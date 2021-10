UNCATEGORIZED haunebu7 11:37

Redaktionelle Meinung von Hal Turner

Es sieht so aus, als ob LaPalma angegriffen wird. Es scheint, dass irgendeine Art von Technologie verwendet wird, um die Insel gezielt anzugreifen und Erdbeben zu VERURSACHEN, und das Angriffsmuster deutet darauf hin, dass es beabsichtigt ist, dieselbe Südwestflanke, an der sich die instabile Landmasse befindet, absichtlich zu schwächen.

ES GIBT AUCH PRÄZISE SEKUNDÄRE ERDBEBEN AM GENAUEN ORT DER FRÜHEREN ERDBEBEN!

Dies scheint ein bewusster Versuch zu sein, die Flanke in den Ozean zu rutschen und einen Tsunami zu erzeugen, der die US-Ostküste auslöscht.

Wer auch immer dies tut, scheint zu VERSUCHEN, die Zerstörung der US-Ostküste zu verursachen. Dies kann eine echte Kriegshandlung sein!

Es sei denn natürlich, es ist die US-Regierung, die es tut, um eine Katastrophe zu verursachen, die eine Menge Leute auslöscht, die nicht mehr in der Lage wären, Sozialhilfe, Medicare oder Medicaid zu beanspruchen? Stellen Sie sich vor, wie viele Menschen an der Ostküste, die seit Jahren in die Sozialversicherung eingezahlt haben, nicht am Leben wären, um Leistungen zu beanspruchen! Große Einsparungen für die US-Regierung!

Noch verlockender für einige der Kontrollfreaks der Regierung, wäre es die perfekte Ausrede, um das landesweite Kriegsrecht einzuführen, wenn alle Hauptsitze der Großbanken abgerissen und das Geschäftskapital des Landes zerstört wurde, sodass die Regierung ihre Übernahme von . . . alles.

Oder wie wäre es damit: Der Tsunami passiert, er tötet die geschätzten 65 Millionen, von denen die FEMA glaubt, dass sie in einer solchen Katastrophe sterben könnten, also geht die Regierung zu den Bankern und sagt, das Land ist ruiniert, wir haben überhaupt keine Hoffnung, unsere 28 Dollar zu bezahlen BILLIONEN Staatsschulden; Wir brauchen Schuldenerlass . . . . und sie bekommen die Schiefertafel sauber gewischt, damit sie den ganzen Krach von vorne beginnen können!

Was auch immer auf La Palma vor sich geht, mag ganz natürlich begonnen haben, aber ab Freitag, 22. Oktober 2021, 23:45 Uhr östlicher US-Zeit, sieht es nun eindeutig so aus, als ob eine Art von Menschenhand gemachter Angriff stattfindet.

Es sieht so aus, als ob jemand viele Amerikaner tot sehen will.

Hier ist ein DIREKTER LINK zur EMSC Erdbebenkarte . Sie können diese Ergebnisse selbst überprüfen, indem Sie zu LaPalma gehen und dann heranzoomen.

AKTUALISIERUNG 13:53 UHR EDT (SAMSTAG) —

Das @IGNSpain (National Geographic Institute) twitterte am Samstag um 12:18 Uhr Folgendes: „An diesem Samstagnachmittag wurde in Villa de Mazo in einer Tiefe von 38 Kilometern ein Erdbeben der Stärke 4,9 festgestellt. Es wurde von der Bevölkerung gespürt. Es ist das größte Erdbeben seit Beginn des Eruptionsprozesses in #LaPalma.“

17h14 | 🔴 El @IGNSpain localiza la tarde de este sábado un terremoto de magnitud 4,9 und la Villa de Mazo a 38 Kilometros de profundidad. Ha sido sentido por la población.

Se trata del temblor de Mayor magnitud desde que comenzó el proceso eruptivo en #LaPalma . pic.twitter.com/LwJD0wrO1X— Canarias Radio (@laautonomica)

23. Oktober 2021

Seltsam, wie sie nach über dreißig Tagen der Eruption JETZT das „größte Erdbeben seit Beginn des Eruptionsprozesses bekommen haben …“ NUR 12 STUNDEN NACHDEM DIESE WEBSITE BERICHTET WURDE (IN UNSERER GESCHICHTE OBEN) scheint die Insel angegriffen zu werden, um ERDBEBEN ZU VERURSACHEN.

Anscheinend funktioniert die Technologie, die das oben gezeigte Gittermuster von Erdbeben erstellt hat. Die Beben werden stärker.

MEHR:

Die Kanarenbehörde, die die Vulkane INVOLCAN behandelt, berichtet, dass heute Morgen ein großer Abschnitt des Hauptkegels des Vulkans EINGEstürzt ist:

Durante la mañana de hoy se ha derrumbado parte del cono Principal. Imágenes de las 11.30 (hora canaria) desde la carretera de S. Nicolás (Tacande) / An diesem Morgen ist ein Teil des Hauptkegels eingestürzt. Aufnahmen um 11.30 (kanarische Zeit) von der S. Nicolás Road (Tacande) #lapalma pic.twitter.com/qSaepJBD9h— INVOLCAN (@involcan)

23. Oktober 2021

VIDEO ZUM EINKLAPPEN DES KEGELS

Dieses Video zeigt den späteren Teil des Hauptkegelkollapses. Entlang der oberen Mündung des Kegels sind bereits deutliche Risse zu erkennen, aber in diesem Video sind die zertrümmerten Riegel deutlich zu erkennen. Denken Sie daran, diese Felsbrocken sind größer als zwei Einfamilienhäuser, wenn sie den Berg hinuntergeschleudert werden