Vor einigen Jahren habe ichmit meiner Fraueinen kleinenRoadtrip gemacht.Irgendwo in Utah machten wir an diesem Ort namensFort Bluffhalt.Es ist eine ordentliche Nachbildung der alten Festung.In einer der Hütten war unten der Ofen.Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie sehen können, was meine Aufmerksamkeit erregt hat.Meine Frau lachte über meine Bemerkung zur Strahlung und sagte, es sei nur ein Fenster, um das Feuer zu überwachen.Mit anderen Worten, es war nur ein Zufall.Nun, ich denke, hier gibt es keinen Zufall, und unten werden Sie sehen, warum.

Tatsächlich denke ich, dass dieses Ofenfenster der einzige Grund für das Strahlungssymbol ist, das wir heute haben.

Ich denke auch, dass dies eine Art Hohn der PTB ist.

Vorgeschlagene Verwendung von radioaktivem Brennstoff:Heizung, Kühlung, Beleuchtung, Energieversorgung … das heißt vor dem 20. Jahrhundert.Ich weiß natürlich nicht, wie weit das zurückreicht.

Ja, ich schlage vor, dass der Ofen aus dem 19. Jahrhundert…