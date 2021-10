Neue Belastungszeugen? – “Ibiza-Detektiv” erneut vor Gericht — Exxpress

News Neue Belastungszeugen? – „Ibiza-Detektiv“ erneut vor Gericht Am heutigen Mittwoch geht der Prozess um den Ibiza-Drahtzieher, Julian Hessenthaler (41) in die nächste Runde. Es geht um kiloweise Kokain und gefälschte Papiere. Anfang September wurde der Prozess vertagt, weil weitere Zeugen geladen wurden. Einer dieser Zeugen ist der bedeutendste Aufdecker in der Ibiza-Video-Causa, Prof. Gert…