UNCATEGORIZED haunebu7 09:46

Angesichts der Spannungen zwischen amerikanischen Bürgern und der Bundesregierung auf einem der Höhepunkte seit dem Bürgerkrieg ist es alarmierend, dass die Biden-Regierung versucht, das Militär von ungeimpften Mitgliedern zu säubern.

Es gibt angeblich Hunderttausende von militärischem Personal USA die mRNA Jabs verweigern.

Was würde passieren, wenn das US-Militär, normalerweise eine politisch konservativ orientierte Gruppe von Amerikanern, nur aus denen bestehen würde, die dem Establishment genug gehorchen, um den experimentellen Schuss zu schießen?

In Debatten darüber, ob das Militär davon überzeugt werden könnte, gegen die US-Verfassung zu verstoßen und seine eigenen Bürger physisch zu verfolgen, argumentieren rechtsgerichtete Menschen oft, dass sie dies nicht tun würden, weil die Mehrheit „auf ihrer Seite“ ist.

Selbst wenn das Militär erfolgreich von denen gesäubert werden sollte, die den Impfstoff ablehnen, wäre es immer noch schwierig, viele US-Soldaten gegen amerikanische Bürger aufzuhetzen.

Da die menschliche Natur vorhersehbar ist und die Elite weiß, dass nur ein Teil ihrer Schergen einen staatlich geförderten politischen Angriff auf Bürger durchmachen würde, könnten unbemannte Tötungsmaschinen eingesetzt werden, um die Arbeit zu erledigen.

Ein Bild, das online viral geht, zeigt einen neuen unbemannten Roboterhund, der mit einem 6,5 Creedmoor-Scharfschützengewehr bewaffnet ist, der während der dieswöchigen Jahrestagung und Ausstellung der Association of the United States Army ausgestellt wird.Nehmen Sie an den ultimativen Win-Win-Angeboten im Web teil, indem Sie jetzt unseren Shop besuchen!

Debuted an dem Geist Robotics Messestand wird das Gewehr entwickelt , um vierbeinigen Roboter erstellt angebracht wird SWORD Defense System .

SWORD prahlt damit, dass die gut bewaffnete Maschine „unsere #SOF [Special Operations Forces]-Teams mit der neuesten tödlichen Innovation gerüstet hält.“

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von 𝗦.𝗪.𝗢.𝗥.𝗗. , 𝗜𝗻𝗰. (@schwertinternational)

Auf der SWORD-Website heißt es: „Das unbemannte Spezialgewehr (SPUR) von SWORD Defense Systems wurde speziell entwickelt, um Präzisionsfeuer von unbemannten Plattformen wie dem Ghost Robotics Vision-60-Vierbeiner zu ermöglichen. Gekammert in 6,5 Creedmoor ermöglicht ein Präzisionsfeuer auf 1200 m, die SPUR kann in ähnlicher Weise 7,62 × 51 NATO-Patronen für die Munitionsverfügbarkeit verwenden. Dank seiner hochleistungsfähigen Sensoren kann der SPUR unter einer Vielzahl von Bedingungen sowohl bei Tag als auch bei Nacht betrieben werden. Das SWORD Defence Systems SPUR ist die Zukunft unbemannter Waffensysteme, und diese Zukunft beginnt jetzt.“

Leute, die auf Twitter kommentierten, scherzten, dass die schrecklichen Killerroboter eines Tages gegen We The People eingesetzt werden könnten, um Impfstoffmandate durchzusetzen oder eine Rebellion niederzuschlagen.

Ihr habt also 2 Blade Runner gesehen, eine Westworld-Show und einen Film, 10 Terminator-Filme, 2 Battlestar Galactica-Shows, Irobot und dachten immer noch, dies sei eine gute ideale Smh, die wir zum Scheitern verurteilt haben — Lysop-Eroberer bestätigt (@EmperorWorf) 12. Oktober 2021

Das ist buchstäblich die Metalhead-Episode von Black Mirror – Felinius de Tigerclaw (@FelDaCougar) 12. Oktober 2021

Also, wie viele Zivilisten pro Sekunde sollen dadurch getötet werden? Denn seien wir ehrlich, dies wird früher auf US-Bürger ausgeweitet, als es für legitime Kriegsführung verwendet wird.