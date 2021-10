Ernst Wolff: System Ende 2025? (Video) — Alpenschau.com

Ein Report der Weltbank legt nahe, dass die Krise noch bis 2025 dauert – natürlich von den sogenannten Faktencheckern umgehend als Fake-News bezeichnet. Doch was dann, wenn doch? – Laut Ernst Wolff dürften die Einschränkungen der Freiheitsreche andauern. Wir erleben einen Prozess, den es so in der gesamten Geschichte der Menschheit noch nicht gegeben hat.…