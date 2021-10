MASSENPROTESTE brechen in ganz Amerika aus; selbst Biden-Wähler lehnen tyrannische Impfvorschriften ab … — uncut-news.ch

In ganz Amerika schließen sich jetzt sogar linke Biden-Wähler in blauen Städten den Protesten gegen Impfstoffverordnungen und Bidens rabiate Taktik an, die gegen medizinische Entscheidungen und Menschenrechte verstoßen. In den letzten Tagen gab es Proteste von Lehrern in New York City, von Boeing-Mitarbeitern in Seattle, von Southwest-Airlines-Mitarbeitern in Dallas, von kalifornischen Eltern, die gegen Impfvorschriften…