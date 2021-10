UNCATEGORIZED haunebu7 20:31

Eine Reihe von Verhaftungen, Hinrichtungen und Rücktritten weltweit signalisieren, dass eine Großoffensive gegen die khazarische Mafia im Gange ist, bestätigen mehrere Quellen. Der Chef der deutschen Zentralbank, der Dalai Lama, Klaus Schwab und viele andere sollen abgesetzt werden, heißt es in den Quellen. Außerdem wurden die Geheimregierungen von England, Deutschland, Irland und Japan abgelöst.

Hier sind Informationen aus mehreren Quellen, darunter einige von der Spitze der westlichen G7-Politikstruktur: „Die Militärs weltweit haben grünes Licht für ihre Bewegung erhalten. Sie werden in jedem Land aktiv sein. Es sind die Guten, die die letzten Bösen ausschalten. Es begann an diesem Wochenende und wird in den nächsten 2-3 Wochen eingeführt… es kann zu zeitweiligen Ausfällen bei Strom, Wasser, Internet und Telefonen kommen – seien Sie bereit.“

Simon Parkes, der seine eigenen Quellen hat, sagt, dass EU-Hotels mit Soldaten gebucht werden. Er sagt auch, neuseeländischen Bürgern sei gesagt worden, sie sollen drinnen bleiben und erwarten, „Explosionen, Schüsse und Kinderschreie“ zu hören.

Bevor wir uns mit den Beweisen für geänderte Regierungen in anderen Ländern befassen, wollen wir uns die Beweise ansehen, dass das satanische „Biden“-Regime im Begriff ist, gestürzt zu werden. Erinnerst du dich an den Qanon-Post über „Roter Oktober?“

https://twitter.com/dcevering/status/1047215446959804417?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1047215446959804417%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sfgate.com%2Fpolitics%2Farticle%2FQAnon-Trump-Q-presidential-emergency-alert-test-13279513.php

Nun, CIA-Quellen sagen uns, dass die weit verbreitete Schießerei des Filmregisseurs Alex Baldwin von Halyna Hutchins mit einer „Requisitenpistole“ ein Signal ist. Lassen Sie uns einige Punkte verbinden:

Alec Baldwin spielte in dem Film The Hunt for Red October mit, in dem er hilft, ein russisches Atom-U-Boot zu jagen, das ursprünglich in Murmansk auf einem sowjetischen Stützpunkt am Polarkreis angedockt war. Hutchins wuchs in Murmansk auf einem sowjetischen Stützpunkt am Polarkreis auf, „umgeben von Atom-U-Booten“.

Sie war eine ukrainische Spionin, deren Ehemann ein Anwalt ist, der die Clintons verteidigt.

Das Set, an dem sie erschossen wurde, ist etwa 30 Minuten von Epsteins 33 .

Dave Halls, der Regieassistent, der Baldwin die Waffe übergab, war der erste Regieassistent der zweiten Einheit bei The Crow: Salvation, der Fortsetzung des Films, in dem Bruce Lees Sohn Brandon Lee 1993 bei einem Schusswaffenunfall am Set getötet wurde. Nur ein Zufall?

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10121545/amp/Production-crew-walked-Alec-Baldwin-movie-set-hours-tragic-shooting.html

Eine Quelle aus dem Pentagon sagt, dass Grant Woods – ein Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Arizona wurde von den Bundesbehörden seines Amtes enthoben -, der ein Fixer für den Verräter John McCain war, heute tot aufgefunden wurde, was auch damit zusammenhängen könnte. „Das war ein wirklich böser Kerl“, bemerkt er.

Für diejenigen unter Ihnen, die konkretere Beweise bevorzugen, lassen Sie uns auf eine kürzlich durchgeführte Pew-Umfrage verweisen, die zeigt, dass 85 % der Amerikaner „der Meinung sind, dass ihr politisches System größere Veränderungen oder eine vollständige Reform benötigt“. Ähnliche Zahlen wurden in Ländern wie Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Japan, Spanien und Südkorea verzeichnet. Sie können sicher sein, dass die Militär- / Geheimdienstgemeinschaft aufmerksam ist.

Der britische Geheimdienst MI6 sieht die Situation so: „Die Familien der Federal Reserve sind absolut bankrott, aber der Konkurs wurde nicht erklärt. Alle Regierungen müssen wegen der heimlichen Staatseroberung durch [satanische] Fünfte Kolumnisten gehen. Es gibt keine Möglichkeit auf der Welt, dass die ständigen Regierungen bleiben können.“

Wenn ja, ist die große Frage, was mit der Kommunistischen Partei Chinas passieren wird. „Die KPC wäre der Auslöser“

Der Rest dieses Artikels oder Audios ist nur für Mitglieder von BenjaminFulford.net mit der entsprechenden Abonnementstufe verfügbar.