Wie man die Impfpflicht am Arbeitsplatz eindrucksvoll umgehen kann — AG News

In vielen anderen Ländern wird dieser direkte Weg in den totalitären Staat bereits praktiziert und in Deutschland will man es ab dem 1. November auch versuchen. Und es wird funktionieren, weil kaum einer die Inhaltsstoffe der Injektionen auf der Verpackung richtig lesen und schon gar nicht interpretieren kann. Dieser einfache Vorgang hätte nämlich die ganze…