REPORT: So ließ der Staat unsere Senioren einschläfern, als die Spitäler halbleer waren! — uncut-news.ch

Der Staat will uns beschützen und die Pharmaindustrie will Menschenleben retten. Stimmt doch, oder? Nach über einem Jahr Corona-Regime hat die Symbiose zwischen Staat und Pharmaindustrie endlich ihr wahres Gesicht gezeigt. Was heute nicht mehr zu übersehen ist, basiert jedoch auf Ursachen, die tief in unserer Geschichte verankert sind. Ein Blick in die Vergangenheit führt…