen EntwicklungGlobale Agenda, die tief in den Regierungen der Welt verwurzelt ist, steht dieser Kreuzzug zur Globalisierung und „Reset“ der Welt in direktem Gegensatz zu den Werten und Idealen des Westens. Wenn es erlaubt wird, an die Macht zu kommen, wird dieses neue technokratische System in kolossaler und grausamer Weise mit keinem früheren tyrannischen Regime vergleichbar sein. Wir erleben derzeit eine winzige Ahnung von dieser Grausamkeit durch Sperren, erzwungenes Tragen von Masken und die schmerzlichen Anordnungen, die das Recht der Nicht-Geimpften auf Arbeit, Theaterbesuch oder Einkaufszentren zu beseitigen. Die „Hölle auf Erden“ kommt, weil die Feinde der Freiheit ein gut organisiertes globales Psyop geschaffen haben, das ein gefälschtes Virus namens Covid-19 verwendet, und ihre Waffen sind Gedankenkontrolle und DNA-verändernde Impfstoffe.

Was sind Psyops? Lassen Sie uns die eigene Definition des US-Verteidigungsministeriums für das Wort verwenden, da es seit dem Ersten Weltkrieg psychologische Kriegsführung praktiziert:

Psyops sind der Einsatz von Propaganda und psychologischen Taktiken, um Emotionen und Verhaltensweisen zu beeinflussen.

Die „Counterinsurgency Operations Reports“ des DOD von 2004 und 2010 erklären einen Psyop wie folgt:

Die Mission von psychologischen Operationen (psyops) besteht darin, das Verhalten ausländischer Zielgruppen zu beeinflussen, um die nationalen Ziele der USA zu unterstützen. Ein Psyop erreicht dies, indem er ausgewählte Informationen vermittelt und zu Handlungen berät, die die Emotionen, Motive, das objektive Denken und letztendlich das Verhalten des ausländischen Publikums beeinflussen. Verhaltensänderung ist die Wurzel der Psyop-Mission.

Hast du den letzten Satz verstanden? Das Ziel eines Psyops ist eine Verhaltensänderung. Verhaltensänderungen treten durch Gedankenkontrolltechniken auf. Psychologische Operationen verwenden mehrere Ebenen der Täuschung und involvieren zahlreiche Spieler. Da das Militär beteiligt ist, ist die Vertuschung umfangreich. Psyops können verwendet werden, um psychologische Auswirkungen auf bestimmte besiedelte Gebiete zu erforschen, um politische Überzeugungsarbeit zu leisten oder ein Land zu erobern.

Der Völkermord in Ruanda 1994 ist ein Beispiel dafür, wie leicht Verhalten und Emotionen durch eine gut organisierte Psyop verändert werden können. Die Hutu-Miliz hat in nur 100 Tagen 800.000 Tutsis (Bürger Ruandas) ausgerottet und der Welt damit bewiesen, wie einfache Menschen in kurzer Zeit zu undenkbaren Taten gezwungen werden können. Die geplante Propaganda beinhaltete eine ständige Flut an suggestiven Botschaften durch Radio und Zeitungen. Schulen sprangen an Bord und implementierten Anti-Tutsi-Lehren in den Lehrplan. Zeitschriften verwendeten umgekehrte Psychologie und veröffentlichten Cartoons, die zeigten, wie Tutsis Hutus töteten. Eine Veröffentlichung druckte das Bild einer Machete auf die Titelseite mit der Überschrift Was tun mit den Tutsis?Dieser psychologische Trick blieb in den Köpfen und die Machete wurde zur Waffe der Wahl. Hutus schlachteten Nachbarn, Freunde und Ehefrauen ab. Sogar Hutu-Priester töteten ihre eigenen Tutsi-Gemeindemitglieder.

Die Spuren des DOD waren überall im Tutsi-Völkermord zu sehen, und ich glaube nicht, dass es ein Versehen war, das die Vereinigten Staaten veranlasste, Hunderttausenden von wehrlosen Menschen den Rücken zu kehren, insbesondere als sie während des Gemetzels Amerikaner aus Ruanda fliegen konnten. 1996, nur zwei Jahre nach dem Völkermord, trainierte das US-Militär in Ruanda das ruandische Militär in der Aufstandsbekämpfung.

Gehirnwäsche

Seit Beginn der Covid-19-Pandemie wurde eine ähnliche verdeckte Psychologie durch umfangreiche Medienberichterstattung und Propaganda gegen die Massen praktiziert. Unwahrheiten über die Zahl der Covid-Fälle bombardieren täglich die Nachrichten. Bilder von kranken Menschen und den „Helden“, die unermüdlich an den Covid-Patienten in Krankenhäusern arbeiten, werden in Zeitschriften und Websites gespritzt, um eine falsche Realität zu schaffen. In Einzelhandelsgeschäften und Restaurants sind Schilder und Bodenaufkleber angebracht, die uns davor warnen, zwei Meter voneinander entfernt zu bleiben. Zyklische Übertragungen über Lautsprecher in öffentlichen Bereichen erinnern uns daran, Abstand zu halten und Masken zu tragen. Überall zeigen Autobahnschilder aufdringliche Pandemiewarnungen und stellen die Notwendigkeit von Impfstoffen zur Schau. Diese sich wiederholenden Taktiken sind ein wesentlicher Schlüssel zur Gedankenkontrolle und halten die Menschen in einem Zustand des Gehorsams.

Einer der ersten Ansätze der Globalisten, die Bevölkerung einer Gehirnwäsche zu unterziehen, bestand darin, alle durch Sperren zu isolieren und sie von Familie und Freunden zu trennen. Diese Taktik startet den Deprogrammierungsprozess. Die „Zuhause bleiben“-Regeln hielten die sequestrierten Bürger von den einzigen Ideen und Informationen abhängig, zu denen sie ständigen Zugang hatten – den Medien. Dies ermöglichte es den Eindringlingen in der Regierung, die Denkprozesse der Gesellschaft in Bezug auf die Pandemie-Storyline zu formen.

Die nächste Strategie der Gehirnwäsche bestand darin, die Denkweise „wir“ gegen „sie“ umzusetzen, die Spaltung verursacht und eine Gruppe gegen eine andere ausspielt, um ein Ergebnis der Loyalität zu erzielen. Beiden Gruppen wird gesagt, dass sie sich für eine Seite entscheiden sollen, und wenn sie sich nicht für die richtige Seite entscheiden, werden sie als „Krankheitsverbreiter“ und Ausgestoßene bezeichnet. Natürlich lenkt dieses psychologische Bulldozing die Mehrheit dazu, das beliebte Team zu wählen. Diese Zwangsüberredung wurde durch die Maskenbefehle erreicht und schreitet nun psychologisch voran, indem die geimpften Bürger gegen die nicht geimpften ausgespielt werden. Die ständigen Anschuldigungen, Einschüchterungen und Bestrafungen gegen die Ausgestoßenen, die sich weigern, sich zu impfen oder Masken zu tragen, sollen Angst, Demütigung und Depressionen hervorrufen. Diese Gruppe wird ständig „gesteinigt“, bis sie den Kurs ändert.

Als die gehorsame Bevölkerung ihre Geschäfte schloss und sich in ihren Häusern einsperrte, blindlings anormale medizinische Richtlinien und verdorbene Lebensroutinen als „neue Normalität“ akzeptierte, verwandelten sich ihre Emotionen, objektiven Argumente und Verhaltensweisen schnell in einen Ort der Hingabe und Verleugnung. Aktuelle Daten von 641 Millionen Covid-Tests, die bisher in den USA durchgeführt wurden, belegen, wie effektiv dieser Psyop bei der Entstehung von Paranoia war. Als die mRNA-Machete über alle Medien als einziges Mittel zur Eindämmung der Pandemie eingeführt wurde, akzeptierte die konditionierte Mehrheit die Lügen, dass Herdenimmunität das Virus nicht stoppen würde.

Die unvorhersehbaren und missbräuchlichen psychologischen Angriffe unserer Regierung und unseres Militärs auf amerikanische Bürger ähneln den Gehirnwäschetechniken, die bei Kriegsgefangenen, Geiseln und Sektenmitgliedern angewendet werden. Maskenmandate wurden angeordnet weilMenschen den Sauerstoff zu entziehen ist sadistisch. Ein solcher Missbrauch erzeugt eine „kampfermüdete“ Bevölkerung, ähnlich der Art von Müdigkeit, die Soldaten im Kampf durchmachen. Sie wissen, dass die Menschen, sobald sie erschöpft und von Angst überwältigt sind, leicht manipuliert werden können. Hitlers Herrschaft verwendete ähnliche Indoktrinationsmethoden. Das gesamte medizinische Establishment erlag den brutalen Gräueltaten Deutschlands gegen die Menschlichkeit und beteiligte sich an Massenmorden, Zwangssterilisationen und Kindermorden. Wir hätten aus der Geschichte lernen sollen, und doch sehen wir heute, wie sich Amerikas medizinisches Fachpersonal der Mehrheit anschließt und 100 Jahre etabliertes medizinisches Wissen ausblendet, um an Gesundheitsbetrug, experimentellen Impfungen, Todesopfern und der Misshandlung älterer Menschen teilzunehmen.

Faucis angsteinflößendes Dekret, dass es keine Chance auf eine Rückkehr zum gesellschaftlichen Verhalten vor Covid-19 geben würde, bis ein wirksamer Impfstoff entwickelt wurde, wirkte auf die „ermüdete“ Bevölkerung. Über sechzig Prozent nahmen die waffenfähige Injektion. Aber es ist nicht genug für diese Verrückten an der Macht. Ihr Ziel ist es, alle zu impfen. Der Medienblitz wird jetzt auf Vollgas beschleunigt und sie verfolgen die Ungeimpften wie die Hutus die Tutsis. Die Ungeimpften werden schnell wie Juden mit gelben Sternen, ohne Lebensrecht. Mit der Zeit dürfen sie keine Lebensmittel kaufen oder sich medizinisch behandeln lassen, es sei denn, sie impfen. Wenn die Bevölkerung weiterhin die Auslöschung ihrer Freiheiten ignoriert, wird als nächstes Privateigentum beschlagnahmt.

Pre-Psyop

Trumps Präsidentschaft war ein Pre-Psyop, um die geplante Pandemie einzuleiten und die konservativen Anhänger dazu zu bringen, mRNA-Impfungen zu akzeptieren. Seine Schauspielerei hat sich ausgezahlt. Trotz des Beweises, dass Trumps frühere politische Ansichten liberal waren und seine engen Freundschaften mit Kollektivisten wie den Clintons zahlreich waren, verführte Trump halb Amerika zu der Annahme, dass er einen Sinneswandel hatte. Seine Handlungen widersprachen seinen zahlreichen und sich wiederholenden Reden, in denen er versprach, „Amerika wieder großartig zu machen“. Das konservative Lager geriet in seinen Bann und weigerte sich, ihn zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Pandemie wurde unter Trumps Präsidentschaft geboren. Er ließ ständige Verletzungen der Bürgerrechte zu, ignorierte Bundesgesetze und schloss seine Augen vor medizinischem Know-how, indem er unmenschliche Sperren, erzwungene Geschäftsschließungen und ungesundes Tragen von Masken zuließ. Er führte schnell die Operation Warp Speed ​​ein , um die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb der Covid-19-Impfstoffe zu erleichtern und zu beschleunigen. Er aktivierte fälschlicherweise das Militär, um an der Verabreichung der Impfstoffe auf amerikanischem Boden teilzunehmen (er tat dies, weil das Militär die Psyop betreibt und die Impfstofffirmen finanziert).

Trump hat Amerika nicht wieder groß gemacht. Unter seiner Regierung verloren die Vereinigten Staaten ihre Freiheiten und versanken in einem Schlachtfeld der Spaltung, Unterdrückung und Gesetzlosigkeit. Sein einziger Erfolg als Präsident war sein schlaues Talent, die Köpfe seines Publikums zu verführen.

Laut Bundesgesetz und dem „Military Psychological Operations“-Bericht ist es für das US-Militär illegal, psychologische Operationen an amerikanischen Bürgern durchzuführen. Dies zu tun ist eine Verletzung des Smith-Mundt-Gesetzes von 1948 , das vom Kongress verabschiedet wurde, um das Außenministerium daran zu hindern, Propagandatechniken im sowjetischen Stil gegen US-Bürger anzuwenden. (Wie Sie sehen, arbeiten Kommunisten seit 1948 fleißig daran, sich in die US-Regierung einzuschleichen.) Aus diesem Grund beziehen sich DOD-Berichte im Umgang mit Psyops nur auf „ausländische“ Zielgruppen.

Das US-Militär ist seit Jahrzehnten tief in zahlreiche illegale Psyops gegen Zivilisten verwickelt. Ein ACLU Artikel geschrieben 2. März nd 2011 durch Robyn Greene, mit dem Titel „Military in Illegal Psychologische Operationen und Propaganda gegen US – Bürger eingreifen kann“ , sagt folgendes:

Am 23. Februar rd wurde es von Rolling Stone berichtet, dass Generalleutnant William Caldwell, ein Drei-Sterne – General verantwortlich afghanische Truppen trainieren, seine Information Operations (IO) Zelle Kongress Delegationen besuchen als Teil seine Basis zum Ziel befohlen von eine Kampagne zur Manipulation der Wahrnehmungen und Meinungen von US-Senatoren und -Abgeordneten durch psychologische Operationen (PSYOP).

Das US-Militär folgt nicht mehr seinen eigenen Gesetzen in Bezug auf Psyops, weil die Chefs des amerikanischen Militärs die amerikanischen Werte nicht mehr unterstützen. Das US-Militär führt nun durch seine Covid-19-Operation zur psychologischen Kriegsführung einen Kriegsakt gegen das amerikanische Volk. Diese Aktionen sind der Auftakt für die Umstrukturierung der derzeitigen amerikanischen Regierung für ein neues globales Regime; und warum DOD mit dem kommunistischen China bei der Entwicklung und Finanzierung von Covid-19-mRNA-Impfstoffen zusammenarbeitet.

Von der CIA finanzierte medizinische Experimente?

Das Massaker des „religiösen Kults“ von Jonestown 1978 in Guyana hatte alle Anzeichen einer von der US-Regierung angeordneten Psyop, angeführt von Reverend Jim Jones, einem CIA-Agenten, der viele Verbindungen zu den oberen Rängen der Regierung hatte. Der Öffentlichkeit wurde eine Geschichte erzählt, dass über 900 religiöse Fanatiker den Befehlen von Jones gehorchten und gleichzeitig Selbstmord begingen, indem sie einen vergifteten Punsch tranken. Aber das war keine religiöse Gruppe, und die meisten dieser Menschen starben nicht durch Selbstmord. Der Chefarzt von Guyana hatte berichtet, dass nur 200 Menschen Selbstmord begangen haben könnten , der Rest sei ermordet worden. Der gesamte „Kult“ war eingewickelt in Fingerabdrücke einer orchestrierten CIA-Operation zur Gedankenkontrolle und medizinischen Experimenten an amerikanischen Bürgern.

In Michael Meiers‘ Buch Was Jonestown a CIA Medical Experiment ? Der Komplex hatte seine eigenen hochmodernen medizinischen Einrichtungen vor Ort und die Mitglieder der Sekte trugen Armbänder im Krankenhausstil. Die Mitglieder sahen eher wie Gefangene in medizinischer Versorgung aus, nicht wie religiöse Eiferer. Jones‘ „Untertanen“ waren überwiegend schwarz und umfassten einen hohen Prozentsatz armer Frauen und ehemaliger Häftlinge. Offensichtlich hatten die Mitglieder nicht das Geld, um hochwertige medizinische Versorgung zu bezahlen – aber jemand hatte es.

Als der Abgeordnete Leo Ryan mit einer Gruppe seiner politischen Partner nach Jonestown flog, um die Missbrauchsspekulationen durch Jones‘ Führung zu untersuchen, wurden er und seine Gruppe von Mitgliedern des Jones-Kults überfallen und niedergeschossen. Ryan und die CIA waren aufgrund von Ryans Bemühungen, die CIA transparent zu halten, uneins, und so wuchs der Verdacht, als entdeckt wurde, dass Laurance Layton, das Sektenmitglied, das Ryan erschossen und getötet hatte, familiäre Bindungen zur US-Regierung hatte und CIA. Laurances Vater war nicht nur an der Entwicklung biologischer Kriegsführung und genetischer Experimentierprogramme für die US-Regierung beteiligt, sondern Layton senior hatte auch große Geldbeträge in Jonestown investiert. Laurances Schwager George Blakey war ebenfalls ein bekannter CIA-Vertragsagent.

Hut ab vor Leo Ryan. Sein Tod entlarvte die Tatsache, dass die amerikanische Regierung knietief in schmutzigen kleinen Geheimnissen steckt – schmutzigen kleinen „patentierten“ Geheimnissen, die heute noch brutaler sind als vor 40 Jahren, weil jetzt durch mRNA-Impfungen genetische Experimente an ahnungslosen Bevölkerungsgruppen aufgezwungen werden. Durch die Einführung einer globalen militärischen Psyop haben sich die Feinde des Westens erfolgreich durch die Hintertür eingeschlichen, nicht durch eine aktive militärische Invasion, sondern durch eine hinterhältige Gehirnwäsche.

Verweise:

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/partners/?id=10860

https://www.asaie.army.mil/Public/ES/sustainability.html

http://www.cloverbiopharma.com/news/61.html

https://biontech.de/covid-19-portal/mrna-vaccines

https://www.xian-janssen.com.cn/about-xian-janssen/company-overview

https://www.linkedin.com/pulse/brainwashing-mind-control-techniques-lion-ankit-gupta-spn-

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_operations_(United_States)#:~:text=Psychological%20operations%20(PSYOP)%20are%20operations,organizations%2C%20groups%2C%20and%20individuals

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_warfare

https://www.aclu.org/blog/free-speech/employee-speech-and-whistleblowers/military-may-be-engaged-illegal-psychological

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB177/index.htm

https://www.theguardian.com/news/2017/sep/12/americas-secret-role-in-the-rwandan-genocide

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1997/08/16/us-military-role-in-rwanda-greater-than-disclosed/13bd3472-5a0e-4658-9c04-50736bc6c852/

https://www.history.com/topics/crime/jonestown

Das Beste von Dr. Igor Shepherd