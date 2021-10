Haunebu7's Blog

Während dieErzählungTHE GREAT SCAMDEMIC

im freien Fall zusammenbricht, versucht die

Machteliteverzweifelt, die Menschheit mit dramatischen erderschütternden

Ereignissen wie dem absolut fesselnden und gefährlichen Vulkanausbruch auf der spanischen Kanareninsel

La Palmaabzulenken.

Zustand der Nation

Was folgt, ist ein Live-Video des ausbrechenden Vulkans, der [BEQUEM] am 19. September auf San Miguel de La Palma, der nordwestlichsten Insel der Kanarischen Inseln, Spanien, begann.

Ablenkung, Ablenkung Ablenkung

Noch nie warenThe Powers That Be(TPTB) so sehr darauf angewiesen, jede verfügbare Form der Ablenkung einzusetzen.Da die Covid-Plandemieschneller abstürzt und brennt als der kontrollierte Abriss der Zwillingstürme am 11. September,bleibtden völkermörderischen Tätern keine andere Wahl, als das globale Gespräch zu ändern.

Die Covid-„Impfstoffe“, allgemein bekannt als COVID-19-Killshots und / oder -Clotshots, machen es derglobalistischen KabalederNeuen Weltordnungsehr schwer, die größte und komplexeste Vertuschung in der Geschichte der Menschheit aufrechtzuerhalten.

Angesichts dieser und vieler anderer herausfordernder Entwicklungen, die ihre NWO-Agenda behindern…