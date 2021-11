Am vergangenen Samstag wurde der Gashahn nach Deutschland an der polnischen Grenze abgedreht — AG News

Darüber habe ich in den Leitmedien noch nichts gelesen und wir haben heute schon Montag. Guter Rat ist in diesem absehbar dunklen Winter für Deutschland nicht teuer: https://arrangement-group.de/membership-join/ Ähnlich wie im Fall Evergrande wurde in der letzten Woche wieder eine Falschmeldung verbreitet. Putin sagte zum Chef von Gazprom Alexey Miller lediglich, dass er „langsam und…