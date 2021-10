Mateusz Morawiecki: „EU ist bald kein Bund freier, gleicher und souveräner Staaten mehr“ — UNSER MITTELEUROPA

Polens Ministerpräsident warnt in einem Brief an die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, dass die EU bald ein „zentral regierter Organismus“ sein wird, der ohne die demokratische Kontrolle der Bürger geführt wird. Die EU könne bald kein Bund freier Staaten mehr sein, denn es gebe eine ungewöhnlich gefährliche Entwicklung, die die Zukunft der EU…