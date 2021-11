UNCATEGORIZED haunebu7 10:47

In den Wiener Gemeindespitälern müssen Patienten stunden- und tagelang in Gangbetten „genesen“ – Tag und Nacht, bei grellem Licht, jeglicher Intimsphäre beraubt. Die „Krone“ fand in den Spitälern am Mittwoch prekäre Bedingungen für Patienten vor. Verstärkt werden sie durch die aktuelle Grippewelle und die Urlaubszeit.

„Da liegen jeden Tag Patienten auf dem Gang“, sagt ein Besucher auf dem Weg zur Unfallchirurgie im Wilhelminenspital. Beim Eintreten stehen gleich vier Betten auf einem Flur. Es sind ausschließlich ältere Patienten, die am Mittwochvormittag hier untergebracht sind. Mit einem winzigen Fetzen Stoff „bedeckt“, versucht eine Frau nach dem Griff zu schnappen, während Besucher, Ärzte und Pfleger vorbeigehen. Sie liegt zwischen Geräten und zwei kleinen Trennwänden.

