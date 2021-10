UNCATEGORIZED haunebu7 10:31

Hollywood-Insider: Ich habe über ein Jahrzehnt in Hollywood als Produzent gearbeitet. Ich kann Ihnen sagen, was wirklich passiert ist. Es wird dich ganz schön erschüttern, also sei vorbereitet.

1. Er erhielt Live-Runden. Live-Runden, wie bei Kugeln mit Schießpulver dahinter, sind am Set nicht erlaubt, da sie nicht verwendet werden können. Lassen Sie mich das wiederholen. SIE KÖNNEN NICHT VERWENDET WERDEN. Die einzigen erlaubten Runden sind Dummy-Runden (kein Schießpulver) und Blanko-Runden (keine Kugeln). Eine Live-Runde würde es auf keinen Fall schaffen, weil sie nicht gekauft oder gespeichert worden wäre. Dies würde nur passieren, wenn eine Straftat begangen wird.

2. Nahezu niemand verwendet heutzutage bei Tagesszenen Leerfeuer. Dies liegt daran, dass Sie das Mündungsfeuer tagsüber nicht sehen können. Sie würden einfach den Revolver abfeuern und ihn laufen lassen. Es ist heutzutage so gut wie völlig unbekannt und das aus gutem Grund. Für Filme wird eine Versicherung abgeschlossen und alles wird genau geprüft, bevor es genehmigt wird. Wenn Sie etwas riskantes haben, zahlen Sie Tausende von Dollar mehr dafür und das Studio sagt Ihnen im Voraus, dass Sie die billigere Entscheidung treffen sollen.

3. Beim Abfeuern einer Waffe am Set lädt der angeheuerte Waffenexperte, Waffenschmied, Requisiteur oder ein anderes Besatzungsmitglied Blanks hinein. Es ist fast unmöglich, eine Reihe von Rohlingen und auch eine Live-Runde in einen Sechs-Schützen-Revolver zu laden, ohne es zu bemerken. Jeder verdammte Idiot würde sechs Kugeln in der Hand halten und feststellen, dass fünf von ihnen keine Kugel haben und einer von ihnen. Es ist, als ob man sechs Schwänze in der Hand hält und nur einer von ihnen einen Dickkopf hat. Es ist unmöglich, es nicht zu bemerken.

4. Es ist äußerst selten, dass ein Schauspieler eine Waffe auf ein Besatzungsmitglied richtet. Schauspieler zielen mit Waffen auf andere Schauspieler oder auf leere Räume. Auch wenn sie die Waffe auf die Kamera richten, sind Kameramann und Regisseur nicht direkt hinter der Kamera oder im Weg der Waffe, sie schauen seitlich auf die Monitore. Selbst wenn sich die Kamera bewegt und der Kameramann dahinter ist, ist es immer noch äußerst selten, dass der Schauspieler aufgrund all der anderen Winkel, auf die er zielen könnte, eine Waffe auf sie richtet. Es ist eine sehr seltene Ausrichtung, die nicht auftritt.

5. Die Presse führt Sie absichtlich in die Irre. Sie sagen immer wieder, dass er eine Requisitenpistole bekommen hat. Eine Propellerpistole ist eine Waffe, die keine Kugeln abfeuern kann. Nur eine echte Waffe kann echte Kugeln abfeuern. Er bekam eine echte Waffe, einen Revolver mit sechs Schützen. Sie sagen aus einem bestimmten Grund Requisitenpistole. Sie versuchen, die Tatsache, dass dies ein Verbrechen war, zu entkräften.

6. Der Tod steht im Einklang mit einer okkulten Kunstpraxis, die den Tod vorhersagt.

Alec spielt in einem Film, in dem er einen Mann spielt, der versucht, seinem Enkel zu helfen, der einen versehentlichen Mord begangen hat.

Brandon Lee spielte in einem Film, in dem er einen Mann spielte, der erschossen und getötet und wiederbelebt wird.

Heath Ledger spielte eine neu gestartete Version desselben Charakters, der getötet und wiederbelebt wurde.

(Heath Ledger spielte eine Figur, die direkt von The Crow inspiriert wurde. The Joker. David Goyer und Chris Nolan gaben zu, dass The Jokers gesamtes Aussehen und Make-up, die Art und Weise, wie er in das Gangstertreffen geht, die Messer, die er wählt, die Feuersymbole und vieles mehr sind direkt aus The Crow gerissen.)

Sie alle spielen Charaktere, die sie im wirklichen Leben werden.

7. Der Film ist auch eine Metapher für Satan.

Siehst du die Verbindung? Brandon starb in einer Rolle. Heath starb in der gleichen Rolle. Sie spielten beide Männer, die die Gesellschaft niederbrannten. Sie spielten beide die Rolle des Satans. Sie wurden beide als Opfer ermordet. Sie wurden beide im Alter von 28 Jahren getötet.

Aber was ist mit Alecs Charakter? Er spielt einen Gesetzlosen, der einen 13-jährigen Mörder aus dem Gefängnis befreit. 13 ist eine Metapher für den Geist der Rebellion. Er spielt auch die Rolle des Satans.

8. Die Todesfälle stimmen alle mit der okkulten satanischen Numerologie überein.

31. März 1993 um 1:03. 3311993103 = 33 = 6.

22. Januar 2008 um 3:33. 1222008333 = 24 = 6.

21. Oktober 2021 um 1:50. 10212021150 = 15 = 6.

Sie alle ergeben 666.

9. Alle drei dieser Todesfälle ereigneten sich während der Zeiten satanischer Opfer im satanischen Kalender.

Die Mehrheit der Spieler in Hollywood sind kartentragende Satanisten. Sie halten es geheim. Ihre Familien halten es geheim. Sie besuchen schwarze Messen. Sie besuchen Orgien. Sie nehmen an Tieropfern teil. Sie nehmen an Menschenopfern teil. Sie geben sich in der Öffentlichkeit als Atheisten und Christen aus. Aber sie sind ausgewachsene Satanisten, die unter Verkleidung agieren. Wenn Sie privat mit ihnen auf einer Party in einem ihrer Häuser sind, können Sie dies an den Kunstwerken erkennen, die sie aufbewahren. Sie haben meistens immer eine Art satanisches Kunstwerk. Wenn Sie mit ihnen gut befreundet sind, werden sie Ihnen sagen, dass sie Satanisten sind und glauben, dass Satan als Gott mächtiger ist und ihn in der Endzeit besiegen wird. Diese Leute halten zu bestimmten Zeiten des Jahres Opfer. Sie kommen oft zu dritt.

All diese Dinge sind selten, aber alle gleichzeitig auftreten, ist noch seltener. Das war ein Ritualmord. Wenn du anders denkst, bist du das Schaf, das sie jagen

Die gefallenen Engel SATANS