Transhumanisten versammeln sich in Spanien, um die globale Transformation zu planen — uncut-news.ch

Zu diesem hochrangigen Gipfeltreffen der Transhumanen gehören führende Persönlichkeiten wie Ray Kurzweil (Google), Max More (Alcor Life Extension), Natasha Vita-More (Humanity Plus), Ben Goertzel (SingularityNET) und viele andere. Die Behauptung, dass es sich dabei nur um Spekulationen marginalisierter Spinner handelt, ist lächerlich. Sie sind Vordenker in den wichtigsten Branchen. Ray Kurzweil zum Beispiel ist Direktor…