Nach Corona-Aufstand: Ärzte fürchten die Folgen — Exxpress

Corona Nach Corona-Aufstand: Ärzte fürchten die Folgen Es sind harte Worte, mit denen Mediziner den Aufstand gegen den “Impfpflicht-Kurs” den Aufstand proben. In Österreich, aber auch in der Schweiz brachen Ärzte ihr Schweigen in offenen Briefen (eXXpress berichtete). Viele von ihnen befürchten nun Konsequenzen. Rene Rabeder 17 Oktober 2021 12:05 52 der 47.675 der heimischen…