ATFomenko , GVNosovskiy

WIE ES IN DER WIRKLICHKEIT WAR

VORWORT



1. DIE UNIVERSELL AKZEPTIERTE VERSION DER WELTGESCHICHTE WURDE NUR IM XVII. JAHRHUNDERT ERSTELLT. ES WURDE BIS ZUM XIX. JAHRHUNDERT ENTWICKELT. DIESE VERSION IST FALSCH.

Das vorliegende Buch nimmt unter unseren Publikationen zur Neuen Chronologie einen einzigartigen Platz ein. Es wurde auf vielfachen Wunsch unserer Leser geschrieben. Viele Leute sagen uns: „Sie haben die derzeit akzeptierte Version der Chronologie und die darauf basierende Version der Geschichte kritisiert. Sie haben Ihre Datierungsmethoden vorgeschlagen und auf viele Duplikate (Wiederholungen) hingewiesen, was die geschriebene Geschichte der Menschheit erheblich ‚verkürzt‘. Angenommen, Sie Recht haben. Aber dann stellt sich eine wichtige Frage: Was ist in Wirklichkeit passiert? Könnten Sie einen „prägnanten Leitfaden“ zu Ihrer neuen Chronologie und der neuen Version der Geschichte schreiben“?

Wir haben unsere Rekonstruktion mehrmals fragmentarisch skizziert. Jetzt, wo sich eine Unmenge an Material angesammelt hat, ist der Moment gekommen, die wichtigsten Erkenntnisse zusammenzutragen und die tatsächliche Vergangenheit zu rekonstruieren. In [1v] und [2v] haben wir gezeigt, dass die heute existierenden archäologischen und physikalischen Datierungsmethoden, einschließlich der berühmten Radiokarbonmethode, leider für die Datierung von 1-2 Tausend Jahre alten Artefakten schlecht geeignet sind. Diese Methoden erzeugen Fehler, die mit dem Alter der Proben vergleichbar sind.

Wir stützen uns auf die neue Chronologie, die wir auf der Grundlage der mathematischen, empirischen und statistischen Ergebnisse erstellt haben, die in den ersten drei Büchern der ‚Chronologie‘ in sieben Bänden und auch in [6v3], Kap.2 präsentiert wurden. Die wichtigsten chronologischen Verschiebungen – um ungefähr 333 Jahre, 1050 Jahre und 1800 Jahre, die von ATFomenko in der „alten“ und mittelalterlichen Geschichte entdeckt wurden, sind in der 1975-1979 von ATFomenko erstellten Globalen Chronologischen Karte (ГХК) angegeben. Die Hauptforschung zur Neuen Chronologie wurde von ATFomenko, GVNosovskiy, VVKalashnikov und TNFomenko durchgeführt.

Wir begründen unseren Standpunkt in diesem Buch nicht. Dies würde in der Tat zu einer tatsächlichen Wiederholung des zuvor Gesagten führen. Deshalb präsentieren wir hier nur eine Zusammenfassung der Rekonstruktion. Um die Beweise zu sehen, beziehen Sie sich bitte auf unsere vorherigen Hauptbücher, von denen es 24 gibt. Dies sind die Bücher der ‚ersten Welle‘, dh sieben Bände ‚Chronologie‘, gefolgt von den 17 Büchern der ‚zweiten Welle‘, die manchmal als bezeichnet werden die ‚Goldene Serie‘ (wegen des goldenen Einbandes), dh B-1,…, B-17, siehe Bibliographie. Die wichtigen Materialien finden Sie auch auf unserer offiziellen Website http://www.chonologia.org. Vieles, was in diesem Buch gesagt wird, ist immer noch eine Hypothese.

Hier lassen wir in der Regel die Verweise auf die Primärquellen weg. Sie finden sie in unseren vorherigen Büchern. Wir erheben nicht den Anspruch, bei der vorgeschlagenen Datierung äußerst präzise zu sein. Es wird viel Arbeit erforderlich sein, die neue Chronologie und einige Hypothesen zu verfeinern. Deshalb rekonstruieren wir die Geschichte noch immer nur „nach Jahrhunderten“, dh indem wir das Jahrhundert eines bestimmten Ereignisses angeben, aber ohne das Datum innerhalb des Jahrhunderts anzugeben.

Wir haben gezeigt, dass es derzeit keinen Beweis für die heute allgemein akzeptierte skaligerische Chronologie gibt. Ein solcher Beweis – wie wir mit voller Berechtigung feststellen – war nie da und fehlt immer noch. Deshalb sollte die Geschichte der Antike neu geschrieben werden. Wir sind gezwungen, diese schwierige Aufgabe auf uns zu nehmen.

Die Neue Chronologie begann mit der Schaffung neuer mathematischer, statistischer und astronomischer Methoden zur Datierung der in den alten Quellen beschriebenen Ereignisse. Anhand dieser Methoden haben wir die korrekte Chronologie der Antike rekonstruiert. Dies ist unser Hauptergebnis. An dieser Stelle wäre es angebracht, an den Namen eines der Bücher von ATFomenko zu erinnern – „DIE WAHRHEIT KANN BERECHNET WERDEN“.

Auf der Grundlage der neuen Chronologie haben wir dann allgemein die Rekonstruktion der Geschichte bis einschließlich des 18. Jahrhunderts skizziert. Es folgte die nächste Etappe. Sie fingen an, uns zu fragen: Was also haben uns die berühmten „klassischen“ Autoren – Herodot, Thukydides, Titus Livius, Homer und die anderen WIRKLICH erzählt? Bei der Beantwortung der Frage haben wir praktisch alle wichtigen „klassischen“ und mittelalterlichen Quellen analysiert, die die Grundlage der scaligerischen Geschichte der Antike bilden, deren Bau, wie wir fanden, erst spät – im XVII-XVIII.

Insbesondere haben wir folgende Texte gründlich recherchiert: die Bibel (sowohl das Alte als auch das Neue Testament), Talmud, Tora, das Neue und das Alte Testament ‚Apokryphen‘, Koran, das Buch Mormon, Popol Vuh (das Heilige Buch der Amerikanische K’iche Maya, Herodot, Titus Livius, Claudius, Ptolemäus, Homer, Gaius Suetonius Tranquillus, Publius Cornelius Tacitus, Marcus Tullius Cicero, Plutarch, Thukydides, Xenophon, Plato, Aristophanes, Ovid, Polybius, Pausanias, Virgil, Strabo Diodorus Siculus, Ammianus Marcellinus, Josephus Flavius, Die Aggada (Aramäische Erzählungen), Appian von Alexandria, Apollodorus, Eutropius, Sextus Aurelius Victor, Aelius Spartianus, Julius Capitolinus, Aelius Lampridius, Paul Orosius, John Malalas, Marco Polo, Giovanni da Pólo del Carpine, das Epos des ‚alten Indien‘ Mahabharatadas Epos des „alten“ Persiens „Shahnameh“ (Ferdowsi), der „alte“ germanische Heldenvers, die „alte“ altnordische Edda „Elder Edda“, Geoffrey of Monmouth, Nennius, The Angelsaxon Chronicle, Raphael Holinshed, Saxo Grammaticus, Die Legende von König Arthur, Die Legenden von Alexander dem Großen, Die Legende von Troja, die alten französischen Legenden, einige wichtige muslimische Quellen, weitergehend Niketas Choniates, Anna Komnene, Prokopius von Caesarea (und einige andere byzantinische Autoren), Geoffrey von Villehardouin, Robert de Clari, ‚The Primary Chronicle‘ (oder ‚Tale of Bygone Years‘) und die anderen großen russischen Chroniken (einschließlich der sibirischen Chroniken), das russische mehrbändige Epos ‚The Illustrated Chronicle of Ivan the Terrible'(Litsevoy Svod) (vor kurzem endlich erschienen im Moskauer Verlag Akteon), Mavro Orbini, Philostratus (Das Leben des Apollonius von Tyana), Iamblichus Chalcidensis, Diogenes Laertius, Porphyr von Tyrus, Bartolomé de las Casas, Bernal Díaz del Castillo, die Werke einiger Kirchenväter, die alten chronologischen Werke und Tabellen (Joseph Juste Scaliger, Dionysius Petavius, Matthew Blastares und viele andere) … Wir werden diese Auflistung beenden und unsere Leser auf unsere Bücher verweisen.Matthew Blastares und viele andere) … Wir werden diese Auflistung beenden und unsere Leser auf unsere Bücher verweisen.Matthew Blastares und viele andere) … Wir werden diese Auflistung beenden und unsere Leser auf unsere Bücher verweisen.

Wir haben Tausende von Bildern studiert: Ikonen, Gemälde, Zeichnungen, Radierungen, Fresken, Mosaike, Glasmalereien, Wandteppiche, Kobolde, Skulpturen, Flachreliefs, Edelsteine, Kameen, Münzen, die Bilder auf den Keramiken, Emailarbeiten , etc. Unter anderem wurden mehrere Dutzend der alten Tierkreiszeichen mit einigen Abschriften von Datumsangaben entdeckt. Einige von ihnen waren früher unbekannt. Mit der astronomischen Methode und dem von uns entwickelten effektiven computergenerierten Algorithmus zur Datenanalyse haben wir bereits über 40 Tierkreise datiert. Es stellte sich heraus, dass alle diese „alten“ Tierkreisdaten in die Epoche des XI-XIX cc fallen. und schon gar nicht in die ‚ferne Vergangenheit‘. Wir setzen diese wichtige Arbeit aktiv fort, die wesentlich zum „Rückgrat“ der Neuen Chronologie beiträgt.

Hier ist ein weiterer Vorteil der neuen Lektüre der alten Texte. Eine interessante Frage zum Beispiel: Was waren die alten Traditionen in Russland vor dem 17. Jahrhundert? Es ist nicht so einfach, eine Antwort zu finden. Wie wir bereits wissen, wurden die heute existierenden Chroniken der russischen Geschichte tendenziell bearbeitet und verzerren das wahre Bild vor dem 17. Jahrhundert. Woher sollen wir also die benötigten Informationen ableiten? Anscheinend sollten wir uns den „alten“ Quellen zuwenden: Titus Levy, Herodot, Tacitus und die anderen. Sie erzählen uns viel über das „Alte Rom“, dh, wie wir gezeigt haben, über die Russland-Horde der XIII-XVII. Hier sollten wir also die alten Zeugnisse über die Hordianer extrahieren, die in diesen Quellen als „alte Römer“ oder „alte Skythen“ oder „alte Skythen“ bezeichnet werden. Alte Ägypter‘. Grob gesagt sind die „alten römischen“ Traditionen in der Tat die altrussischen Traditionen der Epoche des XIV.-XVI. Übrigens entwickelte sich der Begriff „Nationen“ und „Nationalitäten“ erst später, nicht vor dem XVI-XVII.

Aber kommen wir zurück zu unserer Liste der alten Autoren. Es stellt sich heraus, dass praktisch alle diese erhaltenen Texte und Chroniken (viele davon sind miteinander verbunden) uns tatsächlich von den Ereignissen des XI-XVII. Es wurde durch die falsche skaligerische Chronologie in die ferne (manchmal enorm ferne) Phantomvergangenheit zurückgeworfen. Verrechnen Sie es nicht nur um die Zehner und Hunderter, sondern sogar um Tausende von Jahren!

Gleichzeitig stellte sich heraus, dass es nicht so viele Primärquellen „zur Antike“ gab. Sie besetzen nur ein paar Selbst im Bücherregal. Wir sollten also nicht denken, dass es für die Rekonstruktion der Vergangenheit „sehr viele“ Quellen braucht. Anscheinend sind etwa sieben bis acht Dutzend völlig ausreichend.

Außer den renommierten Chronisten wurden uns die Berichte über das Altertum von den bedeutenden Dichtern, Dramatikern und Schriftstellern gegeben. Zum Beispiel Homer und Vergil, deren Werke sich für die Rekonstruktion der wahren Geschichte als äußerst wertvoll erwiesen. Oder der berühmte Shakespeare. Die neue Chronologie wirft ein helles und unerwartetes Licht auf ihre Schriften. Endlich können wir verstehen, worüber diese großen Autoren tatsächlich geschrieben haben.

Bevor wir mit der Rekonstruktion fortfahren, die sich stark von der heute bekannten Version des Scaliger-Petavius ​​[1v], [2v] unterscheidet, sollten wir die Entstehung der Scaliger-Geschichte zusammenfassen. Dies wurde erst im Laufe unserer Recherchen endgültig geklärt.

Die heute zugänglichen historischen Primärquellen, die veröffentlicht und in den öffentlichen Archiven verfügbar sind, sind das umfassende Element der skaligerischen Version und wurden mit dieser erstellt. Vor allem durch Verzerrung und gezielte Bearbeitung der wirklich alten Dokumente. Die alten Texte selbst, die die Geschichte richtig wiedergeben, wurden gnadenlos vernichtet. All dies fand im XVII-XVIII cc statt. im Rahmen des internationalen europäischen Programms zur Neuschreibung der antiken und mittelalterlichen Geschichte. Wofür und für wen war es notwendig, siehe [6v2], Kap.1. Das Programm hatte die staatliche Unterstützung sowohl in Europa als auch in Romanov Russland. Dann im XVIII-XIX cc. Die skaligerische Version wurde in Asien und China integriert. Darauf aufbauend wurden die asiatischen und die chinesischen „alten“ Chronologien erstellt.

PRAKTISCH ALLE EREIGNISSE, DIE IN DEN ALTEN – AUCH BEARBEITETEN – DOKUMENTEN BESCHRIEBEN WURDEN, FINDEN SIND. EINE ANDERE FRAGE IST – WO UND WANN? Hier trat die chronologische und geographische Verwirrung auf. Auch die bewusste Verzerrung führte zur „Verlängerung der Geschichte“. Es gab natürlich einige natürliche chronologische Fehler. Aber die Hauptrolle spielte die tendenziöse Bearbeitung.

In der Epoche des XVII-XVIII cc. zur Untermauerung der eingebetteten skaligerischen Version wurden fast alle Ausgaben der Werke der „klassischen“ griechischen und römischen Autoren, die heute erschienenen mittelalterlichen Chroniken und Memoiren, bewusst erstellt.

Die Quellen, die versehentlich der Zensur entgangen sind, wurden über zweihundert Jahre akribisch recherchiert und entweder vernichtet oder aus dem Verkehr gezogen. Dies setzte sich auch im 19. Jahrhundert fort. Das perfekte Beispiel ist die gezielte Zerstörung der Sulakedzev-Bibliothek [4v2], V.2:9. Im 19. Jahrhundert, umso mehr heute, wurden solche alten, erhaltenen authentischen Texte als etwas Lächerliches empfunden, das einer ernsthaften Untersuchung nicht würdig war. Die Historiker beginnen sofort, über Fälschung oder die Unwissenheit des Chronisten zu streiten.

Es ist wichtig zu verstehen, dass sie heute bei der Veröffentlichung der Primärquellen – ob bewusst oder unbewusst – einer strengen Zensur entsprechend der skaligerischen Version unterzogen werden. Als „beachtungswürdig“ gelten nur die Primärquellen, die zum vertrauten Bild passen. So wurden nur die Texte, die der gezielten Bearbeitung des XVII-XVIII cc unterzogen wurden. in Umlauf gebracht werden.

WIR HABEN ENTDECKT, DASS ES EINE DEFINIERTE GRENZE IN DER GESCHICHTE GIBT – DER ERSTEN HÄLFTE DES XVII. JAHRHUNDERTS. Wir wissen mehr oder weniger, was nach diesem Zeitpunkt geschah, dh näher an unserer Zeit. Jedenfalls beginnend mit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Aber wir wissen nur sehr wenig über die Ereignisse vor der Mitte des 17. Jahrhunderts. Diese Grenzlinie ist künstlich entstanden. Es ist nicht das Ergebnis des natürlichen Vergessens der Informationen. Es trennt die genaue Chronologie von der falschen.

Heute gilt es als Axiom, dass die skaligerische Version und die wahre Geschichte dasselbe sind. Aber es ist nicht wahr. Die Historiker, die glauben, die ‚alte‘ und die mittelalterliche Geschichte zu studieren, analysieren in Wirklichkeit nicht die Realität, sondern eine künstliche Welt, eine märchenhafte Trugbild, geschaffen von den Historikern und Herausgebern des XVII-XVIII cc. Heute verwenden die Historiker die verzerrten und bearbeiteten Texte aus dem XVII-XVIII, die sie fälschlicherweise als „authentische antike Primärquellen“ betrachten. Die Historiker tauchen in eine Fantasiewelt ein und verbringen ihr gesamtes Berufsleben darin. Sie haben keine Ahnung, dass diese „virtuelle Realität“ von ihren jüngsten Vorgängern erfunden wurde.

Die erfundene Welt erwies sich als komplex, kompliziert und wirkt auf den ersten Blick sehr solide und stimmig. Aber es ist nicht so. Die unvoreingenommene Außenperspektive, basierend auf den objektiven Datierungsmethoden, erkennt ziemlich schnell alle verräterischen Zeichen der Sandburg im Märchenbau. Eine weitere Analyse führt dazu, dass dieses Gebäude einstürzt.

Warum also arbeiten die Historiker heute letztlich nur noch mit den Texten und deren Ableitungen, die im XVII-XVIII cc. bearbeitet wurden? Dies ist der Druck einer bestimmten Schule und langjähriger Überzeugungen. Irgendwann wurden sie gewaltsam eingebettet, und jetzt sind sie zu den „akzeptierten Tatsachen“ herangewachsen.

Natürlich war es nicht möglich, alle präscaligerischen Dokumente zu vernichten. Einige von ihnen müssen auch heute noch existieren. Aber stellen Sie sich vor, dass der Experte für die ‚Scaligerian Fata Morgana‘ auf ein authentisches Dokument gestoßen ist, das beispielsweise die Epoche der XV-XVI cc beschreibt. Der Unterschied zwischen der wahren Geschichte dieser Epoche und ihrer skaligerischen Darstellung ist so groß, dass es schwierig wäre, dieses Dokument auch nur mit dem bekannten Bild zu vergleichen. Oder sogar zu verstehen, worum es geht. Ganz zu schweigen davon, dass es höchstwahrscheinlich mit „obskuren Hieroglyphen“ geschrieben wäre. Da die uns heute bekannte ‚alte Kalligraphie‘ in der Tat die Handschrift der Fälscher ist – Herausgeber des XVII-XVIII cc. Angenommen, dieser Gelehrte wäre in der Regel nie auf die echte Handschrift und die Skripte der XV-XVI cc. gestoßen,

Aus diesem Grund würde ein zufälliger alter authentischer Text, auf den sie zufällig stoßen, höchstwahrscheinlich als „unlesbar“ bezeichnet werden. Was übrigens dann passiert. Gelingt es ihnen, es zu lesen, erklären sie es als »eine seltsame Frucht der mittelalterlichen Unwissenheit«.

Die Bücher, die im XV-XVI cc als veröffentlicht gekennzeichnet sind. erweisen sich oft als die XVII-XVIII cc. Fälschungen, wobei das Erscheinungsjahr rückdatiert wird. Angeblich „früher“. Die Massenveröffentlichung solcher Bücher im XVII-XVIII cc. enthält einen wichtigen Teil der ‚Begründung‘ der skaligerischen Version. Die authentischen Bücher des XV-XVI cc. wurden verurteilt und zerstört.

Viele echte offizielle Dokumente Westeuropas des 16. Jahrhunderts, die von der kaiserlich-hordischen Kanzlei ausgestellt wurden, wurden, wie wir es heute verstehen, in slawischer Sprache verfasst. Viele Bücher, die damals in Westeuropa veröffentlicht wurden, waren auch slawisch [6v1], Kap.2. Übrigens ist den Fachleuten die Tatsache der breiten Veröffentlichung der slawischen Bücher im Europa des 16. Jahrhunderts bekannt. In dieser Epoche war Slawisch die internationale Sprache. Später wurde auf seiner Grundlage das ‚alte‘ Latein geschaffen [7v2].

Der Übergang von der slawischen Sprache zum Lateinischen als internationale Sprache in Europa erfolgte erst nach dem Zusammenbruch des Großen Reiches am Ende des XVI-XVII. Wahrscheinlich tauchte Latein in seinem entwickelten „alten“ Zustand erst im XVI-XVII cc auf. Deshalb sind alle „alten“ lateinischen Texte im besten Fall die Übersetzungen ins Lateinische, die als „alte“ Sprache bezeichnet werden, in der Epoche des XVI-XVIII. Die skaligerische Version wurde sofort in solche Übersetzungen eingeführt.

Das gleiche gilt für die „alte“ griechische Sprache. Es entstand auch zusammen mit der gesamten „alten“ griechischen Literatur in der Epoche des XVI-XVIII. Die „altgriechischen Primärquellen“ wurden sofort in dieser Sprache verfasst, übersetzt und bearbeitet. Die eigentliche antike Sprache ist wahrscheinlich das Mittelgriechische, das Byzantinische. Es ist kein Zufall, dass es sich vom Neugriechischen unterscheidet, im Gegensatz zum „Altgriechischen“, das dem Neugriechischen nahe steht. Die gesamte ‚klassische griechische‘ Literatur ist auch stark bearbeitet XVI-XVIII cc. Übersetzungen der alten Texte in die neu erfundene „klassische“ Sprache.

Die Erfindung der skaligerischen Version der Geschichte war eine Folge der großen politischen Rekonstruktion der Welt im späten 16./Anfang des 17. Jahrhunderts. Nach dem Zusammenbruch des „mongolischen“ Reiches entstanden aus seinen Fragmenten die neuen autonomen Kleinstaaten. Die ehemaligen kaiserlichen Statthalter wurden die unabhängigen Herrscher. Zuerst fürchteten sie die Rückkehr des alten „mongolischen“ Ordens. Deshalb strebten sie danach, die „alten alten Wurzeln“ ihrer Autorität in der historischen Vergangenheit zu schaffen. Der Hauptzweck der neuen historischen Version von Scaliger und Petavius ​​bestand darin, die Geschichte des XIV-XVI cc. in die erforderliche Richtung zu verdrehen. Es wurde absichtlich gefälscht.

Erst jetzt beginnen wir, das Ausmaß des globalen Programms des 17. Jahrhunderts zu verstehen, die fiktive Geschichte der Vergangenheit zu schaffen. Wir sollten uns nicht über die Koordinierung der Maßnahmen zur Geschichtsfälschung zwischen verschiedenen Ländern wundern. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts waren fast alle europäischen und asiatischen Länder Teil des einen vereinten Reiches. Deshalb stammten alle Statthalter aus einem Kreis kaiserlicher Beamter. Anfangs, nach dem Zusammenbruch des Reiches, waren die Verbindungen zwischen seinen ehemaligen Provinzen noch stark.

Gerade der Anfang der „historischen Reform“ fällt auf das Ende des 16. Jahrhunderts. Die Hauptfälschung, einschließlich der Schaffung der „alten Quellen“, wurde im XVII-XVIII cc durchgeführt, als das Reich bereits zusammengebrochen war. Dh nach der Zeit der Unruhen in Russland und dem Sieg der Romanows über Stepan Rasin. Auch in dieser Richtung wurde Ende des 18. Jahrhunderts viel getan, insbesondere nach dem Sieg der Romanows über Jemeljan ‚Pugatschew‘ im Krieg von 1773-1775. ERST BEGINNEN MIT DEM XIX. JAHRHUNDERT ERHÄLT DIE SKALIGERISCHE VERSION DER GESCHICHTE IHRE HEUTE FORM.

Zur Verdeutlichung verwenden wir heute eine etablierte Chronologie der „neuen Ära“. Wir sollten es jedoch nur als eine rein fiktive Zeitachse behandeln. Eine von vielen möglichen. Wie deutlich wird, hat sich im „Beginn der neuen Ära“, also vor etwa 2010 Jahren, nie ein bedeutendes Ereignis, das überliefert ist, ereignet. Darüber hinaus sind aus dieser fernen Epoche keinerlei Daten überliefert. Genauer gesagt ist es falsch, diese Ära als die christliche Ära zu bezeichnen, wie wir es heute tun. Denn nach unseren Ergebnissen fand die Geburt Christi fast tausend Jahre später statt. Nämlich im XII Jahrhundert nach der bedingten ’neuen Ära‘.

Normalerweise verwenden wir bei der Formulierung unserer Hypothesen immer die Wörter „möglicherweise“, „wahrscheinlich“ usw. Da dieses Buch jedoch ausschließlich unserer Rekonstruktion gewidmet ist, werden wir diese Wörter nicht ständig wiederholen, während wir sie ständig implizieren. Wir bestehen nicht auf einigen unserer Beobachtungen. Wir möchten, dass Sie sich daran erinnern. Da unsere Rekonstruktion vielen Lesern unbekannt ist, wiederholen wir manchmal einige unserer Schlussfolgerungen zur besseren Aufnahme.

IN VERSCHIEDENEN ALTEN TEXTEN WURDEN DIE WÖRTER NUR MIT KONSONANTEN OHNE VOKALE AUFGESCHRIEBEN. Bitte beachten Sie die Details im Buch von ATFomenko [1v], Kap.1:8. Die Vokale erschienen später und zeigten nur eine von vielen möglichen Varianten der Lesart der Wörter. Es handelt sich in erster Linie um die Eigennamen und führte zu der erheblichen Mehrdeutigkeit bei der Lesart der alten Namen, geografischen Namen etc. Auch im alten Text gab es keine Aufgliederung in einzelne Wörter. Außerdem konnte es zu Verwechslungen zwischen den Lauten L und R, F und T, B und V usw. kommen. Das Altslawische hatte mehrere Vokalauslassungen und außerdem fehlte die Trennung in Wörter. Auch die „alten“ ägyptischen Texte wurden nur mit den Konsonanten geschrieben. „Die Namen der (ägyptischen – Autor) Könige… werden (in der modernen Literatur – Autor) in ihren bedingten, VÖLLIG FREIFORM, sog. KLASSENZIMMER … in den Lehrbüchern übliche Zustellung … Diese Formen unterscheiden sich oft erheblich voneinander und können in keiner Weise geregelt werden, da sie alle das Ergebnis der BEWILLIGEN LESEN (! – Autor), die traditionell wurde“ [72], S.176. Außerdem „hatte die hebräische Schriftsprache ursprünglich weder Vokale noch andere Symbole, die sie ersetzten… Die Bücher des Alten Testaments wurden nur mit Konsonanten geschrieben“ [765], S.155.

Nur dank der neuen Chronologie konnten wir die „Parallelen“ zwischen den Ereignissen innerhalb der verschiedenen Epochen der „alten“ Geschichte entdecken. Ohne sie wäre es unmöglich gewesen zu verstehen, wer mit wem und was mit was verglichen werden sollte? Der Großteil des Materials ist so groß, dass es praktisch unmöglich ist, wahllos nach den richtigen Parallelen zu fummeln. Aber jetzt, wo wir den chronologischen „Rahmen der Geschichte“ rekonstruiert haben, eröffnet sich eine wunderbare Gelegenheit, dieses formale Ergebnis um den „Inhalt der Ereignisse“ zu bereichern. Dies ist die genaue Art und Weise, wie wir die „biografischen“ Übereinstimmungen behandeln, die wir präsentieren. Sie sind nicht per se der strenge Beweis. Aber sie ergeben sich logischerweise aus der neuen Chronologie, die über die mathematischen Methoden geschaffen wurde. Zuerst berechnen wir die Daten und erst dann lesen wir darauf basierend die alten Dokumente neu und beginnen das wahre Wesen zu sehen. Tatsache ist, dass die Daten der Ereignisse die Interpretation der Geschichte stark bestimmen und es uns jetzt ermöglichen, aus vielen möglichen Quellen die richtige Interpretation auszuwählen.

2. DIE PSYCHOLOGISCHEN ANMERKUNGEN.

Heute wird das Wort „Antike“ meist mit den Ereignissen vor dem 5. Jahrhundert n. Chr. in Verbindung gebracht. „Tiefe Antike“ ist älter als, sagen wir, das X Jahrhundert v der Wahrnehmung der neuen kurzen Chronologie. Doch diese psychologische Interpretation des Wortes „Antike“, die heute geläufig ist, ist nicht von allein entstanden. Und vor nicht allzu langer Zeit. Sie ist das Ergebnis der künstlichen Einbettung der extrem langen Chronologie der letzten 300 Jahre. Die Idee der „extrem langen geschriebenen Geschichte“ lag auf dem fruchtbaren Boden der natürlichen menschlichen Achtung vor dem Clan. s Erinnerung an ihren eigenen Stammbaum. Sie können die Gefühle der Menschen verstehen, die versuchen, in die ferne Vergangenheit ihrer Vorfahren zu blicken. Je weiter sie sehen, desto höher ist ihr persönliches Selbstwertgefühl.

Die neue Chronologie diktiert ein anderes psychologisches Bild der Wahrnehmung der Vergangenheit. Nun sollte das Wort ‚Antike‘ dem XV-XVII cc entsprechen, dh den Ereignissen, die 300-400 Jahre von uns entfernt sind. Der Ausdruck „hohe Antike“ bedeutet die XI-XII cc. FRÜHER DIE X-XI CC. KOMMT DIE EPOCHE DES SCHWEIGENS DER SCHRIFTLICHEN DOKUMENTE. Keine schriftlichen Zeugnisse aus dieser Zeit, ob auf Papier, Pergament, Papyrus oder den Steinen, sind erhalten. So bleiben die Wörter „Antike“, „Hochantike“ und „Extremantike“ in unserem Lexikon erhalten. Sie haben jedoch eine andere Bedeutung. Diese Epochen rücken uns deutlich näher und die Zeitskala stark verkleinert. Wir sollten akzeptieren, dass wir aufgrund der schriftlichen Quellen nicht so weit in die Vergangenheit blicken können, wie wir es gestern dachten. Aber alles, was wir gestern gesehen haben, ist heute sichtbar. Nur näher.

Fazit: Auf der Grundlage der von uns vorgestellten mathematischen und astronomischen Methoden wird gezeigt, dass die skaligerische Chronologie und Geschichte grundlegend falsch sind. Die Geschichte bis zum Beginn des XVII. Jahrhunderts wurde in der Epoche des XVII-XVIII cc gefälscht. Die Fälschung ging mit der Durchsuchung und Vernichtung der Dokumente einher, die die wahren Berichte der Vergangenheit lieferten. Es handelte sich in erster Linie um das XV-XVI. cc., dessen Erinnerung mit besonderer Gründlichkeit zerstört wurde. Diese Aktivitäten wurden fast zweihundert Jahre lang unermüdlich fortgesetzt. Dies ist eine ausreichende Zeit, um alle wichtigen Texte zu vernichten, die die Wahrheit hätten sagen können. Daher können wir nicht erwarten, dass uns eine detaillierte Faktenchronik eines Augenzeugen über die Ereignisse des 16. Jahrhunderts in die Hände fällt.

Daher kommt den „kleinen Details“, den nicht ausgeräumten und zufällig überlebten Wahrheitsfetzen eine besondere Bedeutung zu. Und zusammengenommen erlauben sie uns, die Wahrheit wiederherzustellen. Das Studium der scaligerischen Geschichte kann mit der Arbeit eines Detektivs verglichen werden, der einen Verbrecher entlarvt, der eine plausible Legende erfunden und sich um sein Alibi gekümmert hat. Deshalb ist es notwendig, zunächst in den kleinen Dingen, die der Aufmerksamkeit des Verbrechers entgangen sind, der seine Spuren verwischt, nach dem wahren Bild zu suchen. Da es schwierig ist, alle Details zu berücksichtigen, wenn man eine falsche Version erfindet. Und der erfahrene Detektiv „gräbt sie aus“. Die Beschaffung von Beweismitteln „entfaltet“ nach und nach alle Umstände des Verbrechens.

Wir danken TNFomenko – dem Co-Autor vieler unserer Forschungen zur Chronologie. Wir haben zusammen mit TNFomenko eine Reihe von Büchern geschrieben.

ATFomenko, GVNosovsky

Moskau, Lomonosov-Universität Moskau.