dnob007, 27.10.2021 Hallo an alle hier auf bb, es gibt neue Entwicklungen: SHAEF zeigt sich in der Öffentlichkeit in Bayern. Am 25.10.2021 gab es eine Feierlichkeit, offiziell als Ehrenakt für 75 Jahre Dachau deklariert. Während dieser Zeremonie befestigt Söder ein Fahnenband ah einer Flagge mit dem SHAEF-Zeichen. Hier ein kurze Videos von dieser Veranstaltung: Auch […]