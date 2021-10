Alles, was Unternehmen brauchen sind, Prüfgeräte für digitale Gesundheitspässe – es ging nie um Gesundheit, sondern um Überwachung und Big-Data — uncut-news.ch

Nachfolgend ein Artikel von biometricupdate.com, der aufzeigt was momentan alles in Arbeit ist um die globale allgegenwärtige Überwachung und Kontrolle auf die gesamte Menschheit auszuweiten. In weiten Teilen der Welt ist der normale Geschäftsbetrieb wieder aufgenommen worden, wobei einige Maßnahmen getroffen wurden, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern. Digitale Gesundheitspässe werden weltweit für eine…