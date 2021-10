„Notfallmodus“ – China warnt vor einer Verschlimmerung des Covid-Ausbruchs in den kommenden Tagen — uncut-news.ch

Alle Hoffnungen, dass die Covid-Seuche endlich am Ende ist und nicht vom Establishment dazu benutzt wird, weitere Billionen an Konjunkturprogrammen durchzupeitschen, sind dabei, einen langsamen, schmerzhaften Tod zu sterben. Allerdings gibt es auch viel Grund zum Optimismus: Die Zahl der Covidfälle in den USA ist im letzten Monat stark zurückgegangen, die Zahl der Krankenhausaufenthalte ist…